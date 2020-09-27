Эксперт рассказал, на что готов Баку чтобы решить карабахский вопрос
11:22 27.09.2020 (обновлено: 17:26 27.09.2020)
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Азербайджан пытается отыграться на Армении за предыдущие потери в Карабахе, ситуация опасная, очевидно, что азербайджанские власти готовы идти до конца, чтобы решить карабахскую проблему, заявил в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
"Ситуация развивается не самым лучшим образом. С июля Азербайджан объективно потерял людей, поэтому на протяжении этого периода нарастала напряженность в азербайджанском обществе, и сейчас мы являемся свидетелями того, что это может быть попытка отыграться, но уже на карабахском направлении", - считает Притчин.
По его словам, пока сложно прогнозировать развитие событий, однако азербайджанские власти и военные "готовы идти до конца, для того чтобы решить вопрос Карабаха".
"Сама по себе ситуация очень опасная. Но если проводить параллели с тем, что было в апреле 2016 года, ситуация развивалась более стремительно, и до этого не так чувствовалась азербайджанская подготовка. Возможно, это будет временная проверка конфликтных зон со стороны Азербайджана, а может быть - попытка дальнейшего прорыва", - отметил эксперт.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Позже МО Азербайджана заявило, что азербайджанские ВС начали контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения в Карабахе. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан потерял три танка, есть, предположительно, и "потери в живой силе". Военные Азербайджана заявили об уничтожении 12 зенитных комплексов ВВС Армении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.