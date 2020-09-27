Парламент Азербайджана обсуждает введение военного положения

Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?

На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.