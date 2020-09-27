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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/azerbaydzhan-1577847192.html
Парламент Азербайджана обсуждает введение военного положения
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсуждает введение военного положения в связи с последним обострением на линии соприкосновения в Карабахе, передает... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:42
2020-09-27T16:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
парламент азербайджана
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Милли Меджлис (парламент) <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> обсуждает введение военного положения в связи с последним обострением на линии соприкосновения в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Ранее источник РИА Новости в парламенте сообщил, что парламент созвал внеочередное заседание в связи с ситуацией в Карабахе. Позже информация о заседании подтвердилась.Вопрос о введении военного положения в Азербайджане обсуждается депутатами. Заседание продолжается.В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией.
https://radiosputnik.ria.ru/20200713/1574303786.html
https://ria.ru/20200927/eskalatsiya-1577843873.html
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нагорный карабах
азербайджан
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парламент азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Парламент Азербайджана обсуждает введение военного положения

16:42 27.09.2020 (обновлено: 16:51 27.09.2020)
1689
© РИА Новости / Владимир АстапковичВоеннослужащий армии Азербайджана
Военнослужащий армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обсуждает введение военного положения в связи с последним обострением на линии соприкосновения в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее источник РИА Новости в парламенте сообщил, что парламент созвал внеочередное заседание в связи с ситуацией в Карабахе. Позже информация о заседании подтвердилась.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 21:39Сказано в эфире
Что происходит между Арменией и Азербайджаном? И при чем здесь Карабах?На армяно-азербайджанской границе идут вооружённые столкновения. Обстрелы в Товузском районе начались 12 июля и продолжались всю ночь. Есть сообщения о погибших. Военные ведомства обеих стран обвиняют друг друга в начале конфликта и представляют противоположные версии произошедшего.
Вопрос о введении военного положения в Азербайджане обсуждается депутатами. Заседание продолжается.
В воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 15:28Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Премьер Армении выступил с обращением к народу
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаПарламент АзербайджанаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
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