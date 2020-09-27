https://ria.ru/20200927/azerbaydzhan-1577837626.html

Азербайджан не видит необходимости во всеобщей мобилизации

Азербайджан не видит необходимости во всеобщей мобилизации, армия укомплектована, говорится в заявлении Госслужбы по мобилизации и призыву. РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T12:35

2020-09-27T12:35

2020-09-27T13:00

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> не видит необходимости во всеобщей мобилизации, армия укомплектована, говорится в заявлении Госслужбы по мобилизации и призыву.Ранее на фоне обострения обстановки в Карабахе власти непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> и кабмин Армении объявили военное положение и мобилизацию.Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу выразила признательность гражданам за патриотизм. "В настоящее время Вооруженные силы Азербайджана укомплектованы в соответствии с требованиями законодательства. Защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики обеспечивает Азербайджанская Армия. По этой причине Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу констатирует, что при необходимости резервисты могут быть вызваны в местные структурные подразделения службы в соответствии с требованиями действующего законодательства и привлечены к принятию соответствующих мер по обеспечению обороны страны и государственной безопасности. Но на сегодняшний день необходимости в этом нет", - говорится в заявлении госслужбы.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Премьер Армении сообщал, что Азербайджан "начал наступление" на карабахском направлении. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20200716/1574401775.html

https://ria.ru/20200715/1574383126.html

нагорно-карабахская республика

сша

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорно-карабахская республика, сша, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире