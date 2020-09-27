В Азербайджане заявили, что принимают "ответные меры" в Карабахе
07:50 27.09.2020 (обновлено: 08:45 27.09.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года
БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что принимает "ответные меры" против действий ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе, оперативная ситуация контролируется.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться.
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"При взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях фронта, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность вооруженных сил Армении. В настоящее время Азербайджанская Армия принимает ответные меры, и наши войска полностью контролируют оперативную ситуацию", - сообщили РИА Новости в пресс-службе военного ведомства.
Там отметили, что СМИ и "общественность будут дополнительно информированы о событиях, происходящих в прифронтовой зоне". "Мы призываем пользователей социальных сетей, электронных медиа и других представителей СМИ не использовать неофициальную, неуточненную и предвзятую информацию, в целях недопущения паники среди населения и обеспечения безопасности наших военнослужащих", - сообщили в пресс-службе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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