https://ria.ru/20200927/azerbaydzhan-1577829023.html

В Азербайджане заявили, что принимают "ответные меры" в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявляет, что принимает "ответные меры" против действий ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе, оперативная ситуация... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T07:50

2020-09-27T07:50

2020-09-27T08:45

обострение конфликта в нагорном карабахе

минобороны азербайджана

обсе

нагорно-карабахская республика

сша

ситуация в зоне карабахского конфликта

нагорный карабах

азербайджан

армения

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<strong>БАКУ, 27 сен – РИА Новости.</strong> Минобороны Азербайджана заявляет, что принимает "ответные меры" против действий ВС <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> на линии соприкосновения в Карабахе, оперативная ситуация контролируется.Ранее в воскресенье МО <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам…", армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана. Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>, он призвал население укрыться.Там отметили, что СМИ и "общественность будут дополнительно информированы о событиях, происходящих в прифронтовой зоне". "Мы призываем пользователей социальных сетей, электронных медиа и других представителей СМИ не использовать неофициальную, неуточненную и предвзятую информацию, в целях недопущения паники среди населения и обеспечения безопасности наших военнослужащих", - сообщили в пресс-службе.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.

https://ria.ru/20200919/karabakh-1577488542.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200921/armeniya-1577539368.html

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нагорно-карабахская республика

сша

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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