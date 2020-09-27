В Армении объявили призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет
16:28 27.09.2020 (обновлено: 16:45 27.09.2020)
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ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Власти Армении в рамках введенного в стране военного положения объявляют мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет, говорится в решении правительства, размещенном на сайте кабмина.
"В Республике Армения объявляется общая мобилизация, вводится в действие план применения ВС ... Объявляется мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет", - говорится в тексте решения.
В Армении запрещается организация собраний и забастовок. Вся информация, относящаяся к боевым действиям и военной сфере, может распространяться исключительно со ссылкой на официальные источники без редактирования. Деятельность органов государственного, территориального управления и организаций переводится на режим военного положения.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет.
Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.