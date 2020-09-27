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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20200927/armeniya-1577846680.html
В Армении объявили призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет
Власти Армении в рамках введенного в стране военного положения объявляют мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в... РИА Новости, 27.09.2020
2020-09-27T16:28
2020-09-27T16:45
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обострение конфликта в нагорном карабахе
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> в рамках введенного в стране военного положения объявляют мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет, говорится в решении правительства, размещенном на сайте кабмина.В Армении запрещается организация собраний и забастовок. Вся информация, относящаяся к боевым действиям и военной сфере, может распространяться исключительно со ссылкой на официальные источники без редактирования. Деятельность органов государственного, территориального управления и организаций переводится на режим военного положения.Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a> Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет.Ряд государств, в том числе РФ, Франция и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, призвали стороны к сдержанности.Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорным Карабахом</a> и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
https://ria.ru/20200927/baku-1577834575.html
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нагорно-карабахская республика
сша
армения
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обсе, нагорно-карабахская республика, сша, обострение конфликта в нагорном карабахе, армения, в мире

В Армении объявили призыв военнослужащих запаса в возрасте до 55 лет

16:28 27.09.2020 (обновлено: 16:45 27.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Армении
Военнослужащие армии Армении - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕРЕВАН, 27 сен – РИА Новости. Власти Армении в рамках введенного в стране военного положения объявляют мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет, говорится в решении правительства, размещенном на сайте кабмина.
"В Республике Армения объявляется общая мобилизация, вводится в действие план применения ВС ... Объявляется мобилизационный призыв лиц офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет", - говорится в тексте решения.
Армянские военные - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
В Армении запрещается организация собраний и забастовок. Вся информация, относящаяся к боевым действиям и военной сфере, может распространяться исключительно со ссылкой на официальные источники без редактирования. Деятельность органов государственного, территориального управления и организаций переводится на режим военного положения.
Ранее в воскресенье МО Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщал, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Кабмин Армении также объявил военное положение и всеобщую мобилизацию из-за ситуации в Карабахе. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет.
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Вчера, 11:22
Эксперт рассказал, на что готов Баку чтобы решить карабахский вопрос
Ряд государств, в том числе РФ, Франция и Германия, призвали стороны к сдержанности.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШАОбострение конфликта в Нагорном КарабахеАрменияВ мире
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