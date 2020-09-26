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В Нигерии 15 человек погибли во время нападения на кортеж губернатора
Боевики-джихадисты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*, убили в пятницу 15 сотрудников службы безопасности, устроив засаду на... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T02:38
2020-09-26T10:28
бага
борно
чад
нигерия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Боевики-джихадисты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*, убили в пятницу 15 сотрудников службы безопасности, устроив засаду на колонну губернатора на северо-востоке <a href="http://ria.ru/location_Nigeria/" target="_blank" data-auto="true">Нигерии</a>, сообщает <a href="https://www.afp.com/" target="_blank">Франс Пресс</a> со ссылкой на источники.Как передает агентство, восемь полицейских, три солдата и четыре члена ополчения, поддерживаемого правительством, были убиты в результате нападения на автомобили, в одном из которых ехал губернатор штата <a href="http://ria.ru/location_Borno_State/" target="_blank" data-auto="true">Борно</a> Бабагана Умара Зулум. Нападение произошло недалеко от города <a href="http://ria.ru/location_Baga/" target="_blank" data-auto="true">Бага</a> на берегу озера <a href="http://ria.ru/location_Chad/" target="_blank" data-auto="true">Чад</a>.Боевики открыли огонь из пулеметов и гранатометов, когда колонна проезжала недалеко от штаб-квартиры Многонациональных объединенных сил специального назначения (MNJTF)."Губернатор не пострадал, однако 15 охранников в колонне были убиты в ожесточенном бою с террористами", — приводит агентство слова неназванного источника.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
бага
борно
чад
нигерия
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бага, борно , чад, нигерия, в мире

В Нигерии 15 человек погибли во время нападения на кортеж губернатора

02:38 26.09.2020 (обновлено: 10:28 26.09.2020)
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© AP Photo / Olamikan GbemigaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© AP Photo / Olamikan Gbemiga
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Боевики-джихадисты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*, убили в пятницу 15 сотрудников службы безопасности, устроив засаду на колонну губернатора на северо-востоке Нигерии, сообщает Франс Пресс со ссылкой на источники.
Как передает агентство, восемь полицейских, три солдата и четыре члена ополчения, поддерживаемого правительством, были убиты в результате нападения на автомобили, в одном из которых ехал губернатор штата Борно Бабагана Умара Зулум. Нападение произошло недалеко от города Бага на берегу озера Чад.
Боевики открыли огонь из пулеметов и гранатометов, когда колонна проезжала недалеко от штаб-квартиры Многонациональных объединенных сил специального назначения (MNJTF).
"Губернатор не пострадал, однако 15 охранников в колонне были убиты в ожесточенном бою с террористами", — приводит агентство слова неназванного источника.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Военные и полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 01:21
В Нигерии 15 человек погибли при падении автобуса в реку
11528110
Чат0
БагаБорноЧадНигерияВ мире
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