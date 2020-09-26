https://ria.ru/20200926/yuar-1577781326.html

В ЮАР слон заблокировал автодорогу в заповеднике

В ЮАР сняли на видео слона, заблокировавшего автодорогу в Национальном парке Крюгера, сообщает пресс-служба заповедника. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T00:47

2020-09-26T00:47

2020-09-26T00:49

дикие животные

туристы

туризм

туризм

слоны

новости - туризм

юар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564297077_0:304:2560:1744_1400x0_80_0_0_1ffd5aadb157b22aec8b3ca8b6b78af2.jpg

<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. </strong>В ЮАР сняли на видео слона, заблокировавшего автодорогу в Национальном парке Крюгера, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Rgd9VIiMu1c" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба заповедника.Огромное животное блокирует дорогу, по которой туристы едут на джип-сафари. Гигант переходит от одной машины к другой, касаясь их хоботом.Потом из зарослей появляется слоненок, и только когда малыш переходит на другую сторону трассы, взрослый слон освобождает проезжую часть.Комментаторы радуются, что удалось увидеть слонов так близко, и отмечают, какие они красивые.

https://ria.ru/20200925/zhivotnye-1577715275.html

юар

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, туристы, туризм, слоны, новости - туризм, юар