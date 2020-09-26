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Туризм
https://ria.ru/20200926/yuar-1577781326.html
В ЮАР слон заблокировал автодорогу в заповеднике
В ЮАР сняли на видео слона, заблокировавшего автодорогу в Национальном парке Крюгера, сообщает пресс-служба заповедника. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T00:47
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дикие животные
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слоны
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. </strong>В ЮАР сняли на видео слона, заблокировавшего автодорогу в Национальном парке Крюгера, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Rgd9VIiMu1c" target="_blank">сообщает</a> пресс-служба заповедника.Огромное животное блокирует дорогу, по которой туристы едут на джип-сафари. Гигант переходит от одной машины к другой, касаясь их хоботом.Потом из зарослей появляется слоненок, и только когда малыш переходит на другую сторону трассы, взрослый слон освобождает проезжую часть.Комментаторы радуются, что удалось увидеть слонов так близко, и отмечают, какие они красивые.
https://ria.ru/20200925/zhivotnye-1577715275.html
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дикие животные, туристы, туризм, слоны, новости - туризм, юар

В ЮАР слон заблокировал автодорогу в заповеднике

00:47 26.09.2020 (обновлено: 00:49 26.09.2020)
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CC BY 2.0 / Kandukuru Nagarjun / Tusker TimСлон Тим в кенийском Национальном парке Амбосели
Слон Тим в кенийском Национальном парке Амбосели - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
CC BY 2.0 / Kandukuru Nagarjun / Tusker Tim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. В ЮАР сняли на видео слона, заблокировавшего автодорогу в Национальном парке Крюгера, сообщает пресс-служба заповедника.
Огромное животное блокирует дорогу, по которой туристы едут на джип-сафари. Гигант переходит от одной машины к другой, касаясь их хоботом.
Потом из зарослей появляется слоненок, и только когда малыш переходит на другую сторону трассы, взрослый слон освобождает проезжую часть.
Комментаторы радуются, что удалось увидеть слонов так близко, и отмечают, какие они красивые.
Восточная пума - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
Вчера, 00:36Туризм
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