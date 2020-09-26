https://ria.ru/20200926/vino-1577812794.html

Испанский завод затопило красным вином

Тысячи литров вина вылились на асфальт на одной из виноделен в испанской провинции Альбасете (Кастилия-ла-Манча), ЧП стало поводом для многочисленных шуток в... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T14:44

2020-09-26T14:44

2020-09-26T17:57

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<strong>МАДРИД, 26 сен — РИА Новости.</strong> Тысячи литров вина вылились на асфальт на одной из виноделен в испанской провинции Альбасете (Кастилия-ла-Манча), ЧП стало поводом для многочисленных шуток в интернете.Инцидент произошел на винодельне Vitivinos, расположенной в Вильямалеа, небольшом поселке с населением четыре тысячи человек, сообщает радио Альбасете. В одной из бочек вместимостью 50 тысяч литров произошло механическое повреждение, из нее начало выливаться вино. Сотрудники винодельни не могли спасти продукцию и лишь снимали, как красная жидкость выливается на асфальт. Видео разошлось по социальным сетям.Этот год стал особо тяжелым для виноделов региона Кастилия-ла-Манча: помимо эпидемии коронавируса, из-за которого в Вильямалеа был на некоторое время вновь введен карантин, пришлось из-за жары раньше времени начать сбор винограда. А неделю назад из-за проливных дождей сбор пришлось на несколько дней прервать.Видео инцидента широко разошлось в соцсетях и стало причиной многочисленных шуток. "Прорыв резервуара с 50 тысячами литров для вина в Альбасете. При поддержке <a href="http://ria.ru/person_Kubrik_Stehnli/" target="_blank" data-auto="true">Стэнли Кубрика</a> и <a href="http://ria.ru/person_Stiven_King/" target="_blank" data-auto="true">Стивена Кинга</a>", — пишет в Twitter пользователь Horror Losers, имея ввиду сцену из фильма Кубрика "Сияние", снятого по роману Стивена Кинга. <br><br>"Стенли Кубрик утверждает эту сцену", — пошутил пользователь с ником Picoso, добавив к своему посту фотографию режиссера во время работы. <br><br>"Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям уже помогает, пьет все с момента зарождения потока", — такими словами сопроводил картинку, на которой крепкий мужчина пьет вино с асфальта, пользователь Алекс Родригес. <br><br>"Еще осталось?" — написал пользователь Navarrethe, сопроводив свой пост кадром из фильма "Беги, Лола, беги".

https://realty.ria.ru/20190422/1552921589.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стэнли кубрик, стивен кинг, twitter, в мире