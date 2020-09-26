https://ria.ru/20200926/urgant-1577807062.html
Ургант посмеялся над рейтингом лучших российских актеров десятилетия
Иван Ургант в своем телешоу прокомментировал список главных российских актеров последних десяти лет, составленный изданием “Бюллетень кинопрокатчика”. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T11:26
2020-09-26T11:26
2020-09-26T11:45
культура
культура
шоу-бизнес
дмитрий нагиев
владимир машков
иван ургант
константин хабенский
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/">Иван</a> <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/">Ургант</a> в своем телешоу прокомментировал список главных российских актеров последних десяти лет, составленный изданием “Бюллетень кинопрокатчика”.В <a href="http://www.kinometro.ru/analytics/show/name/actors_ru_rating_2010_20_0134">рейтинг</a>, опубликованный 11 сентября, вошли Данила Козловский, Александр Петров, Петр Федоров, Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.Ургант, к которому на программу пришел актер Александр Петров, удивился тому, что оказался на четвертом месте рейтинга. Ранее Ургант <a href="https://ria.ru/20200917/urgant-1577386320.html" target="_blank">прокомментировал снимок Петросяна</a> с сыном Ваганом. "Как сказали в роддоме, когда увидели отца, "чума чудильная"", - отметил шоумен, добавляя, что на фото ребенок смеется от рассказов Петросяна о “шпингалетах и чугуевских подтяжках”.
https://rsport.ria.ru/20200922/futbol-1577602271.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, шоу-бизнес, дмитрий нагиев, владимир машков, иван ургант, константин хабенский