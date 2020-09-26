Ургант посмеялся над рейтингом лучших российских актеров десятилетия

“Для тебя смешно, а для меня вообще смешон тот факт, что я там вообще оказался. Я между прочим играл в фильме “Елки”. Я на четвертом месте. Миронов, Мадянов, Бурунов. Где они? Их нет. Я всего-то снялся… Сценарий не читал. И на четвертом месте. Я удивлен, что не на втором”, - пошутил телеведущий.