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Культура
https://ria.ru/20200917/urgant-1577386320.html
Ургант пошутил над снимком Петросяна с сыном
Иван Ургант в своем шоу прокомментировал фотографию юмориста Евгения Петросяна с маленьким сыном. РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T14:11
2020-09-17T15:43
культура
татьяна брухунова
шоу-бизнес
елена степаненко
иван ургант
евгений петросян
общество
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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в своем шоу <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">прокомментировал</a> фотографию юмориста <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> с маленьким сыном.Телеведущий также обратил внимание, как на снимке сын Петросяна смеется."Посмотрите, как на фото хохочет сын, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки", — заявил Ургант.Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев подметил, что снимок напоминает сцену с Симбой из мультфильма "Король лев"."Когда отец поднимает ребенка и говорит: "Смотри, Симба, все эти артисты "Кривого зеркала" скоро будут твоими! Но больше всего оберегай гигантскую пчелу, она принесет тебе много меда", — ответил ему телеведущий.Накануне юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram фотографию своего сына Вагана.В 2018 году юморист развелся со своей женой <a href="http://ria.ru/person_Elena_Stepanenko/" target="_blank" data-auto="true">Еленой Степаненко</a>. Они были в браке 33 года. Экс-супруги продолжают раздел имущества в суде. Позднее стало известно, что Петросян женился на своей помощнице <a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Брухуновой</a>.
https://ria.ru/20200917/brukhunova-1577366031.html
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РИА Новости
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татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, иван ургант, евгений петросян, общество

Ургант пошутил над снимком Петросяна с сыном

14:11 17.09.2020 (обновлено: 15:43 17.09.2020)
12551
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Иван Ургант в своем шоу прокомментировал фотографию юмориста Евгения Петросяна с маленьким сыном.
"Как сказали в роддоме, когда увидели отца, "чума чудильная"", — пошутил Ургант.
Телеведущий также обратил внимание, как на снимке сын Петросяна смеется.
"Посмотрите, как на фото хохочет сын, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки", — заявил Ургант.
Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев подметил, что снимок напоминает сцену с Симбой из мультфильма "Король лев".
"Когда отец поднимает ребенка и говорит: "Смотри, Симба, все эти артисты "Кривого зеркала" скоро будут твоими! Но больше всего оберегай гигантскую пчелу, она принесет тебе много меда", — ответил ему телеведущий.
Накануне юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram фотографию своего сына Вагана.
В 2018 году юморист развелся со своей женой Еленой Степаненко. Они были в браке 33 года. Экс-супруги продолжают раздел имущества в суде. Позднее стало известно, что Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Татьяна Брухунова - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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6213223
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КультураТатьяна БрухуноваШоу-бизнесЕлена СтепаненкоИван УргантЕвгений ПетросянОбщество
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