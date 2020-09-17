https://ria.ru/20200917/urgant-1577386320.html

Ургант пошутил над снимком Петросяна с сыном

Иван Ургант в своем шоу прокомментировал фотографию юмориста Евгения Петросяна с маленьким сыном. РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T14:11

2020-09-17T14:11

2020-09-17T15:43

культура

татьяна брухунова

шоу-бизнес

елена степаненко

иван ургант

евгений петросян

общество

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<strong>МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Иван Ургант</a> в своем шоу <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">прокомментировал</a> фотографию юмориста <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> с маленьким сыном.Телеведущий также обратил внимание, как на снимке сын Петросяна смеется."Посмотрите, как на фото хохочет сын, потому что отец рассказывает ему про шпингалеты и чугуевские подтяжки", — заявил Ургант.Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев подметил, что снимок напоминает сцену с Симбой из мультфильма "Король лев"."Когда отец поднимает ребенка и говорит: "Смотри, Симба, все эти артисты "Кривого зеркала" скоро будут твоими! Но больше всего оберегай гигантскую пчелу, она принесет тебе много меда", — ответил ему телеведущий.Накануне юморист Евгений Петросян опубликовал в Instagram фотографию своего сына Вагана.В 2018 году юморист развелся со своей женой <a href="http://ria.ru/person_Elena_Stepanenko/" target="_blank" data-auto="true">Еленой Степаненко</a>. Они были в браке 33 года. Экс-супруги продолжают раздел имущества в суде. Позднее стало известно, что Петросян женился на своей помощнице <a href="http://ria.ru/person_tatyana-brukhunova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Брухуновой</a>.

https://ria.ru/20200917/brukhunova-1577366031.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна брухунова, шоу-бизнес, елена степаненко, иван ургант, евгений петросян, общество