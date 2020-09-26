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https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801273.html
Депутат Рады пожаловался на унижение Украины со стороны МВФ
За жизнь" Юрий Загородний резко раскритиковал позицию Киева по сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ). Пресс-релиз его выступления опубликован на... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T05:05
2020-09-26T05:05
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
жозеп боррель
мвф
евросоюз
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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"Очередная оплеуха": на Украине пожаловались на унижения МВФ
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Депутат Рады от фракции "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа <strong>—</strong> За жизнь</a>" Юрий Загородний резко раскритиковал позицию <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> по сотрудничеству с Международным валютным фондом (<a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a>). Пресс-релиз его выступления опубликован на <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/jurij_zagorodnij_vlast_pomenjalas_unizhenie_ukrainy_prodolzhaetsja.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> партии.Депутат назвал "очередной оплеухой" слова Верховного представителя <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по внешней политике <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>, который заявил, что для получения <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> кредита в 1,2 миллиарда евро от МВФ необходимо наладить взаимодействие с организацией, а также выполнить требования по усилению верховенства права в стране.Депутат указал, что треть годового бюджета страны тратится на погашение долгов. И, несмотря на серьезные экономические проблемы, Киев не планирует вести переговоров о реструктуризации долга или отсрочке выплат."Власть поменялась – унижение Украины продолжается", ‒ заключил Загородний.Ранее глава дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">ЕС</a> Жозеп Боррель по итогам визита на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украину</a> отметил, что ЕС не собирается заниматься благотворительностью в отношении Киева. Также в разговоре с украинским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Владимиром Зеленским</a> он заявил, что ЕС — это не банкомат.
https://ria.ru/20200926/ukraina-1577800189.html
за что боролись - на то и напоролись. Выходит так, что России их самостийность даже на руку - не надо дотировпть "братскую экономику"
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Даже солнце, вставая на востоке, унижает шумеров.
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киев
украина
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, жозеп боррель, мвф, евросоюз, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Депутат Рады пожаловался на унижение Украины со стороны МВФ

05:05 26.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной Рады Украины
Здание Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа За жизнь" Юрий Загородний резко раскритиковал позицию Киева по сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ). Пресс-релиз его выступления опубликован на сайте партии.
Депутат назвал "очередной оплеухой" слова Верховного представителя Евросоюза по внешней политике Жозепа Борреля, который заявил, что для получения Украиной кредита в 1,2 миллиарда евро от МВФ необходимо наладить взаимодействие с организацией, а также выполнить требования по усилению верховенства права в стране.

"Украинская власть, которая недавно взяла на себя обязательства отдать под контроль Запада последние структуры, включая Нацбанк, судебную систему, антикоррупционные органы… взяла на себя обязательства и дальше душить народ заоблачными тарифами, крушить остатки нашей многострадальной медицины за какие-то 1,2 миллиарда евро, получила очередную оплеуху от еврочиновника, который явно приехал с инспекторским визитом", ‒ сказал Загородний.

Депутат указал, что треть годового бюджета страны тратится на погашение долгов. И, несмотря на серьезные экономические проблемы, Киев не планирует вести переговоров о реструктуризации долга или отсрочке выплат.
"Власть поменялась – унижение Украины продолжается", ‒ заключил Загородний.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеЖозеп БоррельМВФЕвросоюзВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
за что боролись - на то и напоролись. Выходит так, что России их самостийность даже на руку - не надо дотировпть "братскую экономику"
26 сентября, 05:12
АМАлександр Марков
12210100
Даже солнце, вставая на востоке, унижает шумеров.
26 сентября, 05:59
ЛКЛысый Кучерявый
86280100
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