https://ria.ru/20200926/ukraina-1577801273.html

Депутат Рады пожаловался на унижение Украины со стороны МВФ

За жизнь" Юрий Загородний резко раскритиковал позицию Киева по сотрудничеству с Международным валютным фондом (МВФ). Пресс-релиз его выступления опубликован на... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T05:05

2020-09-26T05:05

2020-09-26T05:05

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация на украине

жозеп боррель

мвф

евросоюз

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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"Очередная оплеуха": на Украине пожаловались на унижения МВФ

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Депутат Рады от фракции "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа <strong>—</strong> За жизнь</a>" Юрий Загородний резко раскритиковал позицию <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> по сотрудничеству с Международным валютным фондом (<a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a>). Пресс-релиз его выступления опубликован на <a href="https://zagittya.com.ua/news/novosti/jurij_zagorodnij_vlast_pomenjalas_unizhenie_ukrainy_prodolzhaetsja.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> партии.Депутат назвал "очередной оплеухой" слова Верховного представителя <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по внешней политике <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a>, который заявил, что для получения <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> кредита в 1,2 миллиарда евро от МВФ необходимо наладить взаимодействие с организацией, а также выполнить требования по усилению верховенства права в стране.Депутат указал, что треть годового бюджета страны тратится на погашение долгов. И, несмотря на серьезные экономические проблемы, Киев не планирует вести переговоров о реструктуризации долга или отсрочке выплат."Власть поменялась – унижение Украины продолжается", ‒ заключил Загородний.Ранее глава дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">ЕС</a> Жозеп Боррель по итогам визита на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украину</a> отметил, что ЕС не собирается заниматься благотворительностью в отношении Киева. Также в разговоре с украинским президентом <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Владимиром Зеленским</a> он заявил, что ЕС — это не банкомат.

https://ria.ru/20200926/ukraina-1577800189.html

Александр Марков за что боролись - на то и напоролись. Выходит так, что России их самостийность даже на руку - не надо дотировпть "братскую экономику" 124

Лысый Кучерявый Даже солнце, вставая на востоке, унижает шумеров. 115

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киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, жозеп боррель, мвф, евросоюз, владимир зеленский, киев, украина, в мире