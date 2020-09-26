https://ria.ru/20200926/uchitelya-1577809796.html

В Москве стартовал заключительный полуфинал конкурса "Учитель будущего"

Восьмой, заключительный, полуфинал конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", который реализуется... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T12:54

2020-09-26T12:54

2020-09-26T12:54

москва

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. </strong>Восьмой, заключительный, полуфинал конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", который реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование", стартовал для участников из ЦФ на площадке Российского университета дружбы народов (РУДН) в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".В полуфинале принимают участие 47 команд из 12 регионов ЦФО.В финал "Учителя будущего" пройдут 12 команд из ЦФО, финальные испытания будут проходить в октябре 2020 года в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>.Как отмечается в сообщении, все полуфиналисты конкурса "Учитель будущего" уже получили доступ к электронным образовательным библиотекам, и смогут стать слушателями образовательной онлайн-программы Мастерской управления "Сенеж", которая стартует 28 сентября и будет посвящена теме "Проектирование адаптивной образовательной среды". Кроме того, 3 октября в "Сенеже" открывается Форум молодых педагогов "Линейка". Полуфиналисты также смогут принять в нем участие и получить призы от партнеров проекта.

https://ria.ru/20200817/1575912912.html

https://sn.ria.ru/20200603/1572382641.html

москва

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, санкт-петербург, общество