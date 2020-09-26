В Москве стартовал заключительный полуфинал конкурса "Учитель будущего"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Восьмой, заключительный, полуфинал конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", который реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование", стартовал для участников из ЦФ на площадке Российского университета дружбы народов (РУДН) в Москве, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В полуфинале принимают участие 47 команд из 12 регионов ЦФО.
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"Полуфинал продлится 3 дня. По его итогам мы назовем 12 команд от Центрального федерального округа, которые отправятся на финал в Санкт-Петербург. Конкурс уже помогает начинающим и опытным педагогам, но совсем скоро расширит свою аудиторию и задачи. В следующем сезоне, который стартует этой осенью, мы запускаем специальный трек для студентов. Принять участие в нем смогут студенты педагогических вузов России, которые учатся на 3-4 курсах бакалавриата или 1-2 курсе магистратуры. Сейчас мы прорабатываем конкурсную механику и систему мотивации этого трека", - сказал на церемонии открытия генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
В финал "Учителя будущего" пройдут 12 команд из ЦФО, финальные испытания будут проходить в октябре 2020 года в Санкт-Петербурге.
Как отмечается в сообщении, все полуфиналисты конкурса "Учитель будущего" уже получили доступ к электронным образовательным библиотекам, и смогут стать слушателями образовательной онлайн-программы Мастерской управления "Сенеж", которая стартует 28 сентября и будет посвящена теме "Проектирование адаптивной образовательной среды". Кроме того, 3 октября в "Сенеже" открывается Форум молодых педагогов "Линейка". Полуфиналисты также смогут принять в нем участие и получить призы от партнеров проекта.