https://ria.ru/20200926/uchebniki-1577804149.html

Минпросвещения утвердило перечень учебников на пять лет

Министерство просвещения России утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах, действовать он будет в течение пяти лет,... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T09:50

2020-09-26T09:50

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://edu.gov.ru/" target="_blank">Министерство просвещения России</a> утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах, действовать он будет в течение пяти лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Среди новшеств перечня разделение его на две части — допущенные и рекомендованные для использования в аккредитованных школах и колледжах страны.Также теперь в перечне для учебников, изданных на государственных языках республик или на языках народов России, указан соответствующий язык, отмечены книги для углубленного изучения предметов или использования при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.Новый перечень включает в себя 1555 учебников.

https://sn.ria.ru/20200916/uchitelya-1577325319.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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