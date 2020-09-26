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Минпросвещения утвердило перечень учебников на пять лет
Министерство просвещения России утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах, действовать он будет в течение пяти лет,... РИА Новости, 26.09.2020
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://edu.gov.ru/" target="_blank">Министерство просвещения России</a> утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах, действовать он будет в течение пяти лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Среди новшеств перечня разделение его на две части — допущенные и рекомендованные для использования в аккредитованных школах и колледжах страны.Также теперь в перечне для учебников, изданных на государственных языках республик или на языках народов России, указан соответствующий язык, отмечены книги для углубленного изучения предметов или использования при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.Новый перечень включает в себя 1555 учебников.
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социальный навигатор, сн_образование, общество

Минпросвещения утвердило перечень учебников на пять лет

09:50 26.09.2020 (обновлено: 19:47 26.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольник во время дистанционного обучения дома
Школьник во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство просвещения России утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах, действовать он будет в течение пяти лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что учебники из числа учебников, входящих в федеральный перечень учебников <...> включаются в федеральный перечень <...> на пять лет со дня вступления в силу настоящего приказа", — говорится в документе.

Среди новшеств перечня разделение его на две части — допущенные и рекомендованные для использования в аккредитованных школах и колледжах страны.
Также теперь в перечне для учебников, изданных на государственных языках республик или на языках народов России, указан соответствующий язык, отмечены книги для углубленного изучения предметов или использования при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.
Новый перечень включает в себя 1555 учебников.
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