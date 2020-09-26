Минпросвещения утвердило перечень учебников на пять лет
09:50 26.09.2020 (обновлено: 19:47 26.09.2020)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министерство просвещения России утвердило федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в школах, действовать он будет в течение пяти лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что учебники из числа учебников, входящих в федеральный перечень учебников <...> включаются в федеральный перечень <...> на пять лет со дня вступления в силу настоящего приказа", — говорится в документе.
Среди новшеств перечня разделение его на две части — допущенные и рекомендованные для использования в аккредитованных школах и колледжах страны.
Также теперь в перечне для учебников, изданных на государственных языках республик или на языках народов России, указан соответствующий язык, отмечены книги для углубленного изучения предметов или использования при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.
Новый перечень включает в себя 1555 учебников.
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