https://ria.ru/20200926/turizm-1577736812.html

Названы 10 туристических направлений, наиболее пострадавших от COVID-19

Эксперты определили страны, экономика которых больше всего пострадала от сокращения турпотоков, выванного распространением COVID-19, сообщает иорданский... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T15:36

2020-09-26T15:36

2020-09-26T15:36

атлантический океан

кабо-верде

белиз

аруба

мальдивы

макао

британские виргинские острова

туризм

коронавирус covid-19

туризм

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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. </strong>Эксперты определили страны, экономика которых больше всего пострадала от сокращения турпотоков, выванного распространением COVID-19, <a href="https://www.albawaba.com/slideshow/10-tourist-destinations-affected-most-covid-19-travel-restrictions-1381982" target="_blank">сообщает</a> иорданский новостной портал Al Bawaba.Они составили рейтинг на основе доли турсектора в ВВП государства.Оказалось, что больше всего зависят от доходов от индустрии путешествий Мальдивы. Там доля туротрасли в ВВП достигает 38,9 процента.Британские Виргинские острова – их девять – расположены в Карибском море, в 64 километрах к востоку от Пуэрто-Рико. Правительство закрыло их для посетителей 19 марта. Доля туризма в ВВП – 33 процента. Более четверти доходов бюджета Макао — особого административного района КНР – приносит туризм. Его доля в ВВП – 28 процентов.Аруба — голландский остров в Карибском море. За время пандемии там было зарегистрировано всего 101 случай коронавируса. Эта территория получает от туризма 27,6 процента ВВП.Вануату — остров, расположенный на юге Тихого океана. Правительство закрыло границы и запретил полеты даже между островами 26 марта. Доля туризма в ВВП – 18,1 процента.Кабо-Верде — остров в Атлантическом океане, доходы от туризма там достигают 17,7 процентов ВВП. На карибском острове Сент-Люсия доля туризма в ВВП – 15,6 процента, в Белизе – 15 процентов, а на Фиджи и на Мальте – по 14 процентов.

https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html

https://ria.ru/20191109/1560686492.html

https://ria.ru/20200108/1562707731.html

https://ria.ru/20191116/1560065116.html

атлантический океан

кабо-верде

белиз

аруба

мальдивы

макао

британские виргинские острова

карибское море

мальта

сент-люсия

вануату

фиджи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атлантический океан, кабо-верде, белиз, аруба, мальдивы, макао, британские виргинские острова, коронавирус covid-19, туризм, карибское море, новости - туризм, мальта, сент-люсия, вануату, фиджи