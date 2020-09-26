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Туризм
https://ria.ru/20200926/turizm-1577736812.html
Названы 10 туристических направлений, наиболее пострадавших от COVID-19
Эксперты определили страны, экономика которых больше всего пострадала от сокращения турпотоков, выванного распространением COVID-19, сообщает иорданский... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T15:36
2020-09-26T15:36
атлантический океан
кабо-верде
белиз
аруба
мальдивы
макао
британские виргинские острова
туризм
коронавирус covid-19
туризм
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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. </strong>Эксперты определили страны, экономика которых больше всего пострадала от сокращения турпотоков, выванного распространением COVID-19, <a href="https://www.albawaba.com/slideshow/10-tourist-destinations-affected-most-covid-19-travel-restrictions-1381982" target="_blank">сообщает</a> иорданский новостной портал Al Bawaba.Они составили рейтинг на основе доли турсектора в ВВП государства.Оказалось, что больше всего зависят от доходов от индустрии путешествий Мальдивы. Там доля туротрасли в ВВП достигает 38,9 процента.Британские Виргинские острова – их девять – расположены в Карибском море, в 64 километрах к востоку от Пуэрто-Рико. Правительство закрыло их для посетителей 19 марта. Доля туризма в ВВП – 33 процента. Более четверти доходов бюджета Макао — особого административного района КНР – приносит туризм. Его доля в ВВП – 28 процентов.Аруба — голландский остров в Карибском море. За время пандемии там было зарегистрировано всего 101 случай коронавируса. Эта территория получает от туризма 27,6 процента ВВП.Вануату — остров, расположенный на юге Тихого океана. Правительство закрыло границы и запретил полеты даже между островами 26 марта. Доля туризма в ВВП – 18,1 процента.Кабо-Верде — остров в Атлантическом океане, доходы от туризма там достигают 17,7 процентов ВВП. На карибском острове Сент-Люсия доля туризма в ВВП – 15,6 процента, в Белизе – 15 процентов, а на Фиджи и на Мальте – по 14 процентов.
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
https://ria.ru/20191109/1560686492.html
https://ria.ru/20200108/1562707731.html
https://ria.ru/20191116/1560065116.html
атлантический океан
кабо-верде
белиз
аруба
мальдивы
макао
британские виргинские острова
карибское море
мальта
сент-люсия
вануату
фиджи
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атлантический океан, кабо-верде, белиз, аруба, мальдивы, макао, британские виргинские острова, коронавирус covid-19, туризм, карибское море, новости - туризм, мальта, сент-люсия, вануату, фиджи

Названы 10 туристических направлений, наиболее пострадавших от COVID-19

15:36 26.09.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПляж одного из Мальдивских островов
Пляж одного из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Эксперты определили страны, экономика которых больше всего пострадала от сокращения турпотоков, выванного распространением COVID-19, сообщает иорданский новостной портал Al Bawaba.
Они составили рейтинг на основе доли турсектора в ВВП государства.
Оказалось, что больше всего зависят от доходов от индустрии путешествий Мальдивы. Там доля туротрасли в ВВП достигает 38,9 процента.
Лодки в лагуне Индийского океана рядом с отелем Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Мальдивы подешевели: что нового ждет туристов на райских островах
Британские Виргинские острова – их девять – расположены в Карибском море, в 64 километрах к востоку от Пуэрто-Рико. Правительство закрыло их для посетителей 19 марта. Доля туризма в ВВП – 33 процента.
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9 ноября 2019, 08:00Туризм
Рай на Карибах. Самые интересные места Доминиканы
Более четверти доходов бюджета Макао — особого административного района КНР – приносит туризм. Его доля в ВВП – 28 процентов.
Аруба — голландский остров в Карибском море. За время пандемии там было зарегистрировано всего 101 случай коронавируса. Эта территория получает от туризма 27,6 процента ВВП.
Рождественская вечеринка в Доминикане - РИА Новости, 1920, 08.01.2020
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Вануату — остров, расположенный на юге Тихого океана. Правительство закрыло границы и запретил полеты даже между островами 26 марта. Доля туризма в ВВП – 18,1 процента.
Кабо-Верде — остров в Атлантическом океане, доходы от туризма там достигают 17,7 процентов ВВП. На карибском острове Сент-Люсия доля туризма в ВВП – 15,6 процента, в Белизе – 15 процентов, а на Фиджи и на Мальте – по 14 процентов.
Местные жители архипелага Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 16.11.2019
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ТуризмАтлантический океанКабо-ВердеБелизАрубаМальдивыМакаоБританские Виргинские островаКоронавирус COVID-19ТуризмКарибское мореНовости - ТуризмМальтаСент-ЛюсияВануатуФиджи
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