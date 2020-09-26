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https://ria.ru/20200926/statya-1577813180.html
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
Посольство Украины в Великобритании раскритиковало в Twitter статью Би-би-си о крушении самолета Ан-26. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:56
2020-09-26T19:32
крушение ан-26 под харьковом
ситуация на украине
би-би-си
ан-26
харьковская область
великобритания
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Посольство <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> раскритиковало в <a href="https://twitter.com/UkrEmbLondon" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> статью <a href="http://ria.ru/organization_Bi-bi-si/" target="_blank" data-auto="true">Би-би-си</a> о крушении самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>.Дипломаты заметили, что британские журналисты проиллюстрировали материал картой, согласно которой Крым не принадлежит Украине."Не можем поверить своим глазам", — говорится в сообщении дипмиссии. Представители Киева выразили надежду, что Би-би-си разместил эту карту по ошибке.Позже эта публикация исчезла с сайта телеканала, а новый материал о трагедии содержала плашку с извинениями за якобы "некорректную" карту в предыдущей версии.Накануне во время учебного полета под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a> разбился военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились 27 человек, 25 их них погибли на месте, два курсанта сумели выпрыгнуть из самолета, однако один позже умер в больнице.Возбуждено уголовное дело, рассматриваются несколько версий катастрофы. Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> объявил день траура.
https://ria.ru/20200926/krushenie-1577810924.html
это единственное что волнует? Там люди погибли, а они карты отслеживают
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Привыкайте!
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харьковская область
великобритания
украина
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крушение ан-26 под харьковом, ситуация на украине, би-би-си, ан-26, харьковская область, великобритания, украина, в мире

Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев

14:56 26.09.2020 (обновлено: 19:32 26.09.2020)
100981
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Посольство Украины в Великобритании раскритиковало в Twitter статью Би-би-си о крушении самолета Ан-26.
Дипломаты заметили, что британские журналисты проиллюстрировали материал картой, согласно которой Крым не принадлежит Украине.
Скриншот твита BBC News (World)
Скриншот твита BBC News (World) - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
Скриншот твита BBC News (World)
"Не можем поверить своим глазам", — говорится в сообщении дипмиссии. Представители Киева выразили надежду, что Би-би-си разместил эту карту по ошибке.
Позже эта публикация исчезла с сайта телеканала, а новый материал о трагедии содержала плашку с извинениями за якобы "некорректную" карту в предыдущей версии.
Накануне во время учебного полета под Харьковом разбился военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились 27 человек, 25 их них погибли на месте, два курсанта сумели выпрыгнуть из самолета, однако один позже умер в больнице.
Возбуждено уголовное дело, рассматриваются несколько версий катастрофы. Президент Украины Владимир Зеленский объявил день траура.
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
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Крушение Ан-26 под ХарьковомСитуация на УкраинеБи-би-сиАн-26Харьковская областьВеликобританияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
это единственное что волнует? Там люди погибли, а они карты отслеживают
26 сентября, 14:58
О Ольга Занкова
407152404
Привыкайте!
26 сентября, 14:58
Степан КрасновСтепан Краснов
267131002
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