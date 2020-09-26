https://ria.ru/20200926/statya-1577813180.html
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
Посольство Украины в Великобритании раскритиковало в Twitter статью Би-би-си о крушении самолета Ан-26. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T14:56
2020-09-26T14:56
2020-09-26T19:32
крушение ан-26 под харьковом
ситуация на украине
би-би-си
ан-26
харьковская область
великобритания
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1400x0_80_0_0_cafb184b5a3ccb16e42f5f8443682da1.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong>Посольство <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> раскритиковало в <a href="https://twitter.com/UkrEmbLondon" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> статью <a href="http://ria.ru/organization_Bi-bi-si/" target="_blank" data-auto="true">Би-би-си</a> о крушении самолета <a href="http://ria.ru/product_An_26/" target="_blank" data-auto="true">Ан-26</a>.Дипломаты заметили, что британские журналисты проиллюстрировали материал картой, согласно которой Крым не принадлежит Украине."Не можем поверить своим глазам", — говорится в сообщении дипмиссии. Представители Киева выразили надежду, что Би-би-си разместил эту карту по ошибке.Позже эта публикация исчезла с сайта телеканала, а новый материал о трагедии содержала плашку с извинениями за якобы "некорректную" карту в предыдущей версии.Накануне во время учебного полета под <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьковом</a> разбился военно-транспортный самолет Ан-26. На борту находились 27 человек, 25 их них погибли на месте, два курсанта сумели выпрыгнуть из самолета, однако один позже умер в больнице.Возбуждено уголовное дело, рассматриваются несколько версий катастрофы. Президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> объявил день траура.
https://ria.ru/20200926/krushenie-1577810924.html
Ольга Занкова
это единственное что волнует? Там люди погибли, а они карты отслеживают
459
Степан Краснов
Привыкайте!
283
46
харьковская область
великобритания
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_137:0:2868:2048_1400x0_80_0_0_4a996b80612ead1cbe4dc3b3640539d6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 под харьковом, ситуация на украине, би-би-си, ан-26, харьковская область, великобритания, украина, в мире