https://ria.ru/20200926/razgovor-1577824328.html
На Украине рассказали о последнем разговоре пилотов разбившегося Ан-26
Пилоты самолета Ан-26 перед катастрофой обсуждали возможность посадки, рассказал губернатор Харьковской области Алексей Кучер. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T21:23
2020-09-26T21:23
2020-09-26T21:23
крушение ан-26 под харьковом
ситуация на украине
ан-26
харьковская область
чугуев
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости</strong>. Пилоты самолета Ан-26 перед катастрофой обсуждали возможность посадки, рассказал губернатор Харьковской области Алексей Кучер."Ребята были на связи за минуту до начала падения. Еще в 20:44 ребята выходили на связь, а буквально за минуту — все... ", — приводятся его слова на <a href="https://kharkivoda.gov.ua/" target="_blank">сайте областной госадминистрации.</a>Также Кучер добавил, что бортовые самописцы самолета уже изъяли, но их еще не расшифровали. "Черные ящики" изучат в ближайшее время.Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился вечером в пятницу у города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Одного курсанта к полетам не допустили. Выжить удалось только одному человеку. Возбуждено уголовное дело.Рассматриваются четыре версии катастрофы: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами; ненадлежащее техобслуживание самолета и его подготовка к вылету.
https://ria.ru/20200926/kursant-1577820710.html
https://ria.ru/20200926/krushenie-1577817686.html
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харьковская область
чугуев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ан-26 под харьковом, ситуация на украине, ан-26, харьковская область, чугуев, происшествия