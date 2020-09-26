https://ria.ru/20200926/razgovor-1577824328.html

На Украине рассказали о последнем разговоре пилотов разбившегося Ан-26

Пилоты самолета Ан-26 перед катастрофой обсуждали возможность посадки, рассказал губернатор Харьковской области Алексей Кучер. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T21:23

2020-09-26T21:23

2020-09-26T21:23

крушение ан-26 под харьковом

ситуация на украине

ан-26

харьковская область

чугуев

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости</strong>. Пилоты самолета Ан-26 перед катастрофой обсуждали возможность посадки, рассказал губернатор Харьковской области Алексей Кучер."Ребята были на связи за минуту до начала падения. Еще в 20:44 ребята выходили на связь, а буквально за минуту — все... ", — приводятся его слова на <a href="https://kharkivoda.gov.ua/" target="_blank">сайте областной госадминистрации.</a>Также Кучер добавил, что бортовые самописцы самолета уже изъяли, но их еще не расшифровали. "Черные ящики" изучат в ближайшее время.Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился вечером в пятницу у города Чугуев в Харьковской области во время учебного полета. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Одного курсанта к полетам не допустили. Выжить удалось только одному человеку. Возбуждено уголовное дело.Рассматриваются четыре версии катастрофы: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата; ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами; ненадлежащее техобслуживание самолета и его подготовка к вылету.

https://ria.ru/20200926/kursant-1577820710.html

https://ria.ru/20200926/krushenie-1577817686.html

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харьковская область

чугуев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение ан-26 под харьковом, ситуация на украине, ан-26, харьковская область, чугуев, происшествия