https://ria.ru/20200926/pentagon-1577808096.html

Американское СМИ: Пентагон планирует радикально нарастить мощь ВМС

Пентагон планирует увеличить количество военно-морских судов до 530, сообщает Defence News со ссылкой на документы ведомства. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T11:55

2020-09-26T11:55

2020-09-26T14:15

марк эспер

министерство обороны сша

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> планирует увеличить количество военно-морских судов до 530, сообщает <a href="https://www.defensenews.com/" target="_blank">Defence News</a> со ссылкой на документы ведомства.Согласно "Исследованию о военно-морских силах будущего", на которое ссылается издание, американский флот должен стать легче, с большим количеством боевых кораблей и меньшим числом авианосцев. В ВМС появятся новые беспилотные корабли, подводные лодки, а также расширенная логистическая сеть. На укрупнение флота намекал ранее и министр обороны <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a>, называя, однако меньшие цифры.Эспер добавил, что нужно построить такие корабли, которые будут управляться человеком, но могут быть и полностью автономными в зависимости от сценария боевых действий.

https://ria.ru/20200917/pentagon-1577364013.html

Стас Титов Повысится потребление топлива. Начнут расти цены на нефть. Россия в плюсе)))) 12

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк эспер, министерство обороны сша, сша, в мире