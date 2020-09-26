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https://ria.ru/20200926/pentagon-1577808096.html
Американское СМИ: Пентагон планирует радикально нарастить мощь ВМС
Пентагон планирует увеличить количество военно-морских судов до 530, сообщает Defence News со ссылкой на документы ведомства. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T11:55
2020-09-26T14:15
марк эспер
министерство обороны сша
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> планирует увеличить количество военно-морских судов до 530, сообщает <a href="https://www.defensenews.com/" target="_blank">Defence News</a> со ссылкой на документы ведомства.Согласно "Исследованию о военно-морских силах будущего", на которое ссылается издание, американский флот должен стать легче, с большим количеством боевых кораблей и меньшим числом авианосцев. В ВМС появятся новые беспилотные корабли, подводные лодки, а также расширенная логистическая сеть. На укрупнение флота намекал ранее и министр обороны <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a>, называя, однако меньшие цифры.Эспер добавил, что нужно построить такие корабли, которые будут управляться человеком, но могут быть и полностью автономными в зависимости от сценария боевых действий.
https://ria.ru/20200917/pentagon-1577364013.html
Повысится потребление топлива. Начнут расти цены на нефть. Россия в плюсе))))
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сша
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марк эспер, министерство обороны сша, сша, в мире

Американское СМИ: Пентагон планирует радикально нарастить мощь ВМС

11:55 26.09.2020 (обновлено: 14:15 26.09.2020)
1894
© Flickr / Official U.S. Navy PageАвианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море
Авианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Flickr / Official U.S. Navy Page
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пентагон планирует увеличить количество военно-морских судов до 530, сообщает Defence News со ссылкой на документы ведомства.
Согласно "Исследованию о военно-морских силах будущего", на которое ссылается издание, американский флот должен стать легче, с большим количеством боевых кораблей и меньшим числом авианосцев. В ВМС появятся новые беспилотные корабли, подводные лодки, а также расширенная логистическая сеть.
На укрупнение флота намекал ранее и министр обороны Марк Эспер, называя, однако меньшие цифры.

"Это будет сбалансированная сила, состоящая из более чем 350 кораблей — пилотируемых и беспилотных, — которую построят в соответствующие сроки и с учетом бюджета", — приводит его слова Defence News.

Эспер добавил, что нужно построить такие корабли, которые будут управляться человеком, но могут быть и полностью автономными в зависимости от сценария боевых действий.
Здание Пентагона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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87654544
Обсудить9
Марк ЭсперМинистерство обороны СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Повысится потребление топлива. Начнут расти цены на нефть. Россия в плюсе))))
26 сентября, 11:57
Стас ТитовСтас Титов
570000
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