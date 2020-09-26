https://ria.ru/20200926/nato-1577804848.html

Российский генштаб пожаловался на закрытость военных учений НАТО и США

Россия заранее оповестила НАТО о стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" и пригласила на них западных военных атташе, но страны Запада никогда не... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T10:16

2020-09-26T10:16

2020-09-26T10:16

россия

валерий герасимов

нато

китай

сша

безопасность

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Россия заранее оповестила <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> о стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" и пригласила на них западных военных атташе, но страны Запада никогда не приглашали российскую сторону на свои учения, рассказал в интервью телеканалу RT начальник Генштаба Вооруженных сил РФ <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a>.Герасимов напомнил, что Минобороны России проводит очень открытую политику в области военных учений. Об учениях объявили на коллегии министерства обороны в декабре прошлого года, а за десять дней до начала учений замминистра обороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Fomin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Фомин</a> провёл брифинг для военных атташе зарубежных стран."Рассказал им о целях, задачах и составе, о ходе учений. Мы оповестили <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, оповестили Соединённые Штаты, другие страны НАТО. Сегодня пригласили всех атташе на учения, провели с ними брифинг. Ну куда ещё больше открытости?" - отметил Герасимов."Мы идём навстречу и приглашаем те государства, которые хотят с нами сотрудничать. Это, мы считаем, очень полезно. В рамках оперативной боевой подготовки, в рамках обмена опытом. Просто налаживание чисто человеческих контактов, оперативной совместимости. Поэтому мы здесь не видим каких-либо теневых сторон для этого всего", - заявил начальник Генштаба ВС России.При этом он отметил, что <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> в таких учениях присутствует регулярно в последнее время.Он напомнил, что впервые Россия проводила с Китаем совместные учения "Восток-2018", когда личный состав китайских подразделений насчитывал порядка 3,5 тысячи человек, и также монгольские подразделения участвовали. В прошлом году Китай участвовал в учениях в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. То есть подразделения китайской армии регулярно принимают участие во всех наших мероприятиях, отметил генерал.

https://ria.ru/20200926/alyaska-1577751103.html

https://ria.ru/20200818/1575893480.html

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россия

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валерий герасимов, нато, китай, сша, безопасность