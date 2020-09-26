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Российский генштаб пожаловался на закрытость военных учений НАТО и США
Россия заранее оповестила НАТО о стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" и пригласила на них западных военных атташе, но страны Запада никогда не... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T10:16
2020-09-26T10:16
россия
валерий герасимов
нато
китай
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Россия заранее оповестила <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> о стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" и пригласила на них западных военных атташе, но страны Запада никогда не приглашали российскую сторону на свои учения, рассказал в интервью телеканалу RT начальник Генштаба Вооруженных сил РФ <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a>.Герасимов напомнил, что Минобороны России проводит очень открытую политику в области военных учений. Об учениях объявили на коллегии министерства обороны в декабре прошлого года, а за десять дней до начала учений замминистра обороны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Fomin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Фомин</a> провёл брифинг для военных атташе зарубежных стран."Рассказал им о целях, задачах и составе, о ходе учений. Мы оповестили <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, оповестили Соединённые Штаты, другие страны НАТО. Сегодня пригласили всех атташе на учения, провели с ними брифинг. Ну куда ещё больше открытости?" - отметил Герасимов."Мы идём навстречу и приглашаем те государства, которые хотят с нами сотрудничать. Это, мы считаем, очень полезно. В рамках оперативной боевой подготовки, в рамках обмена опытом. Просто налаживание чисто человеческих контактов, оперативной совместимости. Поэтому мы здесь не видим каких-либо теневых сторон для этого всего", - заявил начальник Генштаба ВС России.При этом он отметил, что <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> в таких учениях присутствует регулярно в последнее время.Он напомнил, что впервые Россия проводила с Китаем совместные учения "Восток-2018", когда личный состав китайских подразделений насчитывал порядка 3,5 тысячи человек, и также монгольские подразделения участвовали. В прошлом году Китай участвовал в учениях в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. То есть подразделения китайской армии регулярно принимают участие во всех наших мероприятиях, отметил генерал.
https://ria.ru/20200926/alyaska-1577751103.html
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россия
китай
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россия, валерий герасимов, нато, китай, сша, безопасность

Российский генштаб пожаловался на закрытость военных учений НАТО и США

10:16 26.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия заранее оповестила НАТО о стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020" и пригласила на них западных военных атташе, но страны Запада никогда не приглашали российскую сторону на свои учения, рассказал в интервью телеканалу RT начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"Мы не видим таких же действий со стороны Соединённых Штатов и их партнёров по блоку НАТО. В частности, не было каких-то приглашений на их учения", - сказал он.
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Герасимов напомнил, что Минобороны России проводит очень открытую политику в области военных учений. Об учениях объявили на коллегии министерства обороны в декабре прошлого года, а за десять дней до начала учений замминистра обороны Александр Фомин провёл брифинг для военных атташе зарубежных стран.
"Рассказал им о целях, задачах и составе, о ходе учений. Мы оповестили ОБСЕ, оповестили Соединённые Штаты, другие страны НАТО. Сегодня пригласили всех атташе на учения, провели с ними брифинг. Ну куда ещё больше открытости?" - отметил Герасимов.
"Мы идём навстречу и приглашаем те государства, которые хотят с нами сотрудничать. Это, мы считаем, очень полезно. В рамках оперативной боевой подготовки, в рамках обмена опытом. Просто налаживание чисто человеческих контактов, оперативной совместимости. Поэтому мы здесь не видим каких-либо теневых сторон для этого всего", - заявил начальник Генштаба ВС России.
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При этом он отметил, что Китай в таких учениях присутствует регулярно в последнее время.
"Ну Китай у нас принимает участие во всех учениях, которые мы проводим, — и на востоке, и в центре, и вот сейчас на юге", - сказал Герасимов.
Он напомнил, что впервые Россия проводила с Китаем совместные учения "Восток-2018", когда личный состав китайских подразделений насчитывал порядка 3,5 тысячи человек, и также монгольские подразделения участвовали. В прошлом году Китай участвовал в учениях в рамках ОДКБ. То есть подразделения китайской армии регулярно принимают участие во всех наших мероприятиях, отметил генерал.
Ракеты, истребители и боевые корабли: стратегические учения "Кавказ-2020"
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

Вертолет Ми-8 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
1 из 14

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
2 из 14

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области
3 из 14

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
4 из 14

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
5 из 14

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

Командно-штабные учения Кавказ-2020 на полигоне Алушук в Астраханской области
6 из 14

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

Истребители Су-30 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области
7 из 14

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

Вертолет Ми-35 и буксирное судно во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
8 из 14

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
9 из 14

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

Истребитель Су-30 на стратегических командно-штабных учениях Кавказ-2020
10 из 14

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

Десантник во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
11 из 14

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

Десантные катера (на первом плане), буксирное судно (в центре) и ракетный катер во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
12 из 14

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

Бронетранспортёр БТР-82А во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан
13 из 14

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

Стратегические командно-штабные учения Кавказ-2020 на территории Южного военного округа
14 из 14

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
1 из 14

Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" проходят на полигонах Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 14

Руководит учениями начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
3 из 14

В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 14

Приглашены воинские формирования из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
5 из 14

Наблюдателями выступают представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
6 из 14

На полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 14

На полигоне Ашулук подразделения ПВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 14

Отряд боевых кораблей Каспийской флотилии уничтожил условных диверсантов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 14

Российские и абхазские военнослужащие отработали оборону Абхазии от террористических угроз.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
10 из 14

Истребитель Су-30 на стратегических учениях "Кавказ-2020".

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
11 из 14

В Дагестане морские пехотинцы десантировались в тыл условного противника.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 14

Поддержку пехоте оказали иранские корабли.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 14

Чтобы создать обстановку, приближенную к боевой, использовали дымовые шашки и заряды, имитирующие разрыв артиллерийского снаряда.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Учения "Кавказ-2020" продлятся до 26 сентября.

© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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РоссияВалерий ГерасимовНАТОКитайСШАБезопасность
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