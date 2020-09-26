Глава организации "Вечный огонь" Эдуардо Круз попал в базу "Миротворца"
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© Eduardo Cruz/ВКонтактеРуководитель международной общественной организации "Вечный огонь" гражданин Мексики Эдуардо Круз
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Руководитель международной общественной организации "Вечный огонь" гражданин Мексики Эдуардо Круз внесен в базу украинского сайта "Миротворец" за передачу наград ветерана Великой Отечественной войны в музей самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республики и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу сайта также вносятся представители Крыма и иностранцы, посещающие полуостров без согласования с Киевом.
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В карточке Круза, которая размещена на сайте "Миротворец", указано, что он сознательно нарушил государственную границу Украины "с целью проникновения в оккупированный Россией Донбасс".
Ранее в 2017 году Круз передал награды участника Великой Отечественной войны Александра Бондаренко в фонд Военно-исторического музея Великой Отечественной войны (филиал Донецкого республиканского краеведческого музея). Лично на территорию ДНР Круз не въезжал.
Общественная организация "Вечный Огонь" была создана 21 февраля 2005 года. Организация занимается поиском и выкупом на аукционах советских орденов и медалей времен Великой Отечественной войны, разыскивает их владельцев или родственников владельцев и возвращает им награды. В работе они сотрудничают с посольством России и общественными организациями. При поддержке посольства РФ в Мексике и содействии людей в разных странах организация вернула родственникам или передала в музеи 52 награды, среди которых боевые ордена, медали и памятные значки. В частности, часть наград были переданы в Центральный музей Вооруженных сил РФ, Музей-заповедник "Сталинградская битва", Донецкий республиканский краеведческий музей и Музейный центр Российского государственного гуманитарного университета.
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За высокие достижения в области развития военной истории и гуманитарного знания, реализацию важных общественных проектов историко-патриотической направленности и оказание содействия в решении задач, возложенных на ВС РФ 1 ноября 2019 года посол России в Мексике Виктор Коронелли вручил Эдуардо Крузу медаль "Памяти героев Отечества". Решение о награждении принял глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.