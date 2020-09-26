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https://ria.ru/20200926/mirotvorets-1577813650.html
Глава организации "Вечный огонь" Эдуардо Круз попал в базу "Миротворца"
Руководитель международной общественной организации "Вечный огонь" гражданин Мексики Эдуардо Круз внесен в базу украинского сайта "Миротворец" за передачу... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T15:20
2020-09-26T15:20
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
великая отечественная война (1941-1945)
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости.</strong> Руководитель международной общественной организации "Вечный огонь" гражданин <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексики</a> Эдуардо Круз внесен в базу украинского сайта "Миротворец" за передачу наград ветерана Великой Отечественной войны в музей самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a>.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу сайта также вносятся представители Крыма и иностранцы, посещающие полуостров без согласования с Киевом.В карточке Круза, которая размещена на сайте "Миротворец", указано, что он сознательно нарушил государственную границу <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> "с целью проникновения в оккупированный Россией Донбасс".Ранее в 2017 году Круз передал награды участника Великой Отечественной войны Александра Бондаренко в фонд Военно-исторического музея Великой Отечественной войны (филиал Донецкого республиканского краеведческого музея). Лично на территорию ДНР Круз не въезжал.Общественная организация "Вечный Огонь" была создана 21 февраля 2005 года. Организация занимается поиском и выкупом на аукционах советских орденов и медалей времен Великой Отечественной войны, разыскивает их владельцев или родственников владельцев и возвращает им награды. В работе они сотрудничают с посольством России и общественными организациями. При поддержке посольства РФ в Мексике и содействии людей в разных странах организация вернула родственникам или передала в музеи 52 награды, среди которых боевые ордена, медали и памятные значки. В частности, часть наград были переданы в Центральный музей Вооруженных сил РФ, Музей-заповедник "Сталинградская битва", Донецкий республиканский краеведческий музей и Музейный центр Российского государственного гуманитарного университета.За высокие достижения в области развития военной истории и гуманитарного знания, реализацию важных общественных проектов историко-патриотической направленности и оказание содействия в решении задач, возложенных на ВС РФ 1 ноября 2019 года посол России в Мексике <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Koronelli/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Коронелли</a> вручил Эдуардо Крузу медаль "Памяти героев Отечества". Решение о награждении принял глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576703785.html
https://ria.ru/20191229/1562996740.html
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, великая отечественная война (1941-1945), украина, в мире

Глава организации "Вечный огонь" Эдуардо Круз попал в базу "Миротворца"

15:20 26.09.2020
1174
© Eduardo Cruz/ВКонтактеРуководитель международной общественной организации "Вечный огонь" гражданин Мексики Эдуардо Круз
Руководитель международной общественной организации Вечный огонь гражданин Мексики Эдуардо Круз - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Eduardo Cruz/ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Руководитель международной общественной организации "Вечный огонь" гражданин Мексики Эдуардо Круз внесен в базу украинского сайта "Миротворец" за передачу наград ветерана Великой Отечественной войны в музей самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республики и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу сайта также вносятся представители Крыма и иностранцы, посещающие полуостров без согласования с Киевом.
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Лукашенко внесли в базу "Миротворца"
В карточке Круза, которая размещена на сайте "Миротворец", указано, что он сознательно нарушил государственную границу Украины "с целью проникновения в оккупированный Россией Донбасс".
Ранее в 2017 году Круз передал награды участника Великой Отечественной войны Александра Бондаренко в фонд Военно-исторического музея Великой Отечественной войны (филиал Донецкого республиканского краеведческого музея). Лично на территорию ДНР Круз не въезжал.
Общественная организация "Вечный Огонь" была создана 21 февраля 2005 года. Организация занимается поиском и выкупом на аукционах советских орденов и медалей времен Великой Отечественной войны, разыскивает их владельцев или родственников владельцев и возвращает им награды. В работе они сотрудничают с посольством России и общественными организациями. При поддержке посольства РФ в Мексике и содействии людей в разных странах организация вернула родственникам или передала в музеи 52 награды, среди которых боевые ордена, медали и памятные значки. В частности, часть наград были переданы в Центральный музей Вооруженных сил РФ, Музей-заповедник "Сталинградская битва", Донецкий республиканский краеведческий музей и Музейный центр Российского государственного гуманитарного университета.
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За высокие достижения в области развития военной истории и гуманитарного знания, реализацию важных общественных проектов историко-патриотической направленности и оказание содействия в решении задач, возложенных на ВС РФ 1 ноября 2019 года посол России в Мексике Виктор Коронелли вручил Эдуардо Крузу медаль "Памяти героев Отечества". Решение о награждении принял глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВеликая Отечественная война (1941-1945)УкраинаВ мире
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