Косачев оценил слова Байдена о последствиях за вмешательство в выборы США
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© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Обвинения в адрес России в том, что она якобы вмешивается во внутренние дела США и предстоящие там выборы, продолжатся при любом американском президенте, заявил председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал России "последствия" за якобы вмешательство во внутренние дела Америки.
"Все это продолжится при любом президенте США, и любое вмешательство, даже если бы были желание и возможность (а ни того, ни того у нас нет), теряет всякий смысл. Для нас выгоднее было бы, чтобы выборы уже наконец состоялись, ведь тогда, надеюсь, будет поменьше поводов для вашингтонских политиков "оттаптываться" на России. А может, и поменьше станет разного рода международных инцидентов, всевозможных "вмешательств", "отравлений", "кибератак" и тому подобное", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Он подчеркнул, что никто из кандидатов в президенты США так и не объяснил, зачем вдруг России вмешиваться в выборы из серии "оба хуже". "Это не входит в американские политические традиции – Москва, мол, вмешивается, потому что не может не вмешиваться, это в ее природе. И вообще, по искренним убеждениям американского истеблишмента, весь мир, отбросив все прочие дела, с трепетом ждет исхода ноябрьского противостояния в США", - отметил сенатор.
По его мнению, на российском направлении перемен ждать не приходится: все плохое, что можно было сделать, уже сделано на уровне законодательных актов конгресса, и Белый дом лишь пытался доказать, что и он может не меньше "приложить" Россию, дабы избежать обвинений в симпатиях к Москве.
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