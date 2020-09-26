https://ria.ru/20200926/kosachev-1577810807.html

Косачев оценил слова Байдена о последствиях за вмешательство в выборы США

Обвинения в адрес России в том, что она якобы вмешивается во внутренние дела США и предстоящие там выборы, продолжатся при любом американском президенте, заявил РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T13:25

2020-09-26T13:25

2020-09-26T13:25

предвыборная кампания в сша

совет федерации рф

константин косачев

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Обвинения в адрес России в том, что она якобы вмешивается во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и предстоящие там выборы, продолжатся при любом американском президенте, заявил председатель международного комитета Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Кандидат в президенты США от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> пообещал России "последствия" за якобы вмешательство во внутренние дела Америки.Он подчеркнул, что никто из кандидатов в президенты США так и не объяснил, зачем вдруг России вмешиваться в выборы из серии "оба хуже". "Это не входит в американские политические традиции – Москва, мол, вмешивается, потому что не может не вмешиваться, это в ее природе. И вообще, по искренним убеждениям американского истеблишмента, весь мир, отбросив все прочие дела, с трепетом ждет исхода ноябрьского противостояния в США", - отметил сенатор.По его мнению, на российском направлении перемен ждать не приходится: все плохое, что можно было сделать, уже сделано на уровне законодательных актов конгресса, и Белый дом лишь пытался доказать, что и он может не меньше "приложить" Россию, дабы избежать обвинений в симпатиях к Москве.

https://ria.ru/20200904/vybory-1576805780.html

https://ria.ru/20200904/vmeshatelstvo-1576799199.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

предвыборная кампания в сша, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, сша, в мире