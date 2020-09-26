Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200926/kosachev-1577810807.html
Косачев оценил слова Байдена о последствиях за вмешательство в выборы США
Обвинения в адрес России в том, что она якобы вмешивается во внутренние дела США и предстоящие там выборы, продолжатся при любом американском президенте, заявил РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T13:25
2020-09-26T13:25
предвыборная кампания в сша
совет федерации рф
константин косачев
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156248/75/1562487577_0:286:3132:2048_1400x0_80_0_0_1aae4f1c67ceb546cfffa88176b29dc3.jpg
<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Обвинения в адрес России в том, что она якобы вмешивается во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и предстоящие там выборы, продолжатся при любом американском президенте, заявил председатель международного комитета Совета Федерации <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Кандидат в президенты США от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> пообещал России "последствия" за якобы вмешательство во внутренние дела Америки.Он подчеркнул, что никто из кандидатов в президенты США так и не объяснил, зачем вдруг России вмешиваться в выборы из серии "оба хуже". "Это не входит в американские политические традиции – Москва, мол, вмешивается, потому что не может не вмешиваться, это в ее природе. И вообще, по искренним убеждениям американского истеблишмента, весь мир, отбросив все прочие дела, с трепетом ждет исхода ноябрьского противостояния в США", - отметил сенатор.По его мнению, на российском направлении перемен ждать не приходится: все плохое, что можно было сделать, уже сделано на уровне законодательных актов конгресса, и Белый дом лишь пытался доказать, что и он может не меньше "приложить" Россию, дабы избежать обвинений в симпатиях к Москве.
https://ria.ru/20200904/vybory-1576805780.html
https://ria.ru/20200904/vmeshatelstvo-1576799199.html
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156248/75/1562487577_39:0:2770:2048_1400x0_80_0_0_4876a7a88d29d6a609d72bb354c392ee.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
предвыборная кампания в сша, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, сша, в мире

Косачев оценил слова Байдена о последствиях за вмешательство в выборы США

13:25 26.09.2020
13983
© РИА Новости / Владимир ПесняПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Обвинения в адрес России в том, что она якобы вмешивается во внутренние дела США и предстоящие там выборы, продолжатся при любом американском президенте, заявил председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал России "последствия" за якобы вмешательство во внутренние дела Америки.
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 22:52Президентские выборы в США - 2020
Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США

"Все это продолжится при любом президенте США, и любое вмешательство, даже если бы были желание и возможность (а ни того, ни того у нас нет), теряет всякий смысл. Для нас выгоднее было бы, чтобы выборы уже наконец состоялись, ведь тогда, надеюсь, будет поменьше поводов для вашингтонских политиков "оттаптываться" на России. А может, и поменьше станет разного рода международных инцидентов, всевозможных "вмешательств", "отравлений", "кибератак" и тому подобное", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что никто из кандидатов в президенты США так и не объяснил, зачем вдруг России вмешиваться в выборы из серии "оба хуже". "Это не входит в американские политические традиции – Москва, мол, вмешивается, потому что не может не вмешиваться, это в ее природе. И вообще, по искренним убеждениям американского истеблишмента, весь мир, отбросив все прочие дела, с трепетом ждет исхода ноябрьского противостояния в США", - отметил сенатор.
По его мнению, на российском направлении перемен ждать не приходится: все плохое, что можно было сделать, уже сделано на уровне законодательных актов конгресса, и Белый дом лишь пытался доказать, что и он может не меньше "приложить" Россию, дабы избежать обвинений в симпатиях к Москве.
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 19:39
Помпео заявил, что Россия и Китай намерены вмешаться в выборы в США
109103118
Обсудить3
Предвыборная кампания в СШАСовет Федерации РФКонстантин КосачевДжо БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Испытания ракетного комплекса Авангард
Борисов рассказал, почему "Авангард" обесценивает систему ПРО США
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова назвала причину роста числа заражений коронавирусом в России
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
Корабли в Черном море
COVID и море: гуманитарная катастрофа мирового торгового флота
Следственные действия на месте крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Последние секунды перед крушением Ан-26 под Харьковом попали на видео
Место крушения самолета Ан-26 под Харьковом
Выживший курсант рассказал подробности крушения Ан-26 под Харьковом
Логотип проекта Северный поток - 2 на одной из труб
Получится ли у американского газа заменить российский
Прохожие в подземном переходе у станции метро Парк культуры в Москве
В Подмосковье усилят контроль соблюдения масочного режима и соцдистанции
Монумент Независимости Украины в Киеве
Материал Би-би-си о крушении Ан-26 возмутил Киев
Задержания на акции у Комаровского рынка в Минске
В Минске начались задержания протестующих на акции у Комаровского рынка
Сотрудники полиции на месте, где автомобиль наехал на группу военнослужащих в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. 9 августа 2017
СМИ: во Франции застрелен выходец из Чечни
Ученый работает с микроскопом
Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор
Кадры с места инцидента с лифтом в московском вузе
Попытки вытащить студентов из лифта в московском вузе попали на видео
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
В Евросоюзе прокомментировали ответные санкции России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Макей заявил, что санкции против Белоруссии будут иметь обратный эффект
02:20Глава МИД Белоруссии заявил о попытках подорвать ее государственный строй
02:19"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
02:06Врач озвучил сценарий распространения COVID-19 осенью в России
02:03Эксперт рассказал, как не быть обманутым при покупке подержанной машины
02:00"Мозгу нужно расслабляться". Вредно ли играть в игры на телефоне?
01:50В Ираке пятеро боевиков подорвались на собственной бомбе
01:47Глава МИД Сирии обвинил Турцию и США в оккупации
00:42В Минске задержали российскую журналистку, сообщили в городском ГУВД
00:10Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей
23:37Белтелерадиокомпания восстановила работу сайта после хакерской атаки
23:33Умер актер московского Театра сатиры Владимир Носачев
23:22Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
23:15В Москве умерли 18 пациентов с коронавирусом
22:57Байден пообещал создать комиссию по расследованию действий полиции
22:24Хакеры взломали сайт белорусского СМИ и показали протесты вместо новостей
22:13Ученые назвали главную "хитрость" коронавируса
22:08Минздрав Белоруссии обвинил протестующих в росте заболеваемости COVID-19
21:55В Миннесоте прервали связанное с COVID-19 исследование из-за расизма
21:42Звездная пара из "Игры престолов" ждет ребенка
Лента новостейМолния