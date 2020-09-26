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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200926/graffiti-1577790454.html
"Зверь и шифр". В древнерусском храме нашли таинственное послание
На стене древнейшего белокаменного храма Северо-Восточной Руси — Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском археологи обнаружили загадочное животное и... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T08:00
2020-09-26T11:31
религия и мировоззрение
владимир седов
западная европа
аналитика - религия и мировоззрение
русская православная церковь
российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> На стене древнейшего белокаменного храма Северо-Восточной Руси — Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском археологи обнаружили загадочное животное и шифр. Ученые полагают, что на граффити XII века изображен неизвестный ранее религиозный обряд. Об уникальном открытии и спорах вокруг него — в материале РИА Новости."Редчайший пример"Если сегодня начертить на стене храма надпись в духе "Здесь был Вася", можно заработать солидный штраф. Или даже тюремный срок — если памятник федерального значения. Но 800 лет назад думали иначе. Оттого стены церквей домонгольской эпохи испещрены многочисленными граффити. Но об этом ученые узнали лишь в последние десятилетия: многие века надписи и рисунки покоились под толстым слоем штукатурки. Изображения, которые находят исследователи, порой становятся настоящей сенсацией.Так случилось и с граффити Спасо-Преображенского собора. Уже установлено, что изображение относится к середине XII века, тогда храм только-только построили. Неизвестный выцарапал фигуру бегущего человека: левой рукой он поднимает над собой странное существо с головой птицы, телом змеи и хвостом рыбы. "Перед нами — редчайший пример изображения фантастических животных, по преданиям, обитавших в дальних странах", — говорит руководитель Архитектурно-археологического отряда Института археологии РАН Владимир Седов. По словам ученого, таких мифических тварей обычно рисовали в странах Западной Европы. На Руси по неизвестным науке причинам это не было принято. Тем более в святом месте — храме. "На стенах Преображенского собора очень много крестов — люди оставляли о себе молитвенную память. Очень похоже на современную традицию "именных кирпичиков": человек жертвует деньги на строительство храма, и на кирпич краской наносят его имя или имена тех, чье поминовение он закажет", — объясняет пресс-секретарь Переславской епархии священник Сергий Савенков. Само собой, отмечает он, в храмах "абы что не чертили". Все надписи так или иначе связаны с христианской тематикой. На стенах Софийского собора в Новгороде в виде граффити встречаются даже народные подражания иконам Христа и Богоматери. Кроме того, в новгородских церквях исследователи обнаружили интересный феномен того времени: верующие царапали свое мирское имя и тут же — крестильное. Например, "Путята написал это", а рядом тем же почерком: "Раб Божий Илия".Загадочный посланникАвторы храмовых граффити изображали и самих себя. Благодаря этому, например, ученые узнали, как выглядела повседневная одежда во времена домонгольской Руси. Процарапывали иногда и фигуры животных — либо домашних, либо связанных с тем или иным библейским эпизодом. Оттого и необычен найденный в Переславле рисунок. На нем запечатлено фантастическое существо, о котором ни в Библии, ни в церковном предании нет ни слова. "Часть картинки отколота, поэтому сомневаюсь, что у существа рыбий хвост. По всей видимости, изображено противоборство птицы и змеи, чему есть параллели в других памятниках древнерусской культуры", — рассуждает историк Савва Михеев. По словам ученых, в средневековых представлениях змея олицетворяла зло — ведь в Библии именно из-за змея-искусителя Адама и Еву изгнали из Эдема. Птица же — небесный символ. Поэтому исследователи считают: в необычном граффити аллегорически запечатлена борьба добра со злом, то есть вполне церковный мотив. Однако под рисунком и слева от него исследователи обнаружили надпись. Автор тот же, уверены они. Внизу отчетливо читается лишь конец фразы: "…но не всем ладно. Игнат писал".А перед этой фразой вырезана последовательность из пяти славянских букв, причем в осмысленный текст они не складываются. То есть ученые наткнулись на некий шифр. "Народный обряд""Можно предположить, что начальная часть надписи связана с некой процедурой гадания, которая была принята в ту эпоху. В древнерусской эпиграфике (надписях на камне, железе и дереве - прим.ред.) обнаруживаются и другие ее отражения", - говорит ведущий научный сотрудник Лаборатории лингвосемиотических исследований НИУ ВШЭ Алексей Гиппиус.По его словам, надпись относится к довольно большому пласту "народной магической культуры". В письменности домонгольской Руси его представляют также надписи на амулетах-"змеевиках" и берестяные грамоты с текстами заговоров. С точки зрения тех, кто писал и использовал эти тексты и предметы, как отмечает ученый, "они не противопоставлялись христианской вере"."Мы имеем дело с периферией официальной религии, где христианские элементы сочетались с магическими практиками, часто очень древними. Например, известен обряд принесения клятвы или присяги. Он назывался "ходить ротЕ" ("ротА" – слово, однокоренное с <em>реку, рок</em>,<em> – </em>это и есть устная клятва). Это обряд языческого происхождения, но в христианскую эпоху мог совершаться в храме", - рассказывает лингвист Однако это, по его словам, противоречило церковным канонам. Поэтому духовенство боролось с подобными обычаями. Сохранились древнерусские поучения, запрещающие "роты и клятвы", как и другие пережитки языческой поры, включая и гадания."До наших дней дошли "Слова" и "Поучения", запрещающие такие обычаи", — добавляет исследователь. Скорее всего, граффити из Переславля укажет ученым на неизвестный религиозный обряд. Или же это послание потомкам — несколько лет назад в том же Преображенском соборе нашли граффити с именами убийц Андрея Боголюбского, завершившего возведение этого храма. Новое открытие, надеются исследователи, поможет узнать неизвестные подробности о жизни Руси домонгольского периода, ведь от него осталось мало свидетельств. Как сообщил Гиппиус, результаты расшифровки надписей скоро представят широкой публике.
https://ria.ru/20190210/1550619858.html
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владимир седов, западная европа, аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, российская академия наук

"Зверь и шифр". В древнерусском храме нашли таинственное послание

08:00 26.09.2020 (обновлено: 11:31 26.09.2020)
8375
© Фото : предоставлено Переславской епархией РПЦНайденное учеными граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском
Найденное учеными граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Фото : предоставлено Переславской епархией РПЦ
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. На стене древнейшего белокаменного храма Северо-Восточной Руси — Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском археологи обнаружили загадочное животное и шифр. Ученые полагают, что на граффити XII века изображен неизвестный ранее религиозный обряд. Об уникальном открытии и спорах вокруг него — в материале РИА Новости.

"Редчайший пример"

Если сегодня начертить на стене храма надпись в духе "Здесь был Вася", можно заработать солидный штраф. Или даже тюремный срок — если памятник федерального значения. Но 800 лет назад думали иначе. Оттого стены церквей домонгольской эпохи испещрены многочисленными граффити.
Но об этом ученые узнали лишь в последние десятилетия: многие века надписи и рисунки покоились под толстым слоем штукатурки. Изображения, которые находят исследователи, порой становятся настоящей сенсацией.
Так случилось и с граффити Спасо-Преображенского собора. Уже установлено, что изображение относится к середине XII века, тогда храм только-только построили. Неизвестный выцарапал фигуру бегущего человека: левой рукой он поднимает над собой странное существо с головой птицы, телом змеи и хвостом рыбы.
"Перед нами — редчайший пример изображения фантастических животных, по преданиям, обитавших в дальних странах", — говорит руководитель Архитектурно-археологического отряда Института археологии РАН Владимир Седов.
© предоставлено Переславской епархией РПЦНайденное учеными граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском
Найденное учеными граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© предоставлено Переславской епархией РПЦ
Найденное учеными граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском
По словам ученого, таких мифических тварей обычно рисовали в странах Западной Европы. На Руси по неизвестным науке причинам это не было принято. Тем более в святом месте — храме.
"На стенах Преображенского собора очень много крестов — люди оставляли о себе молитвенную память. Очень похоже на современную традицию "именных кирпичиков": человек жертвует деньги на строительство храма, и на кирпич краской наносят его имя или имена тех, чье поминовение он закажет", — объясняет пресс-секретарь Переславской епархии священник Сергий Савенков.
Само собой, отмечает он, в храмах "абы что не чертили". Все надписи так или иначе связаны с христианской тематикой. На стенах Софийского собора в Новгороде в виде граффити встречаются даже народные подражания иконам Христа и Богоматери. Кроме того, в новгородских церквях исследователи обнаружили интересный феномен того времени: верующие царапали свое мирское имя и тут же — крестильное. Например, "Путята написал это", а рядом тем же почерком: "Раб Божий Илия".
© Фото : Пути Великого Новгорода: История и современностьГраффити на древних участках внутренних стен и столпов Софийского собора в Новгороде
Граффити на древних участках внутренних стен и столпов Софийского собора в Новгороде - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Пути Великого Новгорода: История и современность
Граффити на древних участках внутренних стен и столпов Софийского собора в Новгороде

Загадочный посланник

Авторы храмовых граффити изображали и самих себя. Благодаря этому, например, ученые узнали, как выглядела повседневная одежда во времена домонгольской Руси. Процарапывали иногда и фигуры животных — либо домашних, либо связанных с тем или иным библейским эпизодом.
Оттого и необычен найденный в Переславле рисунок. На нем запечатлено фантастическое существо, о котором ни в Библии, ни в церковном предании нет ни слова.
"Часть картинки отколота, поэтому сомневаюсь, что у существа рыбий хвост. По всей видимости, изображено противоборство птицы и змеи, чему есть параллели в других памятниках древнерусской культуры", — рассуждает историк Савва Михеев.
© предоставлено Переславской епархией РПЦАрхеологи исследуют граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском
Археологи исследуют граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© предоставлено Переславской епархией РПЦ
Археологи исследуют граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском
По словам ученых, в средневековых представлениях змея олицетворяла зло — ведь в Библии именно из-за змея-искусителя Адама и Еву изгнали из Эдема. Птица же — небесный символ. Поэтому исследователи считают: в необычном граффити аллегорически запечатлена борьба добра со злом, то есть вполне церковный мотив.
Однако под рисунком и слева от него исследователи обнаружили надпись. Автор тот же, уверены они. Внизу отчетливо читается лишь конец фразы: "…но не всем ладно. Игнат писал".
А перед этой фразой вырезана последовательность из пяти славянских букв, причем в осмысленный текст они не складываются. То есть ученые наткнулись на некий шифр.

"Народный обряд"

"Можно предположить, что начальная часть надписи связана с некой процедурой гадания, которая была принята в ту эпоху. В древнерусской эпиграфике (надписях на камне, железе и дереве - прим.ред.) обнаруживаются и другие ее отражения", - говорит ведущий научный сотрудник Лаборатории лингвосемиотических исследований НИУ ВШЭ Алексей Гиппиус.
© Фото : пресс-служба Института археологии Российской академии наукАрхеологические исследования в Спасском соборе Переславля-Залесского
Археологические исследования в Спасском соборе Переславля-Залесского - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : пресс-служба Института археологии Российской академии наук
Археологические исследования в Спасском соборе Переславля-Залесского
По его словам, надпись относится к довольно большому пласту "народной магической культуры". В письменности домонгольской Руси его представляют также надписи на амулетах-"змеевиках" и берестяные грамоты с текстами заговоров. С точки зрения тех, кто писал и использовал эти тексты и предметы, как отмечает ученый, "они не противопоставлялись христианской вере".
"Мы имеем дело с периферией официальной религии, где христианские элементы сочетались с магическими практиками, часто очень древними. Например, известен обряд принесения клятвы или присяги. Он назывался "ходить ротЕ" ("ротА" – слово, однокоренное с реку, рок,это и есть устная клятва). Это обряд языческого происхождения, но в христианскую эпоху мог совершаться в храме", - рассказывает лингвист
Однако это, по его словам, противоречило церковным канонам. Поэтому духовенство боролось с подобными обычаями. Сохранились древнерусские поучения, запрещающие "роты и клятвы", как и другие пережитки языческой поры, включая и гадания.
© предоставлено Переславской епархией РПЦГраффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском
Граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© предоставлено Переславской епархией РПЦ
Граффити XII века на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском
"До наших дней дошли "Слова" и "Поучения", запрещающие такие обычаи", — добавляет исследователь.
Скорее всего, граффити из Переславля укажет ученым на неизвестный религиозный обряд. Или же это послание потомкам — несколько лет назад в том же Преображенском соборе нашли граффити с именами убийц Андрея Боголюбского, завершившего возведение этого храма.
Новое открытие, надеются исследователи, поможет узнать неизвестные подробности о жизни Руси домонгольского периода, ведь от него осталось мало свидетельств. Как сообщил Гиппиус, результаты расшифровки надписей скоро представят широкой публике.
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Религия и мировоззрениеВладимир СедовЗападная ЕвропаАналитика - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссийская академия наук
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