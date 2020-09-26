https://ria.ru/20200926/gastroli-1577808566.html
Юношеский симфонический оркестр Башмета отправляется в турне по России
Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) под управлением маэстро Юрия Башмета в субботу отправляется в турне по России, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T19:20
2020-09-26T19:20
2020-09-26T19:20
культура
музыка
новости культуры
концертный зал "зарядье"
александр чайковский
игорь стравинский
юрий башмет
москва
тула
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<strong>МОСКВА, 26 сен – РИА Новости.</strong> Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) под управлением маэстро Юрия Башмета в субботу отправляется в турне по России, сообщили в пресс-службе.Оркестр выступит в Туле, Санкт-Петербурге, Казани. Завершатся гастроли в Москве в концертном зале "Зарядье" 4 октября.Оркестр впервые будет выступать в новом составе – в августе закончился большой национальный отбор в ВЮСО. Каждые два года в коллективе происходит ротация и в обязательном порядке все юные музыканты проходят отборочные прослушивания. Несмотря на все трудности, связанные с коронавирусом, в этом году в отборе приняли участие более 800 музыкантов. По его результатам в новый состав вошел 161 человек из 26 городов России, также была сформирована стажерская группа из 50 юных музыкантов.По мнению худрука, ВЮСО – "коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, и это производит на публику в любой стране огромное впечатление".В программе гастрольного тура прозвучат как всемирно известные шедевры классической музыки – Симфония №3 Бетховена и Праздничная увертюра Шостаковича, так и пьеса, специально написанная по заказу оркестра – "Большая Серенада" Александра Чайковского. Также в исполнении Башмета уже в качестве солиста прозвучит "Русская Песня" Стравинского.
https://ria.ru/20191104/1560290160.html
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тула
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, концертный зал "зарядье", александр чайковский, игорь стравинский, юрий башмет, москва, тула, санкт-петербург
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) под управлением маэстро Юрия Башмета в субботу отправляется в турне по России, сообщили в пресс-службе.
Оркестр выступит в Туле, Санкт-Петербурге, Казани. Завершатся гастроли в Москве в концертном зале "Зарядье" 4 октября.
Оркестр впервые будет выступать в новом составе – в августе закончился большой национальный отбор в ВЮСО. Каждые два года в коллективе происходит ротация и в обязательном порядке все юные музыканты проходят отборочные прослушивания. Несмотря на все трудности, связанные с коронавирусом, в этом году в отборе приняли участие более 800 музыкантов. По его результатам в новый состав вошел 161 человек из 26 городов России, также была сформирована стажерская группа из 50 юных музыкантов.
"Всероссийский юношеский симфонический оркестр мы создали уже 8 лет назад. И за это время коллектив выступал в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе. Оркестр принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве. А в 2018 году совершил первое большое турне по странам Азии: мы посетили Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул", - отметил Башмет.
По мнению худрука, ВЮСО – "коллектив, всегда полный энергии и какого-то особенного эмоционального состояния на сцене во время концертов, и это производит на публику в любой стране огромное впечатление".
В программе гастрольного тура прозвучат как всемирно известные шедевры классической музыки – Симфония №3 Бетховена и Праздничная увертюра Шостаковича, так и пьеса, специально написанная по заказу оркестра – "Большая Серенада" Александра Чайковского. Также в исполнении Башмета уже в качестве солиста прозвучит "Русская Песня" Стравинского.