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В Совфеде рассказали, как пройдет Форум регионов России и Белоруссии
Форум регионов России и Белоруссии состоится в полном объеме, но в режиме видеомоста из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости один из участников... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T15:07
2020-09-26T15:15
россия
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Форум регионов России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> состоится в полном объеме, но в режиме видеомоста из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости один из участников форума, председатель комитета Совфеда по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a>.По словам Тимченко, такое решение принято исходя из ситуации по коронавирусу, чтобы не подвергать коллег риску."При этом все сенаторы в воскресенье и понедельник сдают тесты на коронавирус, чтобы исключить его распространения и среди своих коллег в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете федерации</a>, где будут проходить мероприятия форма в режиме видеомоста", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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россия
белоруссия
РИА Новости
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россия, белоруссия, политика

В Совфеде рассказали, как пройдет Форум регионов России и Белоруссии

15:07 26.09.2020 (обновлено: 15:15 26.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Форум регионов России и Белоруссии состоится в полном объеме, но в режиме видеомоста из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости один из участников форума, председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Делегация Совета Федерации примет в полном… составе участие во всех мероприятиях форума, белорусская делегация тоже, но делегации будут участвовать в мероприятии в режиме видеомоста", - пояснил он.

По словам Тимченко, такое решение принято исходя из ситуации по коронавирусу, чтобы не подвергать коллег риску.
"При этом все сенаторы в воскресенье и понедельник сдают тесты на коронавирус, чтобы исключить его распространения и среди своих коллег в Совете федерации, где будут проходить мероприятия форма в режиме видеомоста", - сказал сенатор.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
2931119
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