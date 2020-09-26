https://ria.ru/20200926/forum-1577813464.html
В Совфеде рассказали, как пройдет Форум регионов России и Белоруссии
Форум регионов России и Белоруссии состоится в полном объеме, но в режиме видеомоста из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости один из участников... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T15:07
2020-09-26T15:07
2020-09-26T15:15
россия
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.</strong> Форум регионов России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> состоится в полном объеме, но в режиме видеомоста из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости один из участников форума, председатель комитета Совфеда по регламенту <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a>.По словам Тимченко, такое решение принято исходя из ситуации по коронавирусу, чтобы не подвергать коллег риску."При этом все сенаторы в воскресенье и понедельник сдают тесты на коронавирус, чтобы исключить его распространения и среди своих коллег в <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете федерации</a>, где будут проходить мероприятия форма в режиме видеомоста", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, политика