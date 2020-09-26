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https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577825727.html
Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием
Организаторы национального отборочного тура Детского Евровидения в России заявили телеканалу "360", что не скрывали от участников процедуру отбора победителя. РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T23:22
2020-09-26T23:22
культура
россия
новости культуры
детское "евровидение"
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Организаторы национального отборочного тура <a href="https://ria.ru/event_Detskoe_Evrovidenie/" target="_blank">Детского Евровидения</a> в России заявили телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>, что не скрывали от участников процедуру отбора победителя.Ранее мать одного из участников голосования Рутгера Гарехта <a href="https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577822477.html" target="_blank">усомнилась в честности выбора</a> представителя от России на конкурсе детской песни. В частности, ее удивило, что профессиональное жюри оценивало номера по видео с "технической репетиции"."Все участники отборочного тура были предупреждены о том, что будет вестись запись для членов профессионального жюри. Все номера были отрепетированы, дети были в костюмах", — сказала телеканалу пиар-менеджер Академии Игоря Крутого Алена Мажарова.Таким образом, отметила она, участники и их родители не могли спутать запись концерта с репетицией. Кроме того, пиар-менеджер уточнила, что съемки выступлений финалистов для членов жюри вели без зрителей в зале из-за ограничительных мер, связанных с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. Она также подчеркнула, что судьи отсмотрели номера всех детей.Кроме того, Мажарова опровергла предположения, что результаты подсчитали неверно."Лидером зрительского голосования был Рутгер Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла София Феськова из Санкт-Петербурга. Второе место — Рутгерт", — объяснила она.Финал национального отборочного тура прошел накануне в Москве. По итогам голосования зрителей и членов жюри представителем России на международном конкурсе детской песни <a href="https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577808289.html" target="_blank">выбрали</a> одиннадцатилетнюю Софию Феськову из Санкт-Петербурга.Детское Евровидение — 2020 пройдет 29 ноября в Польше.
https://ria.ru/20200908/evrovidenie-1576960918.html
https://ria.ru/20200919/evrovidenie-1577480173.html
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культура, россия, новости культуры, детское "евровидение", москва, общество

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием

23:22 26.09.2020
5719
© Фото : European Broadcasting Union / GPBСцена конкурса "Детское Евровидение-2017"
Сцена конкурса Детское Евровидение-2017 - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Фото : European Broadcasting Union / GPB
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Организаторы национального отборочного тура Детского Евровидения в России заявили телеканалу "360", что не скрывали от участников процедуру отбора победителя.
Ранее мать одного из участников голосования Рутгера Гарехта усомнилась в честности выбора представителя от России на конкурсе детской песни. В частности, ее удивило, что профессиональное жюри оценивало номера по видео с "технической репетиции".
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак на репетиции детского конкурса песни Евровидение-2019 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 22:20Культура
Организаторы "Детского Евровидения" рассказали, как оно будет проходить
"Все участники отборочного тура были предупреждены о том, что будет вестись запись для членов профессионального жюри. Все номера были отрепетированы, дети были в костюмах", — сказала телеканалу пиар-менеджер Академии Игоря Крутого Алена Мажарова.
Таким образом, отметила она, участники и их родители не могли спутать запись концерта с репетицией. Кроме того, пиар-менеджер уточнила, что съемки выступлений финалистов для членов жюри вели без зрителей в зале из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Она также подчеркнула, что судьи отсмотрели номера всех детей.
Кроме того, Мажарова опровергла предположения, что результаты подсчитали неверно.
"Лидером зрительского голосования был Рутгер Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла София Феськова из Санкт-Петербурга. Второе место — Рутгерт", — объяснила она.
Финал национального отборочного тура прошел накануне в Москве. По итогам голосования зрителей и членов жюри представителем России на международном конкурсе детской песни выбрали одиннадцатилетнюю Софию Феськову из Санкт-Петербурга.
Детское Евровидение — 2020 пройдет 29 ноября в Польше.
Евровидение - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 13:34Культура
Организаторы "Евровидения" назвали четыре сценария проведения конкурса
81944753
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