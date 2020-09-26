https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577825727.html

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием

Организаторы национального отборочного тура Детского Евровидения в России заявили телеканалу "360", что не скрывали от участников процедуру отбора победителя. РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T23:22

2020-09-26T23:22

2020-09-26T23:22

культура

россия

новости культуры

детское "евровидение"

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Организаторы национального отборочного тура <a href="https://ria.ru/event_Detskoe_Evrovidenie/" target="_blank">Детского Евровидения</a> в России заявили телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a>, что не скрывали от участников процедуру отбора победителя.Ранее мать одного из участников голосования Рутгера Гарехта <a href="https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577822477.html" target="_blank">усомнилась в честности выбора</a> представителя от России на конкурсе детской песни. В частности, ее удивило, что профессиональное жюри оценивало номера по видео с "технической репетиции"."Все участники отборочного тура были предупреждены о том, что будет вестись запись для членов профессионального жюри. Все номера были отрепетированы, дети были в костюмах", — сказала телеканалу пиар-менеджер Академии Игоря Крутого Алена Мажарова.Таким образом, отметила она, участники и их родители не могли спутать запись концерта с репетицией. Кроме того, пиар-менеджер уточнила, что съемки выступлений финалистов для членов жюри вели без зрителей в зале из-за ограничительных мер, связанных с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>. Она также подчеркнула, что судьи отсмотрели номера всех детей.Кроме того, Мажарова опровергла предположения, что результаты подсчитали неверно."Лидером зрительского голосования был Рутгер Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла София Феськова из Санкт-Петербурга. Второе место — Рутгерт", — объяснила она.Финал национального отборочного тура прошел накануне в Москве. По итогам голосования зрителей и членов жюри представителем России на международном конкурсе детской песни <a href="https://ria.ru/20200926/evrovidenie-1577808289.html" target="_blank">выбрали</a> одиннадцатилетнюю Софию Феськову из Санкт-Петербурга.Детское Евровидение — 2020 пройдет 29 ноября в Польше.

https://ria.ru/20200908/evrovidenie-1576960918.html

https://ria.ru/20200919/evrovidenie-1577480173.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, новости культуры, детское "евровидение", москва, общество