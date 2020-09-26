https://ria.ru/20200926/dogovor-1577801185.html

Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил бывший... РИА Новости, 26.09.2020

2020-09-26T04:15

2020-09-26T04:15

2020-09-26T11:44

россия

синдзо абэ

владимир путин

москва

япония

сша

токио

в мире

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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "<a href="https://www.nikkei.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Никкэй</a>".По его словам, проблемы в российско-американских отношениях стали одним из факторов, препятствовавших достижению соглашения. В частности, на обострение повлияло воссоединение Крыма с Россией, считает экс-премьер."Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, содержание которых было бы направлено уже на заключение договора", — сказал он.Абэ подчеркнул, что президент России Владимир Путин был намерен без промедления прийти к решению вопроса еще во время визита в Японию в декабре 2016-го, а наиболее близки к заключению договора они были на встрече в Сингапуре в ноябре 2018-го.Абэ покинул пост премьер-министра 16 сентября из-за ухудшения здоровья. Он возглавлял кабинет министров 3188 дней — дольше всех предшественников в послевоенной истории Японии.Территориальный спор с ЯпониейРоссия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Решение вопроса осложняется тем, что Токио претендует на острова Южно-Курильской гряды — <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank">Итуруп</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank">Шикотан</a> и гряду <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank">Хабомаи</a>, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank">СССР</a> по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.В 2018 году <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/">Синдзо Абэ</a> на встрече в Сингапуре договорились ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956 года. Это расценивается как серьезная уступка со стороны Токио, так как до сих пор его официальной позицией было требование вернуть всех четыре острова до заключения договора.Российские же власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.

https://ria.ru/20200925/shikotan-1577739169.html

https://ria.ru/20200916/kurily-1577340908.html

Homa Brut2020 А теперь паровоз ушел, а клоуны в Японии остались. 133

Поль Белов а разве Путин остался в Японии?? 121

52

россия

москва

япония

сша

токио

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, синдзо абэ, владимир путин, москва, япония, сша, токио, в мире