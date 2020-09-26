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https://ria.ru/20200926/dogovor-1577801185.html
Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией
Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил бывший... РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T04:15
2020-09-26T11:44
россия
синдзо абэ
владимир путин
москва
япония
сша
токио
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 сен — РИА Новости.</strong> Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "<a href="https://www.nikkei.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Никкэй</a>".По его словам, проблемы в российско-американских отношениях стали одним из факторов, препятствовавших достижению соглашения. В частности, на обострение повлияло воссоединение Крыма с Россией, считает экс-премьер."Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, содержание которых было бы направлено уже на заключение договора", — сказал он.Абэ подчеркнул, что президент России Владимир Путин был намерен без промедления прийти к решению вопроса еще во время визита в Японию в декабре 2016-го, а наиболее близки к заключению договора они были на встрече в Сингапуре в ноябре 2018-го.Абэ покинул пост премьер-министра 16 сентября из-за ухудшения здоровья. Он возглавлял кабинет министров 3188 дней — дольше всех предшественников в послевоенной истории Японии.Территориальный спор с ЯпониейРоссия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Решение вопроса осложняется тем, что Токио претендует на острова Южно-Курильской гряды — <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank">Итуруп</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank">Шикотан</a> и гряду <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank">Хабомаи</a>, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank">СССР</a> по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.В 2018 году <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> и <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/">Синдзо Абэ</a> на встрече в Сингапуре договорились ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956 года. Это расценивается как серьезная уступка со стороны Токио, так как до сих пор его официальной позицией было требование вернуть всех четыре острова до заключения договора.Российские же власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
https://ria.ru/20200925/shikotan-1577739169.html
https://ria.ru/20200916/kurily-1577340908.html
А теперь паровоз ушел, а клоуны в Японии остались.
133
а разве Путин остался в Японии??
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россия
москва
япония
сша
токио
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россия, синдзо абэ, владимир путин, москва, япония, сша, токио, в мире

Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

04:15 26.09.2020 (обновлено: 11:44 26.09.2020)
174835
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Осаке. 29 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Никкэй".
По его словам, проблемы в российско-американских отношениях стали одним из факторов, препятствовавших достижению соглашения. В частности, на обострение повлияло воссоединение Крыма с Россией, считает экс-премьер.
"Было ощущение, что мы приближаемся к переговорам, содержание которых было бы направлено уже на заключение договора", — сказал он.
Абэ подчеркнул, что президент России Владимир Путин был намерен без промедления прийти к решению вопроса еще во время визита в Японию в декабре 2016-го, а наиболее близки к заключению договора они были на встрече в Сингапуре в ноябре 2018-го.
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Абэ покинул пост премьер-министра 16 сентября из-за ухудшения здоровья. Он возглавлял кабинет министров 3188 дней — дольше всех предшественников в послевоенной истории Японии.

Территориальный спор с Японией

Россия и Япония так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Решение вопроса осложняется тем, что Токио претендует на острова Южно-Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
В 2018 году Владимир Путин и Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре договорились ускорить переговорный процесс на основе декларации 1956 года. Это расценивается как серьезная уступка со стороны Токио, так как до сих пор его официальной позицией было требование вернуть всех четыре острова до заключения договора.
Российские же власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Мыс Шауэтена и гора Ирина острова Уруп - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 18:23
"Россия от нас устала". Японцы оценили шансы на передачу Курил Токио
8133213102173
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РоссияСиндзо АбэВладимир ПутинМоскваЯпонияСШАТокиоВ мире
Популярные комментарии
А теперь паровоз ушел, а клоуны в Японии остались.
26 сентября, 04:33
HBHoma Brut2020
11982301
а разве Путин остался в Японии??
26 сентября, 05:24
Поль БеловПоль Белов
86022103
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