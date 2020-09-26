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Мгновенная многодетность. Истории семей, у которых родились четверняшки
Пара громоздких двойных колясок для близнецов, постоянные вопросы удивленных прохожих, детские истерики, помноженные на четыре, слезы, смех, тревоги и радости — РИА Новости, 26.09.2020
2020-09-26T08:00
2020-09-26T08:04
многодетные семьи
беременность
москва
новосибирск
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
дети
общество
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<strong>МОСКВА, 26 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Мария Семенова.</strong> Пара громоздких двойных колясок для близнецов, постоянные вопросы удивленных прохожих, детские истерики, помноженные на четыре, слезы, смех, тревоги и радости — у некоторых рождаются даже не двойни или тройни, а сразу четверо. Истории семей, в один день превратившихся в многодетные, — в материале РИА Новости. Где два, там и четыреМарине Стекловой из Новосибирска — тридцать пять. Два с половиной года назад она стала, как сама называет, "квадромамой". Чтобы наступила долгожданная беременность, потребовалась гормональная стимуляция — при таком методе на свет нередко появляются двойняшки. Стеклову с мужем предупредили об этом, но вышло по-другому. "На первом УЗИ нам сказали, что все хорошо, видно два плодных яйца, — вспоминает женщина. — Мы обрадовались: очень уж хотели детей. Через некоторое время объявили, что их трое, а потом выяснилось — четверо! От двойни мы были в восторге, но тут встревожились: многоплодная беременность — всегда сложно". Несмотря на страхи, семья решила сохранить всех. По словам Марины, на 25-й неделе она выглядела так, словно вот-вот рожать. Живот рос, волнение тоже. Детей доносила до 36 недель, и по шкале Апгар они заработали семерку — для четверни отличный результат.Примерно так же собственный опыт описывают "квадромамы" Оксана Морозова из Санкт-Петербурга и Анна Бабенко из Подмосковья. Ей еще повезло — обошлось без токсикоза, только на поздних сроках образовались отеки. И очень большой тяжелый живот — накануне госпитализации не могла сама ходить. Как и Марине Стекловой, после первого УЗИ Оксане сказали, что у нее двойня. А вот Анна Бабенко сразу узнала, что ждет четверню. "У нас уже было двое детей, планировали еще одного, но сложилось иначе. Гинеколог считала плодные яйца с такими глазами, что я решила: да их там десять, — смеется Анна. — Сказали, что четыре, — выдохнула. Мой муж — человек позитивный, новость принял с радостью. Конечно, волновалась, как буду носить, я ведь очень хрупкая. Но врачи поддержали, я настроилась на лучшее, и все получилось"."Первые два месяца не спали"По словам Марины, первые месяцы после родов прошли как в тумане. Не расставалась с молокоотсосом, страшно не высыпалась. Спасали бабушки и дедушки — приезжали четко по графику, через каждые два дня. Было нелегко, но Марина ни о чем не жалеет. На одном из фото того времени она очень усталая, но в глазах — безграничное счастье.Сейчас родные по-прежнему помогают, но посменно с семьей уже не живут. Все по графику: иначе не справиться. Строго в семь подъем, в десять вечера отбой, дневной отдых — с часу до трех. Все приемы пищи по расписанию. По словам Стекловой, жесткий режим — спасение для многодетной матери. Марина — аккуратистка. В квартире всегда царила идеальная чистота, но с появлением четверни ее сменил вечный беспорядок: везде крошки, все разбросано. Прибирается немного, только когда дети ложатся спать. Анне Бабенко было еще труднее: через месяц муж вышел на работу, родственники далеко. Оставалась одна с четверней и старшими детьми. "Среднему пять, старшему — семь, его нужно забирать из школы, — рассказывает она. — Одевала младших — и вперед. Возила в коляске для близнецов — укладывала по двое в одну люльку. Так проездили до шести месяцев. Потом пересели в "транспорт" для четверни — доставили б\у из Питера, здесь не нашли". Теперь семья Бабенко переехала в частный дом, но раньше каждый раз затаскивали коляску на пятый этаж — не было лифта. Анна снимала первую люльку с двумя детьми и несла наверх, а кто-то из старших караулил внизу оставшихся. Обед четверни — особая история: детей укладывают в ряд, каждому дают бутылочку, мамы тщательно следят, чтобы все поели. "Первые месяца два мы почти не спали, — признается Оксана Морозова. — Каждые три часа надо кормить и еще что-то приготовить себе, перекусить, прибраться. Дети родились маленькими, ели очень плохо, медленно: кто-то отказывался, кто-то засыпал — и так по кругу. Месяцев до пяти это настоящее испытание". "А почему вы такая веселая?""Квадромамы" постоянно слышат вопрос — "Это что, все ваши?" А у оптимистки Анны время от времени спрашивают: "Вы что такая веселая? У вас же столько детей!" "Выходишь на улицу, и на каждом шагу — заинтересованные, — улыбается Анна. — Муж из-за этого стеснялся гулять с четверней. Если устала или решаю какую-то проблему, внимание утомляет. Если хорошее настроение, могу пообщаться — есть заранее заготовленные ответы. Были забавные случаи: кто-то совал деньги на конфеты, какая-то бабушка ругалась матом — видимо, от удивления". Еще один частый вопрос прохожих: "Они все одинаковые?" "Видно же, что нет", — недоумевает Анна. Ее дети — не близнецы, если приглядеться, это легко заметить. Бабенко никогда не одевала их в одинаковые костюмы — считает, что это лишает индивидуальности. Обычно приносит домой четыре комплекта, а три дочери и сын выбирают, какой больше нравится. Растить четверню непросто. Марина Стеклова едва избежала депресии. "Тяжело было этой зимой. Я на месяц осталась без помощников: родственники заболели, у няни отпуск. Справилась, но теперь прекрасно понимаю девчонок с послеродовой депрессией. Очень сложно укладывать детей. Все перетерпишь, но не детскую истерику в четверном размере", — сейчас Марина вспоминает об этом с улыбкой. У Оксаны Морозовой однажды просто закончились силы, навалилась усталость, начались сильные головные боли. Говорит, развеяться помогают встречи с друзьями — муж отпускает без проблем."Все вакансии заняты"Остальные с ней солидарны: не будет времени на себя — не сохранишь душевное спокойствие. Анна, например, любит театр и книги — это ее личный мир, спасающий от рутины и бытовых забот. Марина время от времени оставляет четверню с мужем и идет одна в кино. "По дороге включаю любимую музыку, любуюсь природой: каждая птичка, каждый листочек — такие красивые! Восприятие абсолютно меняется. Для мамы в декрете праздник — даже вынести мусор без детей".Многодетных матерей временами спрашивают: "Когда снова в роддом?" Марина и Анна пока не готовы.А вот Оксана опять в положении — беременность незапланированная: "Врачи убеждали, что зачать самостоятельно не смогу. Конечно, мы не собирались больше иметь детей. Узнали на восьмой неделе".Впрочем, она признается: малыш желанный. Супруги и не думали о прерывании. Муж оформил отпуск по уходу за детьми, ведь беременной жене нельзя поднимать тяжести. И хотя сейчас Оксана чувствует себя не очень хорошо, супруги уверены: справятся.
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многодетные семьи, беременность, москва, новосибирск, московская область (подмосковье), санкт-петербург, дети, общество

Мгновенная многодетность. Истории семей, у которых родились четверняшки

08:00 26.09.2020 (обновлено: 08:04 26.09.2020)
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© Фото : из личного архива Марины СтекловойМарина с семьей
Марина с семьей - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
© Фото : из личного архива Марины Стекловой
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Мария Семенова. Пара громоздких двойных колясок для близнецов, постоянные вопросы удивленных прохожих, детские истерики, помноженные на четыре, слезы, смех, тревоги и радости — у некоторых рождаются даже не двойни или тройни, а сразу четверо. Истории семей, в один день превратившихся в многодетные, — в материале РИА Новости.

Где два, там и четыре

Марине Стекловой из Новосибирска — тридцать пять. Два с половиной года назад она стала, как сама называет, "квадромамой". Чтобы наступила долгожданная беременность, потребовалась гормональная стимуляция — при таком методе на свет нередко появляются двойняшки. Стеклову с мужем предупредили об этом, но вышло по-другому.
"На первом УЗИ нам сказали, что все хорошо, видно два плодных яйца, — вспоминает женщина. — Мы обрадовались: очень уж хотели детей. Через некоторое время объявили, что их трое, а потом выяснилось — четверо! От двойни мы были в восторге, но тут встревожились: многоплодная беременность — всегда сложно".
Несмотря на страхи, семья решила сохранить всех. По словам Марины, на 25-й неделе она выглядела так, словно вот-вот рожать. Живот рос, волнение тоже. Детей доносила до 36 недель, и по шкале Апгар они заработали семерку — для четверни отличный результат.
Примерно так же собственный опыт описывают "квадромамы" Оксана Морозова из Санкт-Петербурга и Анна Бабенко из Подмосковья.

"Я очень переживала, — признается Оксана. — У меня медицинское образование, я понимала, какие проблемы с такой беременностью, какие последствия, осложнения. Знала все риски. Муж воспринял более спокойно, у него никаких сомнений не было: четверо так четверо".

Ей еще повезло — обошлось без токсикоза, только на поздних сроках образовались отеки. И очень большой тяжелый живот — накануне госпитализации не могла сама ходить. Как и Марине Стекловой, после первого УЗИ Оксане сказали, что у нее двойня.
А вот Анна Бабенко сразу узнала, что ждет четверню.
"У нас уже было двое детей, планировали еще одного, но сложилось иначе. Гинеколог считала плодные яйца с такими глазами, что я решила: да их там десять, — смеется Анна. — Сказали, что четыре, — выдохнула. Мой муж — человек позитивный, новость принял с радостью. Конечно, волновалась, как буду носить, я ведь очень хрупкая. Но врачи поддержали, я настроилась на лучшее, и все получилось".

"Первые два месяца не спали"

По словам Марины, первые месяцы после родов прошли как в тумане. Не расставалась с молокоотсосом, страшно не высыпалась. Спасали бабушки и дедушки — приезжали четко по графику, через каждые два дня. Было нелегко, но Марина ни о чем не жалеет. На одном из фото того времени она очень усталая, но в глазах — безграничное счастье.

"Положительные эмоции перечеркивают утомление и боль. Так мир устроен, — улыбается женщина. — Постоянный приток гормона счастья".

Сейчас родные по-прежнему помогают, но посменно с семьей уже не живут. Все по графику: иначе не справиться. Строго в семь подъем, в десять вечера отбой, дневной отдых — с часу до трех. Все приемы пищи по расписанию. По словам Стекловой, жесткий режим — спасение для многодетной матери.
Марина — аккуратистка. В квартире всегда царила идеальная чистота, но с появлением четверни ее сменил вечный беспорядок: везде крошки, все разбросано. Прибирается немного, только когда дети ложатся спать.
Анне Бабенко было еще труднее: через месяц муж вышел на работу, родственники далеко. Оставалась одна с четверней и старшими детьми.
"Среднему пять, старшему — семь, его нужно забирать из школы, — рассказывает она. — Одевала младших — и вперед. Возила в коляске для близнецов — укладывала по двое в одну люльку. Так проездили до шести месяцев. Потом пересели в "транспорт" для четверни — доставили б\у из Питера, здесь не нашли".
© Фото : из личного архива Анны БабенкоДети
Дети - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : из личного архива Анны Бабенко
Дети
Теперь семья Бабенко переехала в частный дом, но раньше каждый раз затаскивали коляску на пятый этаж — не было лифта. Анна снимала первую люльку с двумя детьми и несла наверх, а кто-то из старших караулил внизу оставшихся.
Обед четверни — особая история: детей укладывают в ряд, каждому дают бутылочку, мамы тщательно следят, чтобы все поели.
"Первые месяца два мы почти не спали, — признается Оксана Морозова. — Каждые три часа надо кормить и еще что-то приготовить себе, перекусить, прибраться. Дети родились маленькими, ели очень плохо, медленно: кто-то отказывался, кто-то засыпал — и так по кругу. Месяцев до пяти это настоящее испытание".

"А почему вы такая веселая?"

"Квадромамы" постоянно слышат вопрос — "Это что, все ваши?" А у оптимистки Анны время от времени спрашивают: "Вы что такая веселая? У вас же столько детей!"
"Выходишь на улицу, и на каждом шагу — заинтересованные, — улыбается Анна. — Муж из-за этого стеснялся гулять с четверней. Если устала или решаю какую-то проблему, внимание утомляет. Если хорошее настроение, могу пообщаться — есть заранее заготовленные ответы. Были забавные случаи: кто-то совал деньги на конфеты, какая-то бабушка ругалась матом — видимо, от удивления".
Еще один частый вопрос прохожих: "Они все одинаковые?" "Видно же, что нет", — недоумевает Анна. Ее дети — не близнецы, если приглядеться, это легко заметить.
Бабенко никогда не одевала их в одинаковые костюмы — считает, что это лишает индивидуальности. Обычно приносит домой четыре комплекта, а три дочери и сын выбирают, какой больше нравится.
Растить четверню непросто. Марина Стеклова едва избежала депресии.
"Тяжело было этой зимой. Я на месяц осталась без помощников: родственники заболели, у няни отпуск. Справилась, но теперь прекрасно понимаю девчонок с послеродовой депрессией. Очень сложно укладывать детей. Все перетерпишь, но не детскую истерику в четверном размере", — сейчас Марина вспоминает об этом с улыбкой.
У Оксаны Морозовой однажды просто закончились силы, навалилась усталость, начались сильные головные боли. Говорит, развеяться помогают встречи с друзьями — муж отпускает без проблем.

"Все вакансии заняты"

Остальные с ней солидарны: не будет времени на себя — не сохранишь душевное спокойствие. Анна, например, любит театр и книги — это ее личный мир, спасающий от рутины и бытовых забот. Марина время от времени оставляет четверню с мужем и идет одна в кино.
"По дороге включаю любимую музыку, любуюсь природой: каждая птичка, каждый листочек — такие красивые! Восприятие абсолютно меняется. Для мамы в декрете праздник — даже вынести мусор без детей".
Многодетных матерей временами спрашивают: "Когда снова в роддом?" Марина и Анна пока не готовы.

"Я вообще больше не хочу детей. Все вакансии заняты. Когда малышам было три месяца, муж заводил разговор про пятого ребенка, но я настроена категорично. Может, странно слышать такое от женщины, но иначе мои ресурсы иссякнут", — объясняет Марина.

А вот Оксана опять в положении — беременность незапланированная: "Врачи убеждали, что зачать самостоятельно не смогу. Конечно, мы не собирались больше иметь детей. Узнали на восьмой неделе".
Впрочем, она признается: малыш желанный. Супруги и не думали о прерывании. Муж оформил отпуск по уходу за детьми, ведь беременной жене нельзя поднимать тяжести. И хотя сейчас Оксана чувствует себя не очень хорошо, супруги уверены: справятся.
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Многодетные семьибеременностьМоскваНовосибирскМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургДетиОбщество
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