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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200925/yugra-1577764594.html
Югра зафиксировала рост числа самозанятых в регионе
Ханты-Мансийский автономный округ, где реализуется эксперимент по введению налога на профессиональный доход, фиксирует рост интереса жителей к регистрации в... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:31
2020-09-25T13:31
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
экономика
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийский автономный округ</a>, где реализуется эксперимент по введению налога на профессиональный доход, фиксирует рост интереса жителей к регистрации в статусе самозанятых, сообщила глава региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>.Губернатор Югры в пятницу провела большой прямой эфир с представителями малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность в автономном округе. Одной из тем онлайн-встречи, которую инициировала глава региона, стала реализация эксперимента по установлению в Югре налога на профессиональный доход, который действует с 1 января 2020 года."Фиксируем рост интереса к такого рода отношениям между государством и предпринимателями", - подчеркнула Комарова.В свою очередь заместитель губернатора региона Николай Милькис уточнил, что ежемесячно в качестве самозанятых регистрируется около тысячи человек, работающих в регионе."На сегодня у нас зарегистрировано 10,2 тысячи (самозанятых). Рост примерно по одной тысяче в месяц", - сказал он.По его словам, в автономном округе принят закон, согласно которому на самозанятых распространяются те же меры поддержки, которыми могут пользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, при этом правительство округа ищет новые варианты, позволяющие дополнительно поддержать данную категорию бизнесменов.Сами предприниматели, участвовавшие в онлайн-встрече, подчеркнули, что статус самозанятых стал для них оптимальным решением, так как, в частности, позволяет вести учет в специальном мобильном приложении и минимизирует необходимость сдавать налоговую отчетность.Согласно информации региональных властей, на начало года, когда в Югре стартовал эксперимент по установлению налога на профессиональный доход, в округе насчитывалось около 980 самозанятых. Таким образом, их число за неполные девять месяцев возросло более чем в 10 раз.
https://ria.ru/20200924/yugra-1577699608.html
https://ria.ru/20200918/osetr-1577447161.html
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ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, экономика

Югра зафиксировала рост числа самозанятых в регионе

13:31 25.09.2020
25
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкГород Ханты-Мансийск
Город Ханты-Мансийск - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сен - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ, где реализуется эксперимент по введению налога на профессиональный доход, фиксирует рост интереса жителей к регистрации в статусе самозанятых, сообщила глава региона Наталья Комарова.
Губернатор Югры в пятницу провела большой прямой эфир с представителями малого и среднего бизнеса, осуществляющего деятельность в автономном округе. Одной из тем онлайн-встречи, которую инициировала глава региона, стала реализация эксперимента по установлению в Югре налога на профессиональный доход, который действует с 1 января 2020 года.
"Фиксируем рост интереса к такого рода отношениям между государством и предпринимателями", - подчеркнула Комарова.
В свою очередь заместитель губернатора региона Николай Милькис уточнил, что ежемесячно в качестве самозанятых регистрируется около тысячи человек, работающих в регионе.
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 12:23Ханты-Мансийский Автономный Округ
Более 100 километров оптоволокна проложили к селу в Югре
"На сегодня у нас зарегистрировано 10,2 тысячи (самозанятых). Рост примерно по одной тысяче в месяц", - сказал он.
По его словам, в автономном округе принят закон, согласно которому на самозанятых распространяются те же меры поддержки, которыми могут пользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, при этом правительство округа ищет новые варианты, позволяющие дополнительно поддержать данную категорию бизнесменов.
Сами предприниматели, участвовавшие в онлайн-встрече, подчеркнули, что статус самозанятых стал для них оптимальным решением, так как, в частности, позволяет вести учет в специальном мобильном приложении и минимизирует необходимость сдавать налоговую отчетность.
Согласно информации региональных властей, на начало года, когда в Югре стартовал эксперимент по установлению налога на профессиональный доход, в округе насчитывалось около 980 самозанятых. Таким образом, их число за неполные девять месяцев возросло более чем в 10 раз.
Осетр - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 15:09Ханты-Мансийский Автономный Округ
Тысячи особей молоди сибирского осетра выпустили в реку Иртыш в Югре
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваЭкономика
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