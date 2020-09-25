https://ria.ru/20200925/windows-xp-utek-1577765648.html

Исходники Windows XP попали в Сеть

Исходной код операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру, оказался в свободном доступе. Подлинность... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:39

2020-09-25T13:39

2020-09-25T13:39

риа наука

windows

компьютерные технологии

microsoft corporation

технологии

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Исходной код операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру, оказался в свободном доступе. Подлинность программного продукта подтвердили независимые эксперты в <u><a href="https://twitter.com/vxunderground/status/1309231131313737735" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a></u>.Масштабная утечка началась с англоязычного анонимного форума 4chan, после чего архив попал на файлообменники и в torrent-сеть, восстанавливает цепочку событий издание <u><a href="https://www.tomshardware.com/news/windows-xp-source-code-reportedly-posted-to-4chan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tom's Hardware</a></u>.Windows XP уже более шести лет не поддерживается Microsoft, но подобная утечка может ударить не только по ее пользователям, но и операторам промышленного оборудования, отдельные экземпляры которого и сейчас работают на XP. Более того, фрагменты кода могут совпадать с тем, что есть в свежих версиях Windows, а значит уязвимы перед хакерами и они. Подобного "рассекречивание" кода операционных систем еще не было в истории американской компании.

https://ria.ru/20200922/windows-1577612595.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии