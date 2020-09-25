https://ria.ru/20200925/windows-xp-utek-1577765648.html
Исходники Windows XP попали в Сеть
Исходной код операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру, оказался в свободном доступе. Подлинность... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:39
2020-09-25T13:39
2020-09-25T13:39
риа наука
windows
компьютерные технологии
microsoft corporation
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/25462/39/254623961_0:40:1281:760_1400x0_80_0_0_e33aa7f776eb33593e0ddab68bf0290f.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Исходной код операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру, оказался в свободном доступе. Подлинность программного продукта подтвердили независимые эксперты в <u><a href="https://twitter.com/vxunderground/status/1309231131313737735" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a></u>.Масштабная утечка началась с англоязычного анонимного форума 4chan, после чего архив попал на файлообменники и в torrent-сеть, восстанавливает цепочку событий издание <u><a href="https://www.tomshardware.com/news/windows-xp-source-code-reportedly-posted-to-4chan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tom's Hardware</a></u>.Windows XP уже более шести лет не поддерживается Microsoft, но подобная утечка может ударить не только по ее пользователям, но и операторам промышленного оборудования, отдельные экземпляры которого и сейчас работают на XP. Более того, фрагменты кода могут совпадать с тем, что есть в свежих версиях Windows, а значит уязвимы перед хакерами и они. Подобного "рассекречивание" кода операционных систем еще не было в истории американской компании.
https://ria.ru/20200922/windows-1577612595.html
11
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/25462/39/254623961_107:0:1172:799_1400x0_80_0_0_22ccc546c7c08083e7cd083224d57698.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии