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https://ria.ru/20200925/windows-xp-utek-1577765648.html
Исходники Windows XP попали в Сеть
Исходной код операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру, оказался в свободном доступе. Подлинность... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:39
2020-09-25T13:39
риа наука
windows
компьютерные технологии
microsoft corporation
технологии
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Исходной код операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру, оказался в свободном доступе. Подлинность программного продукта подтвердили независимые эксперты в <u><a href="https://twitter.com/vxunderground/status/1309231131313737735" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a></u>.Масштабная утечка началась с англоязычного анонимного форума 4chan, после чего архив попал на файлообменники и в torrent-сеть, восстанавливает цепочку событий издание <u><a href="https://www.tomshardware.com/news/windows-xp-source-code-reportedly-posted-to-4chan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tom's Hardware</a></u>.Windows XP уже более шести лет не поддерживается Microsoft, но подобная утечка может ударить не только по ее пользователям, но и операторам промышленного оборудования, отдельные экземпляры которого и сейчас работают на XP. Более того, фрагменты кода могут совпадать с тем, что есть в свежих версиях Windows, а значит уязвимы перед хакерами и они. Подобного "рассекречивание" кода операционных систем еще не было в истории американской компании.
https://ria.ru/20200922/windows-1577612595.html
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РИА Новости
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии

Исходники Windows XP попали в Сеть

13:39 25.09.2020
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© Flickr / dno1967Операционная система Windows XP
Операционная система Windows XP - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Flickr / dno1967
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Исходной код операционной системы Windows XP, на которой до сих пор работают миллионы компьютеров по всему миру, оказался в свободном доступе. Подлинность программного продукта подтвердили независимые эксперты в Twitter.
Масштабная утечка началась с англоязычного анонимного форума 4chan, после чего архив попал на файлообменники и в torrent-сеть, восстанавливает цепочку событий издание Tom's Hardware.
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 17:10
Microsoft признала новые проблемы Windows
Windows XP уже более шести лет не поддерживается Microsoft, но подобная утечка может ударить не только по ее пользователям, но и операторам промышленного оборудования, отдельные экземпляры которого и сейчас работают на XP. Более того, фрагменты кода могут совпадать с тем, что есть в свежих версиях Windows, а значит уязвимы перед хакерами и они. Подобного "рассекречивание" кода операционных систем еще не было в истории американской компании.
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РИА НаукаWindowsкомпьютерные технологииMicrosoft CorporationТехнологии
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