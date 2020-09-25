https://ria.ru/20200925/wi-fi-1577740962.html

Эксперт рассказал, стоит ли опасаться городских сетей Wi-Fi

Городские бесплатные сети Wi-Fi и сети связи мобильных операторов защищаются похожими технологиями и одинаково безопасны с точки зрения внешних угроз, сообщил... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:30

2020-09-25T08:30

2020-09-25T08:38

москва

технологии

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости.</strong> Городские бесплатные сети Wi-Fi и сети связи мобильных операторов защищаются похожими технологиями и одинаково безопасны с точки зрения внешних угроз, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по стратегии АО "МаксимаТелеком" Александр Минов в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).Кроме того, Минов отметил, что есть некоторые локации, в которых сотовая сеть имеет неустойчивый сигнал, а установить дополнительные базовые станции операторам связи технически невозможно или слишком дорого. При этом обе технологии не конкурируют, а дополняют друг друга.Помимо этого, новое шестое поколение Wi-Fi дает такие же высокие скорости интернета, как перспективное пятое поколение связи, что удобно для жителей городов и туристов. Например, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> есть единый оператор Wi-Fi - цифровая платформа, которая дает единый пользовательский опыт на всех городских сетях Wi-Fi."Этот новый виток технологического развития надо рассматривать как прогресс, он неумолим. Важно, чтобы люди понимали, осознавали, не боялись этого, а умели с этим работать и в этом находить для себя новые возможности", - резюмировал Минов.

https://ria.ru/20200815/1575813306.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, технологии, общество