Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200925/wi-fi-1577740962.html
Эксперт рассказал, стоит ли опасаться городских сетей Wi-Fi
Городские бесплатные сети Wi-Fi и сети связи мобильных операторов защищаются похожими технологиями и одинаково безопасны с точки зрения внешних угроз, сообщил... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T08:30
2020-09-25T08:38
москва
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40640/93/406409313_0:143:3135:1906_1400x0_80_0_0_753a98f99221801d87fa4210faeb4785.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости.</strong> Городские бесплатные сети Wi-Fi и сети связи мобильных операторов защищаются похожими технологиями и одинаково безопасны с точки зрения внешних угроз, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по стратегии АО "МаксимаТелеком" Александр Минов в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).Кроме того, Минов отметил, что есть некоторые локации, в которых сотовая сеть имеет неустойчивый сигнал, а установить дополнительные базовые станции операторам связи технически невозможно или слишком дорого. При этом обе технологии не конкурируют, а дополняют друг друга.Помимо этого, новое шестое поколение Wi-Fi дает такие же высокие скорости интернета, как перспективное пятое поколение связи, что удобно для жителей городов и туристов. Например, в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> есть единый оператор Wi-Fi - цифровая платформа, которая дает единый пользовательский опыт на всех городских сетях Wi-Fi."Этот новый виток технологического развития надо рассматривать как прогресс, он неумолим. Важно, чтобы люди понимали, осознавали, не боялись этого, а умели с этим работать и в этом находить для себя новые возможности", - резюмировал Минов.
https://ria.ru/20200815/1575813306.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40640/93/406409313_202:0:2931:2047_1400x0_80_0_0_8f62dc33b5da31dd1c63e4755166b628.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, технологии, общество

Эксперт рассказал, стоит ли опасаться городских сетей Wi-Fi

08:30 25.09.2020 (обновлено: 08:38 25.09.2020)
552
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовые остановки общественного транспорта в Москве
Новые остановки общественного транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Городские бесплатные сети Wi-Fi и сети связи мобильных операторов защищаются похожими технологиями и одинаково безопасны с точки зрения внешних угроз, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по стратегии АО "МаксимаТелеком" Александр Минов в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).
"С точки зрения защищенности сетей, что Wi-Fi, что сотовые сети операторского класса защищаются одинаковыми технологиями и безопасны с точки зрения внешних угроз", - сказал эксперт.
Кроме того, Минов отметил, что есть некоторые локации, в которых сотовая сеть имеет неустойчивый сигнал, а установить дополнительные базовые станции операторам связи технически невозможно или слишком дорого. При этом обе технологии не конкурируют, а дополняют друг друга.
Помимо этого, новое шестое поколение Wi-Fi дает такие же высокие скорости интернета, как перспективное пятое поколение связи, что удобно для жителей городов и туристов. Например, в Москве есть единый оператор Wi-Fi - цифровая платформа, которая дает единый пользовательский опыт на всех городских сетях Wi-Fi.
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 02:18
Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
"Один раз авторизовавшись в Wi-Fi сети, турист или житель Москвы может подключиться к другой сети, не вводя еще раз свои данные. При этом информация также может использоваться для информирования горожан, к примеру о закрытии на ремонт станции метро и альтернативных маршрутах", - отметил собеседник агентства.
"Этот новый виток технологического развития надо рассматривать как прогресс, он неумолим. Важно, чтобы люди понимали, осознавали, не боялись этого, а умели с этим работать и в этом находить для себя новые возможности", - резюмировал Минов.
823019
Обсудить1
МоскваТехнологииОбщество
Рекомендуем
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Источник: постпреды ЕС могут согласовать новые санкции против России
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский
Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой
Здание ЦУМа в Москве
ЦУМ оштрафовали на более чем 1 млн рублей за нарушение масочного режима
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
Собянин попросил москвичей соблюдать масочный режим в общественных местах
Александр Карелин
Александра Карелина выдвинули в сенаторы от Новосибирской области
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent выросли до 42,17 доллара за баррель
Разработанный учеными НИЯУ МИФИ прибор Триггер-БИО
Новый российский прибор поможет обнаружить любые вирусы в воздухе
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Разработчик "Новичка" оценил немецкие анализы по "делу Навального"
Производство вакцины от COVID-19
Республика Тыва получила первую партию вакцины от коронавируса
Дистанционное обучение школьников
Родители рассказали о неравенстве учеников из-за дистанционного обучения
Страница Facebook
Посольство назвало блокировку российских Facebook аккаунтов абсурдной
Член президиума оппозиционного Координационного совета Сергей Дылевский у здания Следственного комитета Белоруссии
Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией
Демонстранты блокируют движение во время акции протеста связанной со смертью Джорджа Флойда
Внедорожник сбил одного из протестующих в Лос-Анджелесе
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк
Разработчик "Новичка" сравнил его эффективность с ядерной бомбой
Тигры Павлик и Елена в Приморье
В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50Немецкий дипломат призвал не возводить "стену" с Россией из-за Навального
10:49Россия предложила возобновить авиасообщение с Грецией
10:47В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в России
10:44В России за сутки 4317 пациентов излечились от коронавируса
10:44В России за сутки умерли 108 пациентов с COVID-19
10:43Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
10:43В Москве выявили 1560 новых случаев COVID-19
10:43В Госдуме оценили идею США ввести санкции против России из-за Навального
10:42В России выявили 7212 новых случаев заражения коронавирусом
10:37Ринк: Навальный при отравлении "Новичком" умер бы через десять минут
10:36Московские власти рекомендовали ускорить перевод сотрудников на удаленку
10:36В Госдуме ответили на идею ввести санкции против России из-за Навального
10:31Мэр Ялты уволил заместителя, поддержавшего протесты в Белоруссии
10:31В Москве не будут усиливать проверки ТЦ на соблюдение мер по COVID-19
10:31Гинцбург рассказал о причинах роста заболеваемости коронавирусом
10:29Гинцбург рассказал о выработке антител после вакцинирования от COVID-19
10:29В Новосибирске на уличном экране пустили порно
10:27Немецкий дипломат оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
10:27Путин назвал условие проведения Года взаимных обменов с Южной Кореей
10:20Названы регионы, которые получат поддержку для выплат на третьего ребенка
Лента новостейМолния