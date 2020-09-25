Селфи, Мэрилин, дзен: выставка Уорхола в здании Новой Третьяковки

<strong>МОСКВА, 25 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Ольга Распопова.</strong> В здании Новой Третьяковки открылась выставка-блокбастер "Я, Энди Уорхол". Застрахованная на десятки миллионов долларов экспозиция объединила около двухсот работ американского художника, чье творчество знают даже те, кто совсем не увлекается современным искусством. О том, зачем идти на первую за 15 лет масштабную выставку короля поп-арта, где воссоздана даже часть его мастерской, — в материале РИА Новости.Суп и колаПочти всю жизнь обед его оставался неизменным — суп одной и той же марки из банки с красно-белой этикеткой. А творческий стиль, внешность и окружение с юности до неполных 60 лет, когда Уорхол внезапно скончался, изменились драматически: Интеллигентный Белый Кролик (студенческое прозвище) превратился в арт-объект, суперзвезду в темных очках и парике.Свое любимое блюдо, консервы "Кэмпбелл", он, впрочем, тоже сделал предметом искусства: десять банок прибыли на московскую выставку из музея Уорхола в Словакии, с родины его родителей-иммигрантов.Впервые холсты выставили в 1962 году в галерее "Ферус" в Лос-Анджелесе — каждый по сто долларов. Конкуренты по соседству, тоже торговавшие искусством, тогда просто расставили у себя в зале реальные банки с супом: мол, зачем переплачивать, если можно приобрести оригинал за несколько центов? Позднее один "Кэмпбелл" ушел с аукциона за 60 тысяч долларов, а в 2010-м — почти за 24 миллиона.При первом взгляде на яркие работы Уорхола кажется, что он совершенно удалил из них главную составляющую творческого произведения — уникальность. Ведь картины, которые создавали в основном ассистенты, подписывала его мать.На самом деле, если присмотреться, тиражируемые и кажущиеся одинаковыми образы отличаются — пусть и небольшой деталью. Так что художник все же преобразует реальность, причем выбирая самые демократичные и понятные даже обывателю вещи. Как говорил Уорхол, и английская королева, и бедняк на углу пьют одну и ту же колу. Пожалуй, никому еще не удалось так воспеть общество потребления и при этом так раскритиковать его. Жизнь как искусствоКуратор выставки Джанни Меркурио рассказывает, что над названием долго не размышляли: "Мне говорили, что в России, когда вы пишете официальные бумаги, то начинаете со стандартной формулы "Я, Ф. И. О., ..." И меня озарило: наша ретроспектива — как раз и есть его заявление".По словам Меркурио, на подготовку экспозиции ушло около трех лет. Открыться планировали еще в марте, но помешала пандемия. Это третья масштабная выставка Уорхола в России: впервые официально его привезли в страну в 2001-м, не считая "квартирника" в 1986-м.Для Меркурио это не первый проект в Москве — три года назад он курировал экспозицию Джорджо де Кирико "Метафизические прозрения" в Новой Третьяковке. Нынешняя, хоть и в том же здании, прибыла в Москву стараниями Союза художников России и разместилась в их зале, в котором теперь показывают независимые от Третьяковки проекты.Посетителей пускают по сеансам, с десяти до девяти, и за полчаса надо успеть осмотреть почти две сотни работ пионера поп-арта, в том числе самый дорогой экспонат — "Мэрилин", а также "Мао", "Электрический стул", "Вымирающие виды", "Десять евреев ХХ века".Он гордится тем, что смог привезти Ленина. "Это одна из ключевых работ Уорхола, который был одержим идеей ухода из жизни. То, как вождя революции сделали "бессмертным", выставив тело в Мавзолее, поразило его".Режиссер, продюсер, тусовщикВыставка "Я, Энди Уорхол" показывает многогранную натуру этого творца: не только художника, но и дизайнера, фотографа, кинорежиссера, продюсера, представителя нью-йоркской богемы и просто человека, предсказавшего эпоху "15 минут славы для каждого". Так что экспозиция получилась не совсем классической: по словам продюсера Александра Начкебии, стремились создать богемную атмосферу, в которой жил король поп-арта.Здесь можно посидеть на уютном красном диване, рассматривая обложки уорхоловского журнала Interview и фото из его архива, сделать селфи в специальной зоне на входе, попинать надутые гелием подушки — это воссозданная инсталляция "Серебряные облака", побродить по комнате, оклеенной обоями с авторскими принтами.В отдельной зоне — реконструкция части знаменитой "Фабрики" — арт-студии Уорхола в Нью-Йорке. В зале, обтянутом серебряной фольгой (любимый цвет художника), предлагают посмотреть его фильм "Эмпайр" — образец изматывающего кино, где восемь часов подряд в кадре ничего не происходит. "Зато с моими фильмами не надо волноваться, что что-то пропустишь", — резонно замечал автор.Роботы уже здесьНа выставке много изображений звезд — Мэрилин Монро, Джеки Кеннеди, Лайза Минелли... Уорхол запечатлел их в своей знаменитой технике: лицо проецируется на холст и обводится. Без морщин и каких-либо признаков возраста, ведь Уорхола интересовали не люди, а их медийные образы.Он и сам, как его банки супа и портреты Мао, стал символом поп-культуры, стараясь предельно себя обезличить и не поддаваться чувствам. Не поехал на похороны матери, а узнав о самоубийстве друга, заявил, что снял бы трагедию на камеру. "Телевизор стал моей первой любовью, а диктофон, с которым я не расстаюсь, — женой", — как-то сказал он. Художник очень интересовался роботами и горячо приветствовал появление искусственного интеллекта, но не дожил до его использования.Прошло уже более тридцати лет со дня смерти Уорхола и 92 года после рождения, но до сих пор он — одна из самых влиятельных персон в искусстве, моде и рекламе.
МОСКВА, 25 сен —РИА Новости, Ольга Распопова. В здании Новой Третьяковки открылась выставка-блокбастер "Я, Энди Уорхол". Застрахованная на десятки миллионов долларов экспозиция объединила около двухсот работ американского художника, чье творчество знают даже те, кто совсем не увлекается современным искусством. О том, зачем идти на первую за 15 лет масштабную выставку короля поп-арта, где воссоздана даже часть его мастерской, — в материале РИА Новости.
Суп и кола
Почти всю жизнь обед его оставался неизменным — суп одной и той же марки из банки с красно-белой этикеткой. А творческий стиль, внешность и окружение с юности до неполных 60 лет, когда Уорхол внезапно скончался, изменились драматически: Интеллигентный Белый Кролик (студенческое прозвище) превратился в арт-объект, суперзвезду в темных очках и парике.
Свое любимое блюдо, консервы "Кэмпбелл", он, впрочем, тоже сделал предметом искусства: десять банок прибыли на московскую выставку из музея Уорхола в Словакии, с родины его родителей-иммигрантов.
Посетитель прыгает у работы Энди Уорхола "32 банки супа "Кэмпбелл" на выставке "Я, Энди Уорхол" в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Впервые холсты выставили в 1962 году в галерее "Ферус" в Лос-Анджелесе — каждый по сто долларов. Конкуренты по соседству, тоже торговавшие искусством, тогда просто расставили у себя в зале реальные банки с супом: мол, зачем переплачивать, если можно приобрести оригинал за несколько центов? Позднее один "Кэмпбелл" ушел с аукциона за 60 тысяч долларов, а в 2010-м — почти за 24 миллиона.
При первом взгляде на яркие работы Уорхола кажется, что он совершенно удалил из них главную составляющую творческого произведения — уникальность. Ведь картины, которые создавали в основном ассистенты, подписывала его мать.
На самом деле, если присмотреться, тиражируемые и кажущиеся одинаковыми образы отличаются — пусть и небольшой деталью. Так что художник все же преобразует реальность, причем выбирая самые демократичные и понятные даже обывателю вещи. Как говорил Уорхол, и английская королева, и бедняк на углу пьют одну и ту же колу. Пожалуй, никому еще не удалось так воспеть общество потребления и при этом так раскритиковать его.
Жизнь как искусство
Куратор выставки Джанни Меркурио рассказывает, что над названием долго не размышляли: "Мне говорили, что в России, когда вы пишете официальные бумаги, то начинаете со стандартной формулы "Я, Ф. И. О., ..." И меня озарило: наша ретроспектива — как раз и есть его заявление".
По словам Меркурио, на подготовку экспозиции ушло около трех лет. Открыться планировали еще в марте, но помешала пандемия. Это третья масштабная выставка Уорхола в России: впервые официально его привезли в страну в 2001-м, не считая "квартирника" в 1986-м.
Для Меркурио это не первый проект в Москве — три года назад он курировал экспозицию Джорджо де Кирико "Метафизические прозрения" в Новой Третьяковке. Нынешняя, хоть и в том же здании, прибыла в Москву стараниями Союза художников России и разместилась в их зале, в котором теперь показывают независимые от Третьяковки проекты.
Посетителей пускают по сеансам, с десяти до девяти, и за полчаса надо успеть осмотреть почти две сотни работ пионера поп-арта, в том числе самый дорогой экспонат — "Мэрилин", а также "Мао", "Электрический стул", "Вымирающие виды", "Десять евреев ХХ века".
"Большинство картин — из частных коллекций, и из-за пандемии было крайне тяжело уговорить некоторых владельцев одолжить нам их шедевры", — признается Меркурио.
Он гордится тем, что смог привезти Ленина. "Это одна из ключевых работ Уорхола, который был одержим идеей ухода из жизни. То, как вождя революции сделали "бессмертным", выставив тело в Мавзолее, поразило его".
Выставка "Я, Энди Уорхол" показывает многогранную натуру этого творца: не только художника, но и дизайнера, фотографа, кинорежиссера, продюсера, представителя нью-йоркской богемы и просто человека, предсказавшего эпоху "15 минут славы для каждого". Так что экспозиция получилась не совсем классической: по словам продюсера Александра Начкебии, стремились создать богемную атмосферу, в которой жил король поп-арта.
Продюсер выставки "Я, Энди Уорхол" Александр Начкебия на выставке в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве
Здесь можно посидеть на уютном красном диване, рассматривая обложки уорхоловского журнала Interview и фото из его архива, сделать селфи в специальной зоне на входе, попинать надутые гелием подушки — это воссозданная инсталляция "Серебряные облака", побродить по комнате, оклеенной обоями с авторскими принтами.
В отдельной зоне — реконструкция части знаменитой "Фабрики" — арт-студии Уорхола в Нью-Йорке. В зале, обтянутом серебряной фольгой (любимый цвет художника), предлагают посмотреть его фильм "Эмпайр" — образец изматывающего кино, где восемь часов подряд в кадре ничего не происходит. "Зато с моими фильмами не надо волноваться, что что-то пропустишь", — резонно замечал автор.
Роботы уже здесь
На выставке много изображений звезд — Мэрилин Монро, Джеки Кеннеди, Лайза Минелли... Уорхол запечатлел их в своей знаменитой технике: лицо проецируется на холст и обводится. Без морщин и каких-либо признаков возраста, ведь Уорхола интересовали не люди, а их медийные образы.
Он и сам, как его банки супа и портреты Мао, стал символом поп-культуры, стараясь предельно себя обезличить и не поддаваться чувствам. Не поехал на похороны матери, а узнав о самоубийстве друга, заявил, что снял бы трагедию на камеру. "Телевизор стал моей первой любовью, а диктофон, с которым я не расстаюсь, — женой", — как-то сказал он. Художник очень интересовался роботами и горячо приветствовал появление искусственного интеллекта, но не дожил до его использования.
Прошло уже более тридцати лет со дня смерти Уорхола и 92 года после рождения, но до сих пор он — одна из самых влиятельных персон в искусстве, моде и рекламе.
"Как-то я пришел на выставку Уорхола в музее, где невольно подслушал разговор мальчика лет десяти с мамой, — вспоминает Меркурио. — Ребенок был в восторге. Он дергал ее за руку и повторял: "Да разве он так давно умер? Кажется, что все это только недавно нарисовано".
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