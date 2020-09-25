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https://ria.ru/20200925/vybory-1577762064.html
Песков ответил на вопрос о сроках проведения выборов в 2021 году
Решений о разведении по времени выборов в 2021 году – Единого дня голосования в регионах и выборов в Госдуму – пока не принято, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:06
2020-09-25T13:06
элла памфилова
госдума рф
дмитрий песков
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Решений о разведении по времени выборов в 2021 году – Единого дня голосования в регионах и выборов в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> – пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Журналисты задали ему вопрос, действительно ли в будущем году планируется провести выборы в ГД весной, а ЕДГ – осенью."Вы знаете, что существуют разные сценарии, об этом говорила (глава ЦИК) <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>. Идут рассуждения экспертов, тех, кто занимается избирательными процессами. Существуют точки зрения за и против, но вы знаете, что каких-то решений пока на этот счет не принималось и не озвучивалось", - ответил Песков.
https://ria.ru/20200924/vybory-1577710403.html
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элла памфилова, госдума рф, дмитрий песков, политика

Песков ответил на вопрос о сроках проведения выборов в 2021 году

13:06 25.09.2020
2318
© РИА Новости / Виталий ТимкивГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Решений о разведении по времени выборов в 2021 году – Единого дня голосования в регионах и выборов в Госдуму – пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты задали ему вопрос, действительно ли в будущем году планируется провести выборы в ГД весной, а ЕДГ – осенью.
"Вы знаете, что существуют разные сценарии, об этом говорила (глава ЦИК) Элла Памфилова. Идут рассуждения экспертов, тех, кто занимается избирательными процессами. Существуют точки зрения за и против, но вы знаете, что каких-то решений пока на этот счет не принималось и не озвучивалось", - ответил Песков.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 14:42Единый день голосования — 2020
Путин отметил высокий уровень конкуренции на прошедших выборах
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Элла ПамфиловаГосдума РФДмитрий ПесковПолитика
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