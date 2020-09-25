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Независимый общественный мониторинг: выборы показали высокую конкуренцию
Ход избирательной кампании к единому дню голосования в 2020 году продемонстрировал высокую политическую конкуренцию на всех уровнях выборов, рост политической... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:51
2020-09-25T12:51
россия
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Ход избирательной кампании к единому дню голосования в 2020 году продемонстрировал высокую политическую конкуренцию на всех уровнях выборов, рост политической активности и расширение партийной палитры. К такому выводу пришли в докладе эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг"."На региональных выборах в бюллетенях было представлено рекордное число партийных списков в электоральной истории современной России – 8,4 в среднем на регион на выборах в законодательные собрания. Абсолютным рекордом партийного представительства в региональном законодательном собрании по итогам кампании стало прохождение семи политических партий в Рязанскую областную думу", – говорится в докладе.По данным исследования, единый день голосования показал успешные качественные изменения в организации и проведении выборов. Так, впервые были опробованы новые формы голосования в течение нескольких дней, новые перспективные технологии голосования, в том числе эксперимент с электронным дистанционным голосованием. Опыт проведения выборов показал, что подобные новации, расширяющие фактические возможности участия граждан в голосовании, полностью оправдали себя и могут быть использованы и в дальнейшем.В докладе также отмечается, что появление новых форм голосования должно сопровождаться совершенствованием дополнительных механизмов общественного контроля."Целесообразно совместно с федеральным законодателем и организаторами выборов совершенствовать формы и механизмы общественного контроля с учетом особенностей проведения дистанционного голосования и голосования на цифровых участках", – говорится в докладе.В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, в 83 субъектах Российской Федерации прошло свыше 9 тысяч выборов. Граждане России избирали депутатов и выборных лиц на всех уровнях: депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на дополнительных выборах, высших должностных лиц и депутатов органов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, глав и депутатов органов местного самоуправления. Всего замещалось свыше 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.Впервые в новейшей истории России выборы проходили на протяжении трех дней: наряду с основным днем голосования, 13 сентября 2020 года, также осуществлялось досрочное голосование, проводимое 11 и 12 сентября.Общественный контроль голосования осуществляли более 56 тысяч наблюдателей, направленных от системы общественных палат, 95,7 тысячи наблюдателей были назначены участвующими в выборах политическими партиями, 85,7 тысячи – самими кандидатами.
https://ria.ru/20200913/vybory-1577162684.html
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РИА Новости
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Новости
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россия, политика

Независимый общественный мониторинг: выборы показали высокую конкуренцию

12:51 25.09.2020
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© РИА Новости / Александр ПирагисВыемка из урны для голосования заполненных избирательных бюллетеней
Выемка из урны для голосования заполненных избирательных бюллетеней - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Александр Пирагис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ход избирательной кампании к единому дню голосования в 2020 году продемонстрировал высокую политическую конкуренцию на всех уровнях выборов, рост политической активности и расширение партийной палитры. К такому выводу пришли в докладе эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг".
"На региональных выборах в бюллетенях было представлено рекордное число партийных списков в электоральной истории современной России – 8,4 в среднем на регион на выборах в законодательные собрания. Абсолютным рекордом партийного представительства в региональном законодательном собрании по итогам кампании стало прохождение семи политических партий в Рязанскую областную думу", – говорится в докладе.
По данным исследования, единый день голосования показал успешные качественные изменения в организации и проведении выборов. Так, впервые были опробованы новые формы голосования в течение нескольких дней, новые перспективные технологии голосования, в том числе эксперимент с электронным дистанционным голосованием. Опыт проведения выборов показал, что подобные новации, расширяющие фактические возможности участия граждан в голосовании, полностью оправдали себя и могут быть использованы и в дальнейшем.
Члены участковой избирательной комиссии в Иркутске во время проведения надомного голосования на выборах губернатора Иркутской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
13 сентября, 13:08Единый день голосования — 2020
Единый день голосования в РоссииЕдиный день голосования проходит в 83 регионах. Наиболее яркие кадры с избирательных участков — в фотоленте Ria.ru.
В докладе также отмечается, что появление новых форм голосования должно сопровождаться совершенствованием дополнительных механизмов общественного контроля.
"Целесообразно совместно с федеральным законодателем и организаторами выборов совершенствовать формы и механизмы общественного контроля с учетом особенностей проведения дистанционного голосования и голосования на цифровых участках", – говорится в докладе.
В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, в 83 субъектах Российской Федерации прошло свыше 9 тысяч выборов. Граждане России избирали депутатов и выборных лиц на всех уровнях: депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на дополнительных выборах, высших должностных лиц и депутатов органов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, глав и депутатов органов местного самоуправления. Всего замещалось свыше 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
Впервые в новейшей истории России выборы проходили на протяжении трех дней: наряду с основным днем голосования, 13 сентября 2020 года, также осуществлялось досрочное голосование, проводимое 11 и 12 сентября.
Общественный контроль голосования осуществляли более 56 тысяч наблюдателей, направленных от системы общественных палат, 95,7 тысячи наблюдателей были назначены участвующими в выборах политическими партиями, 85,7 тысячи – самими кандидатами.
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РоссияПолитика
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