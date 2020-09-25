https://ria.ru/20200925/vybory-1577760899.html

Независимый общественный мониторинг: выборы показали высокую конкуренцию

Ход избирательной кампании к единому дню голосования в 2020 году продемонстрировал высокую политическую конкуренцию на всех уровнях выборов, рост политической... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:51

2020-09-25T12:51

2020-09-25T12:51

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577759526_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_1b03f450c57caf23f61f01774100bc44.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong>Ход избирательной кампании к единому дню голосования в 2020 году продемонстрировал высокую политическую конкуренцию на всех уровнях выборов, рост политической активности и расширение партийной палитры. К такому выводу пришли в докладе эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг"."На региональных выборах в бюллетенях было представлено рекордное число партийных списков в электоральной истории современной России – 8,4 в среднем на регион на выборах в законодательные собрания. Абсолютным рекордом партийного представительства в региональном законодательном собрании по итогам кампании стало прохождение семи политических партий в Рязанскую областную думу", – говорится в докладе.По данным исследования, единый день голосования показал успешные качественные изменения в организации и проведении выборов. Так, впервые были опробованы новые формы голосования в течение нескольких дней, новые перспективные технологии голосования, в том числе эксперимент с электронным дистанционным голосованием. Опыт проведения выборов показал, что подобные новации, расширяющие фактические возможности участия граждан в голосовании, полностью оправдали себя и могут быть использованы и в дальнейшем.В докладе также отмечается, что появление новых форм голосования должно сопровождаться совершенствованием дополнительных механизмов общественного контроля."Целесообразно совместно с федеральным законодателем и организаторами выборов совершенствовать формы и механизмы общественного контроля с учетом особенностей проведения дистанционного голосования и голосования на цифровых участках", – говорится в докладе.В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, в 83 субъектах Российской Федерации прошло свыше 9 тысяч выборов. Граждане России избирали депутатов и выборных лиц на всех уровнях: депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на дополнительных выборах, высших должностных лиц и депутатов органов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, глав и депутатов органов местного самоуправления. Всего замещалось свыше 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.Впервые в новейшей истории России выборы проходили на протяжении трех дней: наряду с основным днем голосования, 13 сентября 2020 года, также осуществлялось досрочное голосование, проводимое 11 и 12 сентября.Общественный контроль голосования осуществляли более 56 тысяч наблюдателей, направленных от системы общественных палат, 95,7 тысячи наблюдателей были назначены участвующими в выборах политическими партиями, 85,7 тысячи – самими кандидатами.

https://ria.ru/20200913/vybory-1577162684.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, политика