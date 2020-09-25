https://ria.ru/20200925/vuzy-1577762767.html

Минобрнауки оценило возможность перевода вузов на дистанционное обучение

Российские вузы работают штатно, решение о переводе на дистанционной формат принимается на местах с учетом мнения Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:13

2020-09-25T13:13

2020-09-25T13:44

навигатор абитуриента

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Российские вузы работают штатно, решение о переводе на дистанционной формат принимается на местах с учетом мнения <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Как напомнили в министерстве, в университетах должны соблюдаться профилактические меры, включая обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств, контроль температуры тела бесконтактным способом не менее двух раз в день, запрет допуска лиц с признаками инфекционных заболеваний, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, обработку всех поверхностей с применением дезинфицирующих средств и проветривание учебных помещений.При соблюдении указанных мер реализация образовательных программ обеспечивается в очном формате, уточнили в ведомстве.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество