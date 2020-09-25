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https://ria.ru/20200925/vuzy-1577762767.html
Минобрнауки оценило возможность перевода вузов на дистанционное обучение
Российские вузы работают штатно, решение о переводе на дистанционной формат принимается на местах с учетом мнения Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:13
2020-09-25T13:44
навигатор абитуриента
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Российские вузы работают штатно, решение о переводе на дистанционной формат принимается на местах с учетом мнения <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.Как напомнили в министерстве, в университетах должны соблюдаться профилактические меры, включая обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств, контроль температуры тела бесконтактным способом не менее двух раз в день, запрет допуска лиц с признаками инфекционных заболеваний, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, обработку всех поверхностей с применением дезинфицирующих средств и проветривание учебных помещений.При соблюдении указанных мер реализация образовательных программ обеспечивается в очном формате, уточнили в ведомстве.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/koronavirus-1577739398.html
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Минобрнауки оценило возможность перевода вузов на дистанционное обучение

13:13 25.09.2020 (обновлено: 13:44 25.09.2020)
25228
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты во время лекции в МГУ
Студенты во время лекции в МГУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Российские вузы работают штатно, решение о переводе на дистанционной формат принимается на местах с учетом мнения Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Минобрнауки России ведет постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в университетах в связи распространением инфекции COVID-19. Решение о переводе обучающихся на дистанционный формат обучения зависит от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе и в стране в целом. В данный момент российские вузы продолжают свою работу в штатном режиме", - рассказали в министерстве.
Как напомнили в министерстве, в университетах должны соблюдаться профилактические меры, включая обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением антисептических средств, контроль температуры тела бесконтактным способом не менее двух раз в день, запрет допуска лиц с признаками инфекционных заболеваний, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, обработку всех поверхностей с применением дезинфицирующих средств и проветривание учебных помещений.
При соблюдении указанных мер реализация образовательных программ обеспечивается в очном формате, уточнили в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
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Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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