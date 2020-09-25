https://ria.ru/20200925/volna-1577747523.html

Роспотребнадзор заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

Россию пока не накрыла вторая волна COVID-19, заявил заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T10:47

2020-09-25T10:47

2020-09-25T11:26

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Россию пока не накрыла вторая волна COVID-19, заявил заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

Qream Ko я тебе конечно верю, я и сам... говорить не правду могу !!! покупайте все таблетки за 8000))) 44

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество