https://ria.ru/20200925/volna-1577747523.html
Роспотребнадзор заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России
Россию пока не накрыла вторая волна COVID-19, заявил заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:47
2020-09-25T10:47
2020-09-25T11:26
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Россию пока не накрыла вторая волна COVID-19, заявил заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
Qream Ko
я тебе конечно верю, я и сам... говорить не правду могу !!! покупайте все таблетки за 8000)))
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество