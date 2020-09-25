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Распространение нового коронавируса
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Роспотребнадзор заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России
Россию пока не накрыла вторая волна COVID-19, заявил заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T10:47
2020-09-25T11:26
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Россию пока не накрыла вторая волна COVID-19, заявил заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
я тебе конечно верю, я и сам... говорить не правду могу !!! покупайте все таблетки за 8000)))
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

10:47 25.09.2020 (обновлено: 11:26 25.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Россию пока не накрыла вторая волна COVID-19, заявил заместитель директора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Пандемия коронавируса никуда не ушла. Второй волны нет... эпидемический процесс развивается в продолжении как бы первой волны", — сказал Горелов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
я тебе конечно верю, я и сам... говорить не правду могу !!! покупайте все таблетки за 8000)))
25 сентября, 11:10
Qream KoQream Ko
24110027
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