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Аксенов заверил, что вода между крымчанами распределяется справедливо
Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что вода между потребителями распределяется справедливо, никаких отдельных графиков на улицах, где живут начальники, нет. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T12:34
2020-09-25T12:34
сергей аксенов (политик)
симферополь
республика крым
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov" target="_blank">Сергей Аксенов</a> заверил, что вода между потребителями распределяется справедливо, никаких отдельных графиков на улицах, где живут начальники, нет.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.Глава республики поручил опубликовать линии, которые не отключаются от водоснабжения."Люди должны понимать, что это не прихоть чья-то или там не живет кто-то из начальников", - подчеркнул Аксенов.
https://ria.ru/20200924/krym-1577694667.html
симферополь
республика крым
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сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество

Аксенов заверил, что вода между крымчанами распределяется справедливо

12:34 25.09.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖитель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Житель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что вода между потребителями распределяется справедливо, никаких отдельных графиков на улицах, где живут начальники, нет.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.

"Должна быть четкость и справедливость подачи воды. Ни у кого по Крыму никаких отдельных графиков нет. Вся вода делится в этой ситуации поровну, никакого преимущества. На тех линиях, где есть бесперебойное водоснабжение, это вопросы, связанные с безопасностью и здоровьем граждан", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.

Глава республики поручил опубликовать линии, которые не отключаются от водоснабжения.
"Люди должны понимать, что это не прихоть чья-то или там не живет кто-то из начальников", - подчеркнул Аксенов.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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