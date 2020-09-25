https://ria.ru/20200925/voda-1577758941.html

Аксенов заверил, что вода между крымчанами распределяется справедливо

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что вода между потребителями распределяется справедливо, никаких отдельных графиков на улицах, где живут начальники, нет. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:34

2020-09-25T12:34

2020-09-25T12:34

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости.</strong> Глава Крыма <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov" target="_blank">Сергей Аксенов</a> заверил, что вода между потребителями распределяется справедливо, никаких отдельных графиков на улицах, где живут начальники, нет.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.Глава республики поручил опубликовать линии, которые не отключаются от водоснабжения."Люди должны понимать, что это не прихоть чья-то или там не живет кто-то из начальников", - подчеркнул Аксенов.

https://ria.ru/20200924/krym-1577694667.html

симферополь

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество