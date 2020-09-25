Аксенов заверил, что вода между крымчанами распределяется справедливо
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖитель Cимферополя набирает в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что вода между потребителями распределяется справедливо, никаких отдельных графиков на улицах, где живут начальники, нет.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.
"Должна быть четкость и справедливость подачи воды. Ни у кого по Крыму никаких отдельных графиков нет. Вся вода делится в этой ситуации поровну, никакого преимущества. На тех линиях, где есть бесперебойное водоснабжение, это вопросы, связанные с безопасностью и здоровьем граждан", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
Глава республики поручил опубликовать линии, которые не отключаются от водоснабжения.
"Люди должны понимать, что это не прихоть чья-то или там не живет кто-то из начальников", - подчеркнул Аксенов.
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