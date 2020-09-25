Пользователей запрещенных на Украине российских ресурсов поставят на учет

"Я хотел бы обратить внимание на пользователей тем ресурсом, который запрещен. Это должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать (по киберзащите – ред.), о всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться и если они дальше будут распространять российский контент на Украине, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами", - сказал Данилов в ходе презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, созданного при содействии МВД и компании "Нафтогаз Украины".