Пользователей запрещенных на Украине российских ресурсов поставят на учет
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© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета национальной безопасности и обороны Украины
КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Все пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией, заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Я хотел бы обратить внимание на пользователей тем ресурсом, который запрещен. Это должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать (по киберзащите – ред.), о всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться и если они дальше будут распространять российский контент на Украине, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами", - сказал Данилов в ходе презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, созданного при содействии МВД и компании "Нафтогаз Украины".