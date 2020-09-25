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Пользователей запрещенных на Украине российских ресурсов поставят на учет
Все пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:24
2020-09-25T11:24
алексей данилов
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 сен - РИА Новости.</strong> Все пользователи российских ресурсов, запрещенных на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, будут стоять на учете и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией, заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины <a href="http://ria.ru/person_aleksey-danilov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Данилов</a>.
Обыкновенный фашизм.
39
Люди имеют право на выбор, что и где им читать и смотреть. Это уже геноцид какой то. А все примеряют образ европейского государства.
37
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украина
РИА Новости
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60
алексей данилов, украина, в мире

Пользователей запрещенных на Украине российских ресурсов поставят на учет

11:24 25.09.2020
2186
© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета национальной безопасности и обороны Украины
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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КИЕВ, 25 сен - РИА Новости. Все пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией, заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Я хотел бы обратить внимание на пользователей тем ресурсом, который запрещен. Это должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать (по киберзащите – ред.), о всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться и если они дальше будут распространять российский контент на Украине, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами", - сказал Данилов в ходе презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, созданного при содействии МВД и компании "Нафтогаз Украины".
389322028
Обсудить12
Алексей ДаниловУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Обыкновенный фашизм.
25 сентября, 11:31
Guten AbendGuten Abend
3700101
Люди имеют право на выбор, что и где им читать и смотреть. Это уже геноцид какой то. А все примеряют образ европейского государства.
25 сентября, 11:37
Vladimir ЧестныйVladimir Честный
3320101
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