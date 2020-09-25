https://ria.ru/20200925/vitaminy-1577752546.html

Вирусолог рассказал, защитит ли витамин D от COVID-19

Витамин D можно применять с профилактической целью без рекомендаций врача в небольших дозах, но точно говорить о том, что он поможет защититься от коронавируса, РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:29

2020-09-25T11:29

2020-09-25T13:19

распространение нового коронавируса

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

общество

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Витамин D можно применять с профилактической целью без рекомендаций врача в небольших дозах, но точно говорить о том, что он поможет защититься от коронавируса, пока трудно, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее директор Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> в разговоре с РИА Новости сообщил, что одной из причин роста числа инфицированных коронавирусом является осенний период, спровоцировавший в том числе снижение витамина D.Без рекомендации врача, по словам специалиста, витамин D употреблять можно, но в небольших дозах."Не больше тысячи единиц в день. Это такие капсулы обычные, они содержат обычно тысячу единиц. Одну такую капсулу в день вполне можно сейчас употреблять", - порекомендовал Альтштейн, уточнив, что врач при консультации может дать более детальные расчеты.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200921/vitaminy-1577542596.html

https://ria.ru/20200915/vitaminy-1577267371.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество