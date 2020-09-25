Вирусолог рассказал, защитит ли витамин D от COVID-19
11:29 25.09.2020 (обновлено: 13:19 25.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковНачатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Витамин D можно применять с профилактической целью без рекомендаций врача в небольших дозах, но точно говорить о том, что он поможет защититься от коронавируса, пока трудно, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости сообщил, что одной из причин роста числа инфицированных коронавирусом является осенний период, спровоцировавший в том числе снижение витамина D.
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"С точностью это не выяснено, но такая точка зрения существует. И многие люди применяют витамин D с такой профилактической целью. Помогает это или не помогает, сказать точно трудно, но по крайней мере вреда от этого не будет", - прокомментировал Альтштейн заявление коллеги.
Без рекомендации врача, по словам специалиста, витамин D употреблять можно, но в небольших дозах.
"Не больше тысячи единиц в день. Это такие капсулы обычные, они содержат обычно тысячу единиц. Одну такую капсулу в день вполне можно сейчас употреблять", - порекомендовал Альтштейн, уточнив, что врач при консультации может дать более детальные расчеты.
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