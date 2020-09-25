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https://ria.ru/20200925/vitaminy-1577752546.html
Вирусолог рассказал, защитит ли витамин D от COVID-19
Витамин D можно применять с профилактической целью без рекомендаций врача в небольших дозах, но точно говорить о том, что он поможет защититься от коронавируса, РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:29
2020-09-25T13:19
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Витамин D можно применять с профилактической целью без рекомендаций врача в небольших дозах, но точно говорить о том, что он поможет защититься от коронавируса, пока трудно, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Ранее директор Центра имени Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a> в разговоре с РИА Новости сообщил, что одной из причин роста числа инфицированных коронавирусом является осенний период, спровоцировавший в том числе снижение витамина D.Без рекомендации врача, по словам специалиста, витамин D употреблять можно, но в небольших дозах."Не больше тысячи единиц в день. Это такие капсулы обычные, они содержат обычно тысячу единиц. Одну такую капсулу в день вполне можно сейчас употреблять", - порекомендовал Альтштейн, уточнив, что врач при консультации может дать более детальные расчеты.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200921/vitaminy-1577542596.html
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

Вирусолог рассказал, защитит ли витамин D от COVID-19

11:29 25.09.2020 (обновлено: 13:19 25.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковНачатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом. - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Витамин D можно применять с профилактической целью без рекомендаций врача в небольших дозах, но точно говорить о том, что он поможет защититься от коронавируса, пока трудно, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости сообщил, что одной из причин роста числа инфицированных коронавирусом является осенний период, спровоцировавший в том числе снижение витамина D.
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"С точностью это не выяснено, но такая точка зрения существует. И многие люди применяют витамин D с такой профилактической целью. Помогает это или не помогает, сказать точно трудно, но по крайней мере вреда от этого не будет", - прокомментировал Альтштейн заявление коллеги.
Без рекомендации врача, по словам специалиста, витамин D употреблять можно, но в небольших дозах.
"Не больше тысячи единиц в день. Это такие капсулы обычные, они содержат обычно тысячу единиц. Одну такую капсулу в день вполне можно сейчас употреблять", - порекомендовал Альтштейн, уточнив, что врач при консультации может дать более детальные расчеты.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
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