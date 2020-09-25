Адвокаты троих руководителей общины Виссариона обжаловали их арест
НОВОСИБИРСК, 25 сен – РИА Новости. Защитники троих руководителей красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета", в том числе Сергея Торопа (Виссариона), подали апелляционные жалобы на их арест, сообщает в пятницу Центральный районный суд Новосибирска.
В минувшую среду, 23 сентября, Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом и еще двоих руководителей его религиозной общины – Вадима Редькина и Владимира Ведерникова.
"В Центральный районный суд Новосибирска поступила апелляционная жалоба на постановление суда от 23.09.2020 об избрании меры пресечения в отношении Торопа С.А", - сообщается на сайте суда. Аналогичные сообщения касаются Редькина и Ведерникова.
Ранее адвокат Торопа Ольга Маринкина заявляла журналистам, что обжалует решение об аресте своего подзащитного, так как не согласна с ним, как и с предъявленным обвинением, которое считает надуманным, не имеющим под собой оснований и доказательств.
23 сентября, 12:53Сказано в эфире"Мечтал иметь гарем и жить во дворце". Религиовед рассказал о ВиссарионеСуд в Новосибирске арестовал основателя "Церкви последнего завета"Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом. В эфире радио Sputnik религиовед, доктор исторических наук Роман Силантьев дал свою оценку секте и ее лидеру.
По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан". В суде глава религиозной общины сказал журналистам, что полностью не согласен с обвинением и считает, что нужна была чья-та заинтересованность, чтобы "придумать и насочинять". Он также заявил, что за 30 лет ни разу не брал плату за проведенные "таинства".