https://ria.ru/20200925/venesuela-1577795707.html
Венесуэла начнет производить собственные системы вооружений
Венесуэла намерена производить свои системы вооружений, для этого создается специальный совет, сообщил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T21:14
2020-09-25T21:14
2020-09-25T21:14
николас мадуро
венесуэла
в мире
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэла</a> намерена производить свои системы вооружений, для этого создается специальный совет, сообщил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a>."Венесуэла, несмотря на блокаду и санкции, продолжает вооружать свои вооруженные силы, чтобы быть в готовности. Сейчас я настаиваю… на том, чтобы у вооруженных сил была своя национальная промышленность, наиболее технологичная в мире", - сказал Мадуро во время торжественной церемонии в честь 15-летия оперативного стратегического командования вооруженных сил Венесуэлы.
https://ria.ru/20200902/maduro-1576606901.html
5
венесуэла
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николас мадуро, венесуэла, в мире