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Венесуэла начнет производить собственные системы вооружений
Венесуэла намерена производить свои системы вооружений, для этого создается специальный совет, сообщил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T21:14
2020-09-25T21:14
николас мадуро
венесуэла
в мире
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<strong>БУЭНОС-АЙРЕС, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэла</a> намерена производить свои системы вооружений, для этого создается специальный совет, сообщил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a>."Венесуэла, несмотря на блокаду и санкции, продолжает вооружать свои вооруженные силы, чтобы быть в готовности. Сейчас я настаиваю… на том, чтобы у вооруженных сил была своя национальная промышленность, наиболее технологичная в мире", - сказал Мадуро во время торжественной церемонии в честь 15-летия оперативного стратегического командования вооруженных сил Венесуэлы.
https://ria.ru/20200902/maduro-1576606901.html
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николас мадуро, венесуэла, в мире

Венесуэла начнет производить собственные системы вооружений

21:14 25.09.2020
800
© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 сен - РИА Новости. Венесуэла намерена производить свои системы вооружений, для этого создается специальный совет, сообщил президент страны Николас Мадуро.
"Венесуэла, несмотря на блокаду и санкции, продолжает вооружать свои вооруженные силы, чтобы быть в готовности. Сейчас я настаиваю… на том, чтобы у вооруженных сил была своя национальная промышленность, наиболее технологичная в мире", - сказал Мадуро во время торжественной церемонии в честь 15-летия оперативного стратегического командования вооруженных сил Венесуэлы.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 01:42
Мадуро заявил, что Трамп одобрил его убийство

"Поэтому я даю распоряжение немедленно учредить … военно-научный и технологический совет для обеспечения военной независимости, независимости в системах вооружений, чтобы сделать свои собственные системы вооружений", - сказал Мадуро.

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Николас МадуроВенесуэлаВ мире
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