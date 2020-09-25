Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года
17:03 25.09.2020 (обновлено: 19:46 25.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Рубль ускорил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Так, курс европейской валюты на 17:06 (мск) поднялся до 91,01 рубля — впервые с февраля 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, превысил 78,2 рубля (впервые со 2 апреля).
Стоимость барреля нефти марки Brent с поставками в ноябре упала на 0,8% — до 41,6 доллара.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16:09 (мск) опустился на 0,8%, до 2889,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,6%, до 1169,95 пункта.
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Ранее эксперты сообщали, что дополнительное давление на рубль оказывает внешнеполитическая обстановка, в том числе угроза новых санкций, ситуация с Алексеем Навальным, а также вторая волна пандемии COVID-19.
По словам специалистов, есть риск, что она ударит по спросу на нефть и газ, а это, в свою очередь, снизит валютную выручку России.
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