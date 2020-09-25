https://ria.ru/20200925/valyuta-1577782184.html

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

Рубль ускорил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:03

2020-09-25T17:03

2020-09-25T19:46

динамика курсов валют

экономика

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/tag_rubl/" target="_blank">Рубль</a> ускорил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Так, курс <a href="https://ria.ru/tag_evro/" target="_blank">европейской валюты</a> на 17:06 (мск) поднялся до 91,01 рубля — впервые с февраля 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, превысил 78,2 рубля (впервые со 2 апреля).Стоимость барреля нефти марки Brent с поставками в ноябре упала на 0,8% — до 41,6 доллара.Рублевый индекс Мосбиржи к 16:09 (мск) опустился на 0,8%, до 2889,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,6%, до 1169,95 пункта.Ранее эксперты сообщали, что дополнительное давление на рубль оказывает внешнеполитическая обстановка, в том числе угроза новых санкций, ситуация с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, а также вторая волна пандемии COVID-19. По словам специалистов, есть риск, что она ударит по спросу на нефть и газ, а это, в свою очередь, снизит валютную выручку России.

https://ria.ru/20200911/valyuta-1577067386.html

https://ria.ru/20200921/neft-1577568707.html

Евгений Терентьев Спасибо Вове 379

Степан Краснов Ну и что? Те кто нервно на курсы валют реагирует, пусть пьют успокоительные. 347

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, экономика