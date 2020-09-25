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https://ria.ru/20200925/valyuta-1577782184.html
Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года
Рубль ускорил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:03
2020-09-25T19:46
динамика курсов валют
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/tag_rubl/" target="_blank">Рубль</a> ускорил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Так, курс <a href="https://ria.ru/tag_evro/" target="_blank">европейской валюты</a> на 17:06 (мск) поднялся до 91,01 рубля — впервые с февраля 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, превысил 78,2 рубля (впервые со 2 апреля).Стоимость барреля нефти марки Brent с поставками в ноябре упала на 0,8% — до 41,6 доллара.Рублевый индекс Мосбиржи к 16:09 (мск) опустился на 0,8%, до 2889,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,6%, до 1169,95 пункта.Ранее эксперты сообщали, что дополнительное давление на рубль оказывает внешнеполитическая обстановка, в том числе угроза новых санкций, ситуация с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексеем Навальным</a>, а также вторая волна пандемии COVID-19. По словам специалистов, есть риск, что она ударит по спросу на нефть и газ, а это, в свою очередь, снизит валютную выручку России.
https://ria.ru/20200911/valyuta-1577067386.html
https://ria.ru/20200921/neft-1577568707.html
Спасибо Вове
379
Ну и что? Те кто нервно на курсы валют реагирует, пусть пьют успокоительные.
347
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РИА Новости
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динамика курсов валют, экономика

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

17:03 25.09.2020 (обновлено: 19:46 25.09.2020)
38322
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Рубль ускорил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Так, курс европейской валюты на 17:06 (мск) поднялся до 91,01 рубля — впервые с февраля 2016 года. Курс доллара, в свою очередь, превысил 78,2 рубля (впервые со 2 апреля).
Стоимость барреля нефти марки Brent с поставками в ноябре упала на 0,8% — до 41,6 доллара.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16:09 (мск) опустился на 0,8%, до 2889,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,6%, до 1169,95 пункта.
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 03:04
Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
Ранее эксперты сообщали, что дополнительное давление на рубль оказывает внешнеполитическая обстановка, в том числе угроза новых санкций, ситуация с Алексеем Навальным, а также вторая волна пандемии COVID-19.
По словам специалистов, есть риск, что она ударит по спросу на нефть и газ, а это, в свою очередь, снизит валютную выручку России.
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 18:34Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цены на нефть обрушились
142117502689420
Обсудить407
Динамика курсов валютЭкономика
Популярные комментарии
Спасибо Вове
25 сентября, 17:04
Евгений ТерентьевЕвгений Терентьев
25614617482
Ну и что? Те кто нервно на курсы валют реагирует, пусть пьют успокоительные.
25 сентября, 17:06
Степан КрасновСтепан Краснов
10451319215
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