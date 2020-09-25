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В Росрыболовстве оценили ущерб от аварии в Норильске для биоресурсов
Росрыболовство оценило ущерб от аварии на ТЭЦ в Норильске для водных биологических ресурсов в 3,5 миллиарда рублей, однако претензия ведомства неденежная -... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T13:01
2020-09-25T13:01
разлив дизельного топлива в норильске
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
экономика
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовство</a> оценило ущерб от аварии на ТЭЦ в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> для водных биологических ресурсов в 3,5 миллиарда рублей, однако претензия ведомства неденежная - нарушителю необходимо будет заняться восстановлением запасов рыбы, заявил глава Росрыболовства <a href="http://ria.ru/person_Ilja_SHestakov/" target="_blank" data-auto="true">Илья Шестаков</a>.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу."С точки зрения Росрыболовства и его методики, у нас будет штраф, который мы рассчитали, штраф в размере 3,5 миллиарда рублей. Но что для нас самое важное - это восстановление непосредственно ресурсов", - сказал Шестаков журналистам после коллегии Росрыболовства."Методика Росрыболовства предусматривает требования к нарушителю именно с точки зрения восстановления запасов. Это выражается в денежном эквиваленте, но претензия наша не денежная, она выражена в восстановлении запасов", - добавил он.По его словам, ведомство оценивает ущерб для водных биоресурсов в порядка 9 тысяч тонн. "Мы считаем ущерб не в деньгах, мы считаем ущерб и его компенсацию непосредственно в выпуске в дальнейшем", - сказал руководитель Росрыболовства."То есть необходимо будет выпустить порядка 9 тысяч тонн мальков. Для этого необходимо будет строительство трех заводов, хариусового, сигового и осетрового. И при полной загрузке этот выпуск с учетом всех тех рекомендаций, которые наука дает, осуществить в течение 18 лет и восстановить те запасы, которые есть", - указал Шестаков.
https://ria.ru/20200915/nornikel-1577242287.html
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разлив дизельного топлива в норильске, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, экономика

В Росрыболовстве оценили ущерб от аварии в Норильске для биоресурсов

13:01 25.09.2020
307
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Росрыболовство оценило ущерб от аварии на ТЭЦ в Норильске для водных биологических ресурсов в 3,5 миллиарда рублей, однако претензия ведомства неденежная - нарушителю необходимо будет заняться восстановлением запасов рыбы, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
"С точки зрения Росрыболовства и его методики, у нас будет штраф, который мы рассчитали, штраф в размере 3,5 миллиарда рублей. Но что для нас самое важное - это восстановление непосредственно ресурсов", - сказал Шестаков журналистам после коллегии Росрыболовства.
"Методика Росрыболовства предусматривает требования к нарушителю именно с точки зрения восстановления запасов. Это выражается в денежном эквиваленте, но претензия наша не денежная, она выражена в восстановлении запасов", - добавил он.
По его словам, ведомство оценивает ущерб для водных биоресурсов в порядка 9 тысяч тонн. "Мы считаем ущерб не в деньгах, мы считаем ущерб и его компенсацию непосредственно в выпуске в дальнейшем", - сказал руководитель Росрыболовства.
"То есть необходимо будет выпустить порядка 9 тысяч тонн мальков. Для этого необходимо будет строительство трех заводов, хариусового, сигового и осетрового. И при полной загрузке этот выпуск с учетом всех тех рекомендаций, которые наука дает, осуществить в течение 18 лет и восстановить те запасы, которые есть", - указал Шестаков.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 08:24
"Норникель" рассказал о претензиях к оценке ущерба по ЧС в Норильске
200011
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Разлив дизельного топлива в НорильскеИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскЭкономика
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