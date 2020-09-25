https://ria.ru/20200925/uscherb-1577758660.html

В Росрыболовстве оценили ущерб от аварии в Норильске для биоресурсов

Росрыболовство оценило ущерб от аварии на ТЭЦ в Норильске для водных биологических ресурсов в 3,5 миллиарда рублей, однако претензия ведомства неденежная -... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T13:01

2020-09-25T13:01

2020-09-25T13:01

разлив дизельного топлива в норильске

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

экономика

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosrybolovstvo/" target="_blank" data-auto="true">Росрыболовство</a> оценило ущерб от аварии на ТЭЦ в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> для водных биологических ресурсов в 3,5 миллиарда рублей, однако претензия ведомства неденежная - нарушителю необходимо будет заняться восстановлением запасов рыбы, заявил глава Росрыболовства <a href="http://ria.ru/person_Ilja_SHestakov/" target="_blank" data-auto="true">Илья Шестаков</a>.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу."С точки зрения Росрыболовства и его методики, у нас будет штраф, который мы рассчитали, штраф в размере 3,5 миллиарда рублей. Но что для нас самое важное - это восстановление непосредственно ресурсов", - сказал Шестаков журналистам после коллегии Росрыболовства."Методика Росрыболовства предусматривает требования к нарушителю именно с точки зрения восстановления запасов. Это выражается в денежном эквиваленте, но претензия наша не денежная, она выражена в восстановлении запасов", - добавил он.По его словам, ведомство оценивает ущерб для водных биоресурсов в порядка 9 тысяч тонн. "Мы считаем ущерб не в деньгах, мы считаем ущерб и его компенсацию непосредственно в выпуске в дальнейшем", - сказал руководитель Росрыболовства."То есть необходимо будет выпустить порядка 9 тысяч тонн мальков. Для этого необходимо будет строительство трех заводов, хариусового, сигового и осетрового. И при полной загрузке этот выпуск с учетом всех тех рекомендаций, которые наука дает, осуществить в течение 18 лет и восстановить те запасы, которые есть", - указал Шестаков.

https://ria.ru/20200915/nornikel-1577242287.html

норильск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, экономика