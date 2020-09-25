https://ria.ru/20200925/ukraina-1577772761.html

"ВКонтакте" прокомментировала планы Украины по учету пользователей

Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) выступила категорически против планов некоего учета украинских пользователей соцсети, надеются, что это... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:59

2020-09-25T14:59

2020-09-25T15:06

алексей данилов

общество

вконтакте

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) выступила категорически против планов некоего учета украинских пользователей соцсети, надеются, что это искаженная информация, говорится в сообщении компании.Ранее в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-danilov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Данилов</a> заявил, что все пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией. Также он заявил, что вопрос прекращения работы приложения "ВКонтакте" на Украине будет решен в ближайшее время."В СМИ появилась новость со ссылкой на СНБО о том, что украинских пользователей "ВКонтакте" якобы могут поставить на некий учёт. Надеемся, что это искажённая информация — и ни в одной стране мира в XXI веке никто не будет наказывать людей за желание оставаться на связи с близкими", - говорится в заявлении ВК."Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения. Люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными. Это выбор каждого", - заявляет ВК.В компании убеждены, что интернет не имеет границ и "никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие - не очень".При этом в ВК отметили, что если речь идёт исключительно о борьбе с распространением вредоносного контента (например, призывов к насилию), то на подобные материалы можно пожаловаться — и команда модерации ВК удалит враждебные высказывания. "Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах мира", - заключили в ВК.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/vkontakte-1577607143.html

Алексей Смирнов Нет уж, пусть учитывают и блокируют, раз админы ВК не состоянии навести порядок сами со всеми этими группами тризубами, бандерами и смерть москалям и т.д. 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей данилов, общество, вконтакте, украина, в мире