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"ВКонтакте" прокомментировала планы Украины по учету пользователей
Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) выступила категорически против планов некоего учета украинских пользователей соцсети, надеются, что это... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:59
2020-09-25T15:06
алексей данилов
общество
вконтакте
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) выступила категорически против планов некоего учета украинских пользователей соцсети, надеются, что это искаженная информация, говорится в сообщении компании.Ранее в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_aleksey-danilov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Данилов</a> заявил, что все пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией. Также он заявил, что вопрос прекращения работы приложения "ВКонтакте" на Украине будет решен в ближайшее время."В СМИ появилась новость со ссылкой на СНБО о том, что украинских пользователей "ВКонтакте" якобы могут поставить на некий учёт. Надеемся, что это искажённая информация — и ни в одной стране мира в XXI веке никто не будет наказывать людей за желание оставаться на связи с близкими", - говорится в заявлении ВК."Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения. Люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными. Это выбор каждого", - заявляет ВК.В компании убеждены, что интернет не имеет границ и "никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие - не очень".При этом в ВК отметили, что если речь идёт исключительно о борьбе с распространением вредоносного контента (например, призывов к насилию), то на подобные материалы можно пожаловаться — и команда модерации ВК удалит враждебные высказывания. "Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах мира", - заключили в ВК.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/vkontakte-1577607143.html
Нет уж, пусть учитывают и блокируют, раз админы ВК не состоянии навести порядок сами со всеми этими группами тризубами, бандерами и смерть москалям и т.д.
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украина
РИА Новости
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алексей данилов, общество, вконтакте, украина, в мире

"ВКонтакте" прокомментировала планы Украины по учету пользователей

14:59 25.09.2020 (обновлено: 15:06 25.09.2020)
1692
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) выступила категорически против планов некоего учета украинских пользователей соцсети, надеются, что это искаженная информация, говорится в сообщении компании.
Ранее в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что все пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине, будут стоять на учете и в случае распространения российского контента у них будут проблемы с полицией. Также он заявил, что вопрос прекращения работы приложения "ВКонтакте" на Украине будет решен в ближайшее время.
"В СМИ появилась новость со ссылкой на СНБО о том, что украинских пользователей "ВКонтакте" якобы могут поставить на некий учёт. Надеемся, что это искажённая информация — и ни в одной стране мира в XXI веке никто не будет наказывать людей за желание оставаться на связи с близкими", - говорится в заявлении ВК.
"Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения. Люди имеют право свободно высказывать позицию и обмениваться информацией, общаться и пользоваться теми сервисами, которые считают для себя удобными и полезными. Это выбор каждого", - заявляет ВК.
В компании убеждены, что интернет не имеет границ и "никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие - не очень".
При этом в ВК отметили, что если речь идёт исключительно о борьбе с распространением вредоносного контента (например, призывов к насилию), то на подобные материалы можно пожаловаться — и команда модерации ВК удалит враждебные высказывания. "Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах мира", - заключили в ВК.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 15:50Сказано в эфире
Политолог об идее Киева заблокировать "ВКонтакте": запрет породит запросУкраина заблокирует мобильное приложение российской соцсети "ВКонтакте". В эфире радио Sputnik эти намерения прокомментировал политолог Владимир Корнилов.
30171015
Обсудить5
Алексей ДаниловОбществоВКонтактеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нет уж, пусть учитывают и блокируют, раз админы ВК не состоянии навести порядок сами со всеми этими группами тризубами, бандерами и смерть москалям и т.д.
25 сентября, 15:02
Алексей СмирновАлексей Смирнов
1700001
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