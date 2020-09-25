https://ria.ru/20200925/udalenka-1577748512.html
Источник: треть сотрудников правительства Москвы вновь вернут на удаленку
Треть сотрудников правительства Москвы из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на "удаленку" со следующей недели, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:00
2020-09-25T11:00
2020-09-25T11:39
сергей собянин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Треть сотрудников правительства Москвы из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на "удаленку" со следующей недели, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленную работу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество