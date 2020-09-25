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https://ria.ru/20200925/udalenka-1577748512.html
Источник: треть сотрудников правительства Москвы вновь вернут на удаленку
Треть сотрудников правительства Москвы из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на "удаленку" со следующей недели, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T11:00
2020-09-25T11:39
сергей собянин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.</strong> Треть сотрудников правительства Москвы из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на "удаленку" со следующей недели, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленную работу.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Источник: треть сотрудников правительства Москвы вновь вернут на удаленку

11:00 25.09.2020 (обновлено: 11:39 25.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание мэрии на Тверской улице в Москве
Здание мэрии на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Треть сотрудников правительства Москвы из тех, кто вернулся в офисы, снова уйдут на "удаленку" со следующей недели, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении новых мер для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, им рекомендуется оставаться дома и избегать лишних контактов. Также мэр рекомендовал работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что мэрия также будет переводить максимально возможное количество людей из правительства и подведомственных структур на удаленную работу.
"Треть из тех, кто успел вернуться в офисы, переведут в департаментах на "удаленку" со следующей недели", - сказал собеседник агентства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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