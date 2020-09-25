https://ria.ru/20200925/ucheniya-1577770273.html

На учениях "Кавказ-2020" впервые задействовали систему "Тосочка"

На учениях "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр военные впервые задействовали новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:25

2020-09-25T14:25

2020-09-25T15:23

тос-2

тос-1а "солнцепек"

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

каспийское море

валерий герасимов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белоруссия

армения

в мире

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<strong>ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен — РИА Новости.</strong> На учениях "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр военные впервые задействовали новейшую тяжелую огнеметную систему <a href="http://ria.ru/product_tos_2/" target="_blank" data-auto="true">ТОС-2</a>, сообщило Минобороны."Тосочка" уничтожила выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника шквалистым огнем реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3.ТОС-2 "Тосочка" — наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от предшественника, она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. Машина имеет кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 установлена система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа, а также в Черном и <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийском морях</a> под руководством начальника Генштаба генерала армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерия Герасимова</a>. В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, а также порядка тысячи военных из <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянмы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a>.

https://ria.ru/20200923/ucheniya-1577643198.html

https://ria.ru/20200924/samye-yarkie-momenty-s-ucheniy-kavkaz-2020-1577730355.html

Александр Иванов Молодцы. Так держать! От западных злопыхптелей толь так и можно защищаться. А живём мы нормально. Всяко лучше, чем раньше. 412

Степан Краснов Красавцы! 382

18

каспийское море

белоруссия

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тос-2, тос-1а "солнцепек", федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), каспийское море, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия, армения, в мире