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На учениях "Кавказ-2020" впервые задействовали систему "Тосочка"
На учениях "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр военные впервые задействовали новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:25
2020-09-25T15:23
тос-2
тос-1а "солнцепек"
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
каспийское море
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белоруссия
армения
в мире
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<strong>ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен — РИА Новости.</strong> На учениях "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр военные впервые задействовали новейшую тяжелую огнеметную систему <a href="http://ria.ru/product_tos_2/" target="_blank" data-auto="true">ТОС-2</a>, сообщило Минобороны."Тосочка" уничтожила выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника шквалистым огнем реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3.ТОС-2 "Тосочка" — наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от предшественника, она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. Машина имеет кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 установлена система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа, а также в Черном и <a href="http://ria.ru/location_Kaspijjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Каспийском морях</a> под руководством начальника Генштаба генерала армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерия Герасимова</a>. В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, а также порядка тысячи военных из <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянмы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Pakistan/" target="_blank" data-auto="true">Пакистана</a>.
https://ria.ru/20200923/ucheniya-1577643198.html
https://ria.ru/20200924/samye-yarkie-momenty-s-ucheniy-kavkaz-2020-1577730355.html
Молодцы. Так держать! От западных злопыхптелей толь так и можно защищаться. А живём мы нормально. Всяко лучше, чем раньше.
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Красавцы!
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каспийское море
белоруссия
армения
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тос-2, тос-1а "солнцепек", федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), каспийское море, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия, армения, в мире

На учениях "Кавказ-2020" впервые задействовали систему "Тосочка"

14:25 25.09.2020 (обновлено: 15:23 25.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения "Кавказ-2020" на полигоне "Алушук" в Астраханской области
Командно-штабные учения Кавказ-2020 на полигоне Алушук в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПОЛИГОН КАПУСТИН ЯР (Астраханская обл.), 25 сен — РИА Новости. На учениях "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр военные впервые задействовали новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, сообщило Минобороны.
"Тосочка" уничтожила выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника шквалистым огнем реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3.
Вертолет Ми-8 во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Турали в республике Дагестан - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 13:50
Ракеты, истребители и боевые корабли: стратегические учения "Кавказ-2020"
ТОС-2 "Тосочка" — наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от предшественника, она выполнена на базе автомобиля "Урал" повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов.
Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. Машина имеет кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 установлена система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.
Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа, а также в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба генерала армии Валерия Герасимова.
В маневрах участвуют около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также порядка тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
Самые яркие моменты с учений Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 19:46
Самые яркие моменты с учений "Кавказ-2020"Стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", в которых принимают участие около 80 тысяч человек, проходят на территории Южного военного округа с 21 по 26 сентября. Это завершающий этап комплекса мероприятий боевой подготовки Вооруженных сил РФ. Проводятся они под руководством первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.
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ТОС-2ТОС-1А "Солнцепек"Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Каспийское мореВалерий ГерасимовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БелоруссияАрменияВ мире
Популярные комментарии
Молодцы. Так держать! От западных злопыхптелей толь так и можно защищаться. А живём мы нормально. Всяко лучше, чем раньше.
25 сентября, 15:46
Александр ИвановАлександр Иванов
710003
Красавцы!
25 сентября, 14:57
Степан КрасновСтепан Краснов
1002002
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