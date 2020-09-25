https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577770596.html

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T14:30

2020-09-25T14:30

2020-09-25T14:30

единый день голосования — 2020

россия

элла памфилова

цик рф

костромская область

чухломский район

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990334_0:103:1972:1212_1400x0_80_0_0_8517d5e034cd6c928ae6d59a7b644838.jpg

<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> заявила радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a>, что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank">Костромской области</a>. "Ее право было идти на выборы. Чем человек мотивирует, почему он идет. <…> Он выполнил все требования, сдал документы так, как надо, не было нарушений во время подсчета голосов, и выиграл, что можно к ней применить?" — сказала она.Глава ЦИК также обратила внимание на заявление Удгодской о том, что она была техническим кандидатом."Никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за нее проголосовали, она не ожидала этого как уборщица", — резюмировала Памфилова.Ранее главой Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank">Чухломского района</a> избрали женщину, которая убиралась в здании администрации. По <a href="https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577738211.html" target="_blank">словам</a> Удгодской, она приняла итоги голосования с "хорошими чувствами". Сейчас избранная глава поселения намерена заняться чисткой заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами.

https://ria.ru/20200924/vybory-1577726600.html

obada.t И потом, ничего нет постыдного в работе уборщицы. Стыдно, когда заслуженные артисты в дрызг пьяные и обкуренные людей убивают. 331

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле Нормальные издержки демократии при дефиците адекватных управленцев. Но в итоге, может, человек через несколько лет президентом страны станет. 225

67

россия

костромская область

чухломский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, элла памфилова, цик рф, костромская область, чухломский район, политика