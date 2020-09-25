https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577770596.html
Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T14:30
2020-09-25T14:30
2020-09-25T14:30
единый день голосования — 2020
россия
элла памфилова
цик рф
костромская область
чухломский район
политика
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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Глава ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> заявила радиостанции <a href="https://govoritmoskva.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Говорит Москва"</a>, что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в <a href="http://ria.ru/location_Kostromskaja_oblast/" target="_blank">Костромской области</a>. "Ее право было идти на выборы. Чем человек мотивирует, почему он идет. <…> Он выполнил все требования, сдал документы так, как надо, не было нарушений во время подсчета голосов, и выиграл, что можно к ней применить?" — сказала она.Глава ЦИК также обратила внимание на заявление Удгодской о том, что она была техническим кандидатом."Никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за нее проголосовали, она не ожидала этого как уборщица", — резюмировала Памфилова.Ранее главой Повалихинского сельского поселения <a href="http://ria.ru/location_CHukhlomskijj_rajjon/" target="_blank">Чухломского района</a> избрали женщину, которая убиралась в здании администрации. По <a href="https://ria.ru/20200925/uborschitsa-1577738211.html" target="_blank">словам</a> Удгодской, она приняла итоги голосования с "хорошими чувствами". Сейчас избранная глава поселения намерена заняться чисткой заросшей местной речки, детскими площадками и дорогами.
https://ria.ru/20200924/vybory-1577726600.html
obada.t
И потом, ничего нет постыдного в работе уборщицы. Стыдно, когда заслуженные артисты в дрызг пьяные и обкуренные людей убивают.
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Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
Нормальные издержки демократии при дефиците адекватных управленцев. Но в итоге, может, человек через несколько лет президентом страны станет.
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россия
костромская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, элла памфилова, цик рф, костромская область, чухломский район, политика