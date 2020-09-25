https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577752236.html

Задержанного в Нижегородской области мужчину подозревают в двух убийствах

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Нижегородской области, подозревается также в совершении еще одного убийства — женщины,... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T11:26

2020-09-25T11:26

2020-09-25T14:31

нижегородская область

убийство

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости.</strong> Мужчина, <a href="https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577739823.html" target="_blank">задержанный</a> по подозрению в убийстве девятилетней девочки в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, подозревается также в совершении еще одного убийства — женщины, которую он ударил молотком по голове, сообщает региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.Девочка 2010 года рождения пропала по дороге домой из школы в четверг в поселке Неклюдово <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a>. Последний раз ее видели в 17:00, когда она вышла из автобуса. Поздно вечером тело ребенка обнаружили в безлюдном месте с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России ("Убийство малолетнего"). Утром в пятницу региональное следственное управление СК России сообщило о задержании подозреваемого — мужчины 1986 года рождения, с ним работают следователи СК.Как сообщает региональный СУСК, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства девочки, следователи СК установили, что 34-летний подозреваемый причастен к совершению еще одного убийства."По версии следствия, днем 24 сентября в доме по улице Державина в городе <a href="http://ria.ru/location_Bor/" target="_blank" data-auto="true">Бор</a> подозреваемый в ходе ссоры с местной жительницей избил потерпевшую и нанес ей удары молотком по голове. От полученных телесных повреждений 46-летняя женщина скончалась. В тот же день злоумышленник, встретив на автобусной остановке дочь своей бывшей сожительницы, отвел девятилетнюю девочку в безлюдное место и задушил, после чего скрылся с места преступления", — говорится в сообщении регионального СУСК.Подчеркивается, что "именно в ходе расследования уголовного дела по убийству женщины следователи СК вышли на версию о причастности этого же фигуранта к безвестному исчезновению девочки".Следователи СК полагают, что девочка знала подозреваемого, так как ее мать ранее сожительствовала с ним. При этом несколько месяцев назад отношения с ним женщина прекратила."В настоящее время следователи СК допрашивают подозреваемого. В ближайшее время в отношении него будет направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он неоднократно судим за совершение преступлений различной степени тяжести", — подчеркивается в сообщении.Подозреваемому будет предъявлено обвинение по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух лиц, малолетнего"). Расследование по уголовному делу продолжается.

https://ria.ru/20200922/voronezh-1577599580.html

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нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, убийство, происшествия