https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577739823.html

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T07:33

2020-09-25T07:33

2020-09-25T09:19

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственного комитета</a>.Девочка 2010 года рождения пропала накануне в поселке Неклюдово <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> по дороге домой из школы. Последний раз ее видели в 17:00, когда она вышла из автобуса. Поздно вечером нашли ее тело с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.Вскоре задержали подозреваемого — это 34-летний житель другого района Нижегородской области. Сейчас с ним работают следователи. Руководство областного главка СК взяло расследование на личный контроль.

https://ria.ru/20200911/ubiystvo-1577080000.html

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нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия