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В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщает региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T07:33
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следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщает региональное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственного комитета</a>.Девочка 2010 года рождения пропала накануне в поселке Неклюдово <a href="http://ria.ru/location_Borskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Борского района</a> по дороге домой из школы. Последний раз ее видели в 17:00, когда она вышла из автобуса. Поздно вечером нашли ее тело с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.Вскоре задержали подозреваемого — это 34-летний житель другого района Нижегородской области. Сейчас с ним работают следователи. Руководство областного главка СК взяло расследование на личный контроль.
https://ria.ru/20200911/ubiystvo-1577080000.html
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нижегородская область
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следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

07:33 25.09.2020 (обновлено: 09:19 25.09.2020)
11658
© Фото : Следственный комитет РоссииВ Нижегородской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней девочки
В Нижегородской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве малолетней девочки - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© Фото : Следственный комитет России
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости. В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Девочка 2010 года рождения пропала накануне в поселке Неклюдово Борского района по дороге домой из школы. Последний раз ее видели в 17:00, когда она вышла из автобуса. Поздно вечером нашли ее тело с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.
Вскоре задержали подозреваемого — это 34-летний житель другого района Нижегородской области. Сейчас с ним работают следователи. Руководство областного главка СК взяло расследование на личный контроль.
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150331144
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Следственный комитет России (СК РФ)Нижегородская областьПроисшествия
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