https://ria.ru/20200925/turfirmy-1577756271.html

Туристические компании РФ пока не переходят на удаленный режим работы

Туристические компании России пока не получили рекомендации перейти на удаленный режим и продолжают работать в прежнем формате, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T12:54

2020-09-25T12:54

2020-09-25T12:54

туризм

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

туризм

майя ломидзе

новости - туризм

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Туристические компании России пока не получили рекомендации перейти на удаленный режим и продолжают работать в прежнем формате, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям по максимуму переводить сотрудников на дистанционную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что всего более пяти тысяч столичных компаний получат письма с соответствующей рекомендацией. В Москве за сутки подтверждено 1560 новых случаев коронавируса, в России – 7212.По словам Ломидзе, офисы туркомпаний пока не вошли в список предприятий, которым рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим. "Новое распоряжение не касается туристической индустрии. Но даже после того, как режим самоизоляции был отменен, многие фирмы определенную часть персонала оставляли на удаленном режиме", — сказала она.Сейчас все ожидают начала повторной акции с кешбэком. "Если агентствам придется все-таки уйти на удаленный режим, то продажи будут сильно затруднены из-за невозможности непосредственной работы с клиентами", — отметила Ломидзе.Она добавила, что компании все это время принимали необходимые меры безопасности, "так как понимали, что угроза COVID-19 никуда не делась".

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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