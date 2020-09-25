https://ria.ru/20200925/turagentstva-1577767810.html

Московские турагентства планируют продолжить работу без ограничений

Столичные туристические агентства фиксируют спрос на путешествия и надеются, что новые ограничительные меры в связи коронавирусом их не коснутся, заявила РИА... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T17:14

2020-09-25T17:14

2020-09-25T17:14

туризм

коронавирус в россии

туризм

новости - туризм

наталья осипова

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Столичные туристические агентства фиксируют спрос на путешествия и надеются, что новые ограничительные меры в связи коронавирусом их не коснутся, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям по максимуму переводить сотрудников на дистанционную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что всего более пяти тысяч московских компаний получат от мэра письма с соответствующей рекомендацией."Из-за нехватки средств на содержание офисов многие сотрудники туристических агентств и так работали удаленно. Однако после отмены режима самоизоляции некоторые фирмы начали работать уже не из дома, соблюдая все необходимые меры безопасности", — прокомментировала Осипова.В Москве за сутки подтверждено 1560 новых случаев коронавируса, в России – 7212.

https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, наталья осипова, сергей собянин, москва