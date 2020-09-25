Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200925/turagentstva-1577767810.html
Московские турагентства планируют продолжить работу без ограничений
Столичные туристические агентства фиксируют спрос на путешествия и надеются, что новые ограничительные меры в связи коронавирусом их не коснутся, заявила РИА... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T17:14
2020-09-25T17:14
туризм
коронавирус в россии
туризм
новости - туризм
наталья осипова
сергей собянин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574842385_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9898daf3b38bc3d7ef0a1cb7bf8d9752.jpg
<strong>МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.</strong> Столичные туристические агентства фиксируют спрос на путешествия и надеются, что новые ограничительные меры в связи коронавирусом их не коснутся, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям по максимуму переводить сотрудников на дистанционную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что всего более пяти тысяч московских компаний получат от мэра письма с соответствующей рекомендацией."Из-за нехватки средств на содержание офисов многие сотрудники туристических агентств и так работали удаленно. Однако после отмены режима самоизоляции некоторые фирмы начали работать уже не из дома, соблюдая все необходимые меры безопасности", — прокомментировала Осипова.В Москве за сутки подтверждено 1560 новых случаев коронавируса, в России – 7212.
https://ria.ru/20200924/volgograd-1577562220.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574842385_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_711dad81dd62743c6389b5c6fe4bdfa6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, туризм, новости - туризм, наталья осипова, сергей собянин, москва

Московские турагентства планируют продолжить работу без ограничений

17:14 25.09.2020
312
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСамая старая улица Москвы — Никольская
Самая старая улица Москвы — Никольская - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Столичные туристические агентства фиксируют спрос на путешествия и надеются, что новые ограничительные меры в связи коронавирусом их не коснутся, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
"Впереди школьные каникулы, спрос на поездки есть, и мы очень надеемся, что после указа мэра столицы Собянина ограничительные меры не коснутся офисов агентских компаний, которые работают непосредственно с туристами", — сказала она.
Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал работодателям по максимуму переводить сотрудников на дистанционную работу в связи с эпидемиологической ситуацией. Первый замруководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай сообщил РИА Новости, что всего более пяти тысяч московских компаний получат от мэра письма с соответствующей рекомендацией.
"Из-за нехватки средств на содержание офисов многие сотрудники туристических агентств и так работали удаленно. Однако после отмены режима самоизоляции некоторые фирмы начали работать уже не из дома, соблюдая все необходимые меры безопасности", — прокомментировала Осипова.
В Москве за сутки подтверждено 1560 новых случаев коронавируса, в России – 7212.
Волгоград - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 08:00Туризм
Город памяти и великой реки. Где гулять и что смотреть в Волгограде
100013
ТуризмКоронавирус в РоссииТуризмНовости - ТуризмНаталья ОсиповаСергей СобянинМосква
Рекомендуем
Сотрудник полиции на месте нападения у бывшего офиса французского сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже
СМИ рассказали о подозреваемых в нападении у бывшего здания Charlie Hebdo
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Глава Евросовета заявил о желании ЕС стать более сильным и автономным
Набережная Ялты
Поддержавший протесты в Белоруссии заммэра Ялты объяснил свое увольнение
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Школьник из Тульской области утонул в рязанском аквапарке
Cмартфон
В Android 11 найдена критическая ошибка
Ущерб, нанесенный израильскими авиаударами военной базе Исламский джихад в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. 24 февраля 2020
Палестина призвала создать конференцию для решения конфликта с Израилем
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Швейцария введет карантин по коронавирусу для приезжих из 15 стран
Герман Греф
Греф оценил перспективы мирового карантина
Оливер Зеффман
Премьера первой оперы-фильма, снятой на iPhone, состоялась в Сети
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле
В Ростове-на-Дону рецидивист ударил девочку ножом в шею
Социальная сеть Instagram
В работе Instagram произошел сбой
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
"А Путин в курсе?": болгары высмеяли слова Борисова о президенте России
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года
Савва Тутунов
В РПЦ прокомментировали усиление мер против коронавируса в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Эксперт объяснил, как выберут вакцину от COVID-19 для календаря прививок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора
02:16Односельчане заявили о "пропаже" случайно победившей на выборах уборщицы
02:06Эксперт рассказал, что нельзя говорить незнакомцам по телефону
02:00Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов
01:41Трамп заявил о вреде движения Black Lives Matter
01:18Ринк рассказал, что случилось бы с Навальным при отравлении "Новичком"
01:13Пушков высмеял мечту Украины "присосаться" к деньгам ЕС
00:42Джонсон призвал "прекратить безобразные распри" для борьбы с COVID-19
00:35В Харьковской области объявили день траура из-за крушения Ан-26
00:30Глава дипломатии ЕС обратился к Зеленскому после крушения Ан-26
00:28В Германии выразили соболезнования в связи с крушением Ан-26 на Украине
00:13После крушения Ан-26 под Харьковом возбудили уголовное дело
23:59Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом выросло до 25 человек
23:57Власти Украины уточнили количество человек на борту разбившегося Ан-26
23:57Эксперт рассказал о возможных последствиях крушения Ан-26 для Украины
23:38Российские летчики выразили соболезнования из-за катастрофы на Украине
23:37Стали известны подробности крушения Ан-26 под Харьковом
23:32В Минске арестовали активиста "Европейской Беларуси"
23:23Премьер Италии рассказал, какие возможности открывает пандемия COVID-19
23:21Названы неприятные последствия долгого бабьего лета в России
Лента новостейМолния