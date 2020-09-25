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MariNet создаст в Китае центр исследования Арктики и обучения молодежи
Отраслевой центр MariNet ("Маринет") национальной технологической инициативы создаст в Китае центр развития морской техники для реализации инновационных... РИА Новости, 25.09.2020
2020-09-25T18:59
2020-09-25T18:59
национальная технологическая инициатива (нти)
арктика
китай
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<strong>МОСКВА, 25 сен - РИА Новости/Прайм.</strong> Отраслевой центр MariNet ("Маринет") национальной технологической инициативы создаст в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> центр развития морской техники для реализации инновационных проектов, организации экспедиций в <a href="http://ria.ru/location_Arktika/" target="_blank" data-auto="true">Арктику</a> и Антарктику, а также подготовки молодых специалистов и ученых, сообщили участники видеоконференции в ходе подписания соглашения между РФ и КНР.Соответствующее соглашение в пятницу подписали генеральный директор MariNet Александр Пинский, заместитель директора Яньтайского управляющего комитета зоны технико-экономического развития Чэн Цзюнь и ректор Харбинского инженерного университета Яо Юй. Согласно документу, в Яньтае откроют инновационный центр развития морской техники."Наше сотрудничество может открыть дорогу к внедрению самых современных технологий цифровой навигации и автономного судоходства, разведки и добычи полезных ископаемых, использования чистой энергии океана, морской робототехники, водных биотехнологий и, конечно, технологий обучения и развития кадрового потенциала отрасли", — сообщил в ходе видеоконференции по итогам подписания соглашения Пинский.Российский центр совместно с китайской стороной в рамках создания своего представительства планирует проводить научно-исследовательские конференции и форумы, организовывать исследования и морские экспедиции, включая Антарктику и Арктику. Также создание центра в КНР позволит российским и китайским специалистам работать над технологиями цифровой навигации и автоматического управления, инновационным судостроением, а также технологиями освоения ресурсов океана и биоресурсов. Помимо этого, в список входят полярные технологии — навигация, обнаружение и оборудование в полярных условиях, морские биомедицинские технологии."Несмотря на ограничения и проблемы, связанные с пандемией коронавируса, мы постараемся в ближайшие месяцы сформировать необходимый персонал представительства MariNet в Китайской Народной Республике, чтобы наладить ежедневный рабочий контакт между нашими сторонами", — резюмировал гендиректор российской компании.
https://ria.ru/20200813/1575736011.html
арктика
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Новости
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национальная технологическая инициатива (нти), арктика, китай

MariNet создаст в Китае центр исследования Арктики и обучения молодежи

18:59 25.09.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкАрхипелаг Земля Франца-Иосифа
Архипелаг Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости/Прайм. Отраслевой центр MariNet ("Маринет") национальной технологической инициативы создаст в Китае центр развития морской техники для реализации инновационных проектов, организации экспедиций в Арктику и Антарктику, а также подготовки молодых специалистов и ученых, сообщили участники видеоконференции в ходе подписания соглашения между РФ и КНР.
Соответствующее соглашение в пятницу подписали генеральный директор MariNet Александр Пинский, заместитель директора Яньтайского управляющего комитета зоны технико-экономического развития Чэн Цзюнь и ректор Харбинского инженерного университета Яо Юй. Согласно документу, в Яньтае откроют инновационный центр развития морской техники.
"Наше сотрудничество может открыть дорогу к внедрению самых современных технологий цифровой навигации и автономного судоходства, разведки и добычи полезных ископаемых, использования чистой энергии океана, морской робототехники, водных биотехнологий и, конечно, технологий обучения и развития кадрового потенциала отрасли", — сообщил в ходе видеоконференции по итогам подписания соглашения Пинский.
Российский центр совместно с китайской стороной в рамках создания своего представительства планирует проводить научно-исследовательские конференции и форумы, организовывать исследования и морские экспедиции, включая Антарктику и Арктику. Также создание центра в КНР позволит российским и китайским специалистам работать над технологиями цифровой навигации и автоматического управления, инновационным судостроением, а также технологиями освоения ресурсов океана и биоресурсов. Помимо этого, в список входят полярные технологии — навигация, обнаружение и оборудование в полярных условиях, морские биомедицинские технологии.
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"Несмотря на ограничения и проблемы, связанные с пандемией коронавируса, мы постараемся в ближайшие месяцы сформировать необходимый персонал представительства MariNet в Китайской Народной Республике, чтобы наладить ежедневный рабочий контакт между нашими сторонами", — резюмировал гендиректор российской компании.
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Национальная технологическая инициатива (НТИ)АрктикаКитай
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